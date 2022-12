von Peter Putzing

Der SV Waldhof Mannheim wird immer mehr zur KSC-Filiale. Dominik Kother steht seit rund einem Jahr im Kader des Drittligisten. Der 22-Jährige brachte es in der laufenden Spielrunde auf zehn Einsätze und zwei Treffer. Luca Boley absolvierte in der vergangenen Woche beim Mannheimer Traditionsverein ein Probetraining, konnte die Verantwortlichen überzeugen.

Bolay-Wechsel ist fix

Da der 20 Jahre alte Linksverteidiger im Wildpark nur bis Saisonende einen Vertrag hat, kann er aufgrund der Statuten nicht zum “Waldhof“ ausgeliehen werden. Die Folge: der Kontrakt beim KSC wird aufgelöst. Boley, der es beim KSC auf eine Einsatzminute in der zweiten Bundesliga brachte, darf nach Mannheim wechseln.

Felix Omoruyi Irorere (KSC 20) im Lauf einer Trainingseinheit. | Bild: Carmele|TMC-Fotografie

Die Waldhöfer haben augenblicklich enormes Verletzungspech. Jetzt fehlt dem SV Waldhof auch noch Baxter Bahn, der fällt in der Winter-Vorbereitung wegen eines Bänderrisses mehrere Wochen aus. Wohl auch daher ist aktuell KSC-Profi Felix Irorere auf Präsentationstour beim SVW, absolviert ein Probetraining.

Karlsruhe KSC-Kader muss abspecken: Werden diese Spieler bald den Wildpark verlassen? Das könnte Sie auch interessieren

Der Innenverteidiger hat beim KSC so gut wie keine Chance auf Einsatzzeiten, denn im Wildpark stehen aktuell sieben Innenverteidiger unter Vertrag. Die Bilanz des 195-Zentimeter-Hünen beim KSC ist bisher bitter. Seit August 2021 steht Irorere beim KSC unter Vertrag.

Iroreres Vertrag läuft aus

In dieser Zeit schaffte es der schon vor seinem Wechsel in den Wildpark öfters und länger verletzte Abwehrhüne mit guten technischen Fähigkeiten nur zu zwei Einsätzen in Liga zwei. Dauer: 56 Minuten. Auch Iroreres Vertrag läuft Ende der Spielrunde aus, daher kann er nicht ausgeliehen werden. Die Karlsruher müssten diesen Kontrakt auflösen.

Karlsruhe KSC-Verteidiger Felix Irorere: Gegen Ingolstadt "hat er seinen Mann gestanden" Das könnte Sie auch interessieren

Der in Frankreich geborene Abwehrspieler hat wohl einen höher dotierten Vertrag als Boley, bei Vertragsauflösung könnte für den KSC durchaus eine Abfindung fällig werden. Der aufgeblähte KSC Kader würde so verkleinert, aber die finanzielle Entlastung wäre gering.