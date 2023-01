von (ps/cak)

Marvin Wanitzek und der Karlsruher SC gehen weiter Hand in Hand. "Der KSC ist mein Herzensverein", so der Mittelfeldspieler, der seinen bis 2024 datierten Vertrag um drei Jahre bis 2027 verlängert.

"Werde alles für den Club geben"

Wanitzek sagt: "Der KSC ist meine Familie, meine Heimat und meine Zukunft. Ich bin dankbar und stolz, das blau-weiße Trikot weiterhin über so einen langen Zeitraum tragen zu dürfen. Es ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit, solange für einen Club tätig zu sein. Ich werde auf dem Platz mit ganz viel Herz und Leidenschaft alles für diesen Club geben und möchte mit unseren fantastischen Fans gemeinsam Erfolge feiern und Geschichte schreiben."

Marvin Wanitzek (KSC 10) im Duell mit Kyoung-Rok Choi (KSC 11) | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Oliver Kreuzer, KSC-Geschäftsführer Sport ergänzt: "Marvins Entwicklung beim KSC ist ebenso beeindruckend wie noch nicht beendet. Er kam in der 3. Liga zu uns und hat sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Führungsspieler unserer Mannschaft entwickelt. Er ist zweifelsohne einer der besten Spieler der 2. Bundesliga, wenn nicht sogar der Beste auf seiner Position. Wir sind stolz darauf, dass ein Spieler mit seiner Qualität dem KSC so lange treu bleibt."

Wanitzek spielt seit 2017 für den KSC und ist seit Beginn an unumstrittener Stammspieler bei den Badenern. In der aktuellen Spielzeit stand er in jeder Partie in der Startelf und ist mit sechs Treffern sowie fünf Assists der KSC-Topscorer der laufenden Zweitligasaison. In der letzten Saison legte er mit 19 Scorerpunkten seinen persönlichen Bestwert hin.