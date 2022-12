Winterzeit ist Transferzweit. Mit dem Jahreswechsel öffnet am 1. Januar auch wieder das Transferfenster in der Bundesliga. Bedeutet der Karlsruher SC kann Spieler ver- und einkaufen.

Kilian Jakob beim Fototermin. | Bild: Uli Deck/dpa/Archivbild

Einige Abgänge standen schon vor Beginn der Transferperiode fest. Mindestens zwei Spieler werden in der Rückrunde nicht mehr für den KSC auflaufen, diese sind:

Wer könnte noch gehen?

Neben Jakob und Bolay könnte noch ein weiterer Abwehrspieler den Wildpark verlassen. Felix Irorere konnte unter Christian Eichner bisher nur wenig Spielzeit in der 2.Bundesliga sammeln undkönnte ebenfalls in Richtung Mannheim wechseln. Beim SV Waldhof absolvierte der 20-Jährige ein Probetraining. Fix ist hier aber bisher nichts.

Luca Bolay | Bild: Thomas Riedel

Außerdem ranken sich Gerüchte um einen möglichen Abgang von Eigengewächs Tim Breithaupt. Laut verschiedenen Medienberichten soll der U-Nationalspieler bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel stehen.

Unter anderem sollen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach Interesse an Breithaupt haben.

KSC test vs SCF: Jensen Breithaupt. | Bild: Mia

Im Wildpark steht der 20-Jährige noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Bedeutet: Sollte es keine Vertragsverlängerung geben, wären jetzt oder der kommende Sommer die letzte Möglichkeit, eine ordentliche Summe für Breithaupt zu kassieren. Laut transfermakt.de liegt Breithaupts Marktwert bei 3,5 Millionen Euro.

Wer könnte kommen?

Nach den Abgängen von Bolay und Jakob wird eine Unterschrift von Daniel Brosinski wahrscheinlicher. Der 34-Jährige trainiert seit mehreren Monaten im Wildpark mit und könnte die nun vakante Position des Heise-Back-Ups besetzten.

KSC test vs SCF: Brosinksi. | Bild: Mia

Brosinski ist in Karlsruhe geboren und spielte in der Jugend lange für den KSC. In der Bundesliga lief er für Köln und Mainz insgesamt 222 Mal auf. Im Unterhaus kommt Brosinski bisher auf 99 Einsätze.

Neben dem ehemaligen Mainzer, war auch Phun Mang ein Trainingsgast im Wildpark. Mang ist 17 Jahre alt, eine Offensivkraft und spielt aktuell für Esbjerg fb in Dänemark.

Ab Sommer wieder im KSC-Trikot? Lars Stindl steht bei Gladbach noch bis Sommer unter Vertrag und wäre danach ablösefrei. | Bild: Tom Weller/dpa/Archivbild

Und: Es halten sich Gerüchte um eine Rückkehr von Lars Stindl. Der Vertrag des ehemalige KSC-Akteur bei Borussia Mönchengladbach läuft diesen Sommer aus. Stindl wäre also ablösefrei.

Der 34-Jährige wurde im Wildpark ausgebildet und machte beim KSC seine ersten Schritte im Profifußball. Allerdings könnte das Gehalt Knackpunkt bei einer möglichen Verpflichtung werden.

Diese Verträge laufen im Sommer beim KSC aus:

Die folgenden Spieler stehen beim KSC bis Sommer 2023 - also bis Saisonende - unter Vertrag, wären also ablösefrei:

Daniel Gordon, Verteidiger

Sebastian Jung, Verteidiger

Jérôme Gondorf, Mittelfeldspieler

Florian Ballas, Verteidiger

Fabian Schleusener, Stürmer

Lucas Cueto, Mittelfeldspieler

Leon Jensen, Mittelfeldspieler

Kyoung-Rok Choi, Mittelfeldspieler

Christoph Kobald, Verteidiger

Lazar Mirkovic, Verteidiger

Diese Spieler sind ausgeliehen:

Die folgenden Spieler sind an den KSC ausgeliehen und kehren wohl nach Saisonende zu ihren eigentlichen Vereinen zurück:

Stephan Ambrosius, Verteidiger (Hamburger SV)

Paul Nebel, Mittelfeldspieler (Mainz 05)

Mikkel Kaufmann, Stürmer (FC Kopenhagen)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.