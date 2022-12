Karlsruhe vor 3 Stunden

KSC-Verteidiger Kilian Jakob wechselt zu Drittligist Aue

Abwehrspieler Kilian Jakob verlässt den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC und wechselt zum Drittliga-Club FC Erzgebirge Aue. Das gaben die beiden Vereine am Montag bekannt. Zuvor war in den Medien auch über ein angebliches Interesse des VfB Oldenburg am 24-Jährigen berichtet worden.