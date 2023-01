11:00 Brosinski-Deal fix

Daniel Brosinksi ist ab sofort offiziell Spieler des Karlsruher SC. Der bisherige Trainingsgast hat im Wildpark wie erwartet einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben, wie der KSC verkündet.

Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport sagt in einer Preseemitteilung: "Nach den Abgängen von Kilian Jakob und Luca Bolay wollten wir auf der Außenverteidiger-Position nochmals nachlegen. Daniel hat sich seit letztem Sommer bei uns fitgehalten, hat so das Trainerteam und die Mannschaft schon kennenlernen können. Zusammen mit seiner Bundesligaerfahrung und seiner Klasse waren das die idealen Voraussetzungen für eine Unterschrift."

Karlsruhe KSC-Jahresrückblick 2022: Stets konstant zwischen tollen Siegesserien und Horror-Niederlagen Das könnte Sie auch interessieren

Daniel Brosinski ergänzt: "Ich freue ich mich wieder in der Heimat zu sein und nochmal für meinen Ausbildungsverein die Schuhe zu schnüren! Ich kann es kaum erwarten auch wieder in Pflichtspielen auf dem Rasen zu stehen und Gas zu geben. Mit meiner Erfahrung möchte ich voran gehen, den Jungs auf und neben dem Platz helfen. Wir wollen alle so schnell es geht von den unteren Regionen weg."

Karlsruhe "Der KSC ist mein Herzensverein" - Marvin Wanitzek verlängert bis 2027 Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem früheren Fürther und Mainzer bekommt der KSC geballte Erfahrung in der Defensive. 222 Bundesliga-Spiele hat der gebürtige Karlsruher bisher absolviert, sein erstes Pflichtspiel für den KSC wird dann seine 100. Zweitliga-Partie. Der 34-Jährige trägt ab sofort das blau-weiße Trikot mit der Nummer 18.

08:31 Brosinski-UNterschrift steht kurz bevor

Brosinski ist seit Ende der abgelaufenen Saison vertragslos und hält sich seit mehreren Monaten beim KSC fit. Zuvor stand der gebürtige Karlsruher unter anderem für Greuther Fürth und Mainz 05 auf dem Rasen.

Der 34-Jährige wurde in der Jugend des KSC ausgebildet und ist auf der Linksverteidigerposition zu Hause. Seit Brosinskis Ankunft in Karlsruhe hielten sich immer wieder Gerüchte um eine mögliche Beschäftigung beim KSC, durch die jüngsten Abgänge von Luca Bolay und Kilian Jakob könnte der Routinier nun den Konkurrenzdruck auf Philip Heise erhöhen.

Karlsruhe KSC in der Winterpause: Alle Transfers und Gerüchte im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Laut BNN soll Brosinskis Vertrag im Wildpark bis zum Ende der aktuellen Spielzeit datiert sein. Eine offizielle Bestätigung des KSC oder des Spielers gibt es aktuell nicht. Brosinski soll heute beim Trainingsauftakt des KSC um 10 Uhr dabei sein.