Karlsruhe vor 1 Stunde

Transfer auf den letzten Drücker? KSC-Chef Oliver Kreuzer hält das nicht für ausgeschlossen

Die bisherige Saison wird wohl kaum als allzu glanzvoll in die Annalen des Karlsruher SC eingehen. Und nachdem schon das Eröffnungsspiel der Rückrunde gegen Paderborn in einer Niederlage endete, steht der KSC nach Meinung vieler Fans unter Zugzwang. Die Niederlagenserie mit einem Transfer zu brechen ist dabei nur noch drei Tage möglich. Doch selbst in kurzer Zeit könnte sich etwas tun.