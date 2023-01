Estepona vor 12 Stunden

KSC: Kelvin Arase wechselt für restliche Spielzeit nach Belgien

Kelvin Arase vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC wird bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten KV Oostende ausgeliehen. Dies gab der KSC am Donnerstagabend bekannt. Der 24 Jahre alte Flügelspieler, der erst im vergangenen Sommer von Rapid Wien an den Wildpark gekommen war, hatte in dieser Saison neun Einsätze.