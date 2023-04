Die Streikwelle im öffentlichen Dienst ist vorerst abgeflacht. In Sachen Tarifverhandlung befinden sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (verdi), dbb beamtenbund und tarifunion sowie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) und der Bund derzeit in der Schlichtung.

Keine Einigung: Was nun?

Das bedeutet, dass zumindest an diesem Verhandlungstisch keine Einigung erzielt werden konnte. Derzeit erarbeiten die beiden vorab bestimmten unabhängigen Schlichter deshalb einen neuen Tarifvorschlag, über den schon bald abgestimmt werden könnte, so Baden-Württembergs verdi-Sprecher Andreas Henke im Gespräch mit ka-news.de.

Sollten die Schlichtung und anschließende Abstimmung scheitern, könnte es seit Langem zum ersten vollumfänglichen Streik im öffentlichen Dienst kommen. Zum ersten Mal seit 31 Jahren! | Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Sollte der Vorschlag nicht akzeptiert werden, so bleibt den Gewerkschaften der Erzwingungsstreik als letzter Ausweg. Damit werde möglicherweise erstmals seit 31 Jahren im öffentlichen Dienst vollumfänglich die Arbeit niedergelegt, erklärt verdi. Ob und wann wieder gestreikt wird, wird sich nach den Verhandlungen zwischen Mitte und Ende April zeigen - während diesen besteht Streikverbot!

EVG verhandelt weiter

An diesem Punkt noch längst nicht angelangt und kurz vor Tarifrunde Drei stehend ist die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Diese sitzt derzeit mit rund 50 Unternehmen am Tisch und versucht einen einheitlichen Tarifbeschluss zu erwirken. Die Deutsche Bahn AG (DB) stellt mit 180.000 betroffenen Angestellten den zahlenmäßig größten Verhandlungspartner da.

Schon bald sitzen die Bahner-Gewerkschaft (EVG) und die Deutsche Bahn (DB) erneut am Verhandlungstisch. | Bild: Fabian Strauch/dpa

Nachdem sich bisher auch hier nicht auf ein Angebot geeinigt werden konnte, steht die nächste Verhandlungsrunde wohl zwischen dem 24. und 26. April an, so die EVG. Ob es sich hierbei um den letzten Termin handelt, nachdem entweder eine Einigung oder Schlichtung zu erwarten ist, ist aus den derzeit verfügbaren Informationen für die Presse nicht eindeutig zu entnehmen.

Kommen bald die nächsten Streiks?

Klar jedoch ist, vor und während dem nahenden Verhandlungstermin werde ein Streik nicht ausgeschlossen, so ein EVG-Sprecher Ende März. Um mit zusätzlichem Druck und Rückhalt in die Verhandlungen zu starten, haben sich EVG und verdi bereits am 27. März jener Taktik bedient - doch bestätigt ist für April noch nichts.

Karlsruhe "Alle Räder stehen still": Erneuter Warnstreik in Karlsruhe Das könnte Sie auch interessieren

Im tariflichen Zwist stehen derzeit grundsätzlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst. Diese werden in den andauernden und unterbrochenen Tarifverhandlungen von diversen Vertretern repräsentiert. Wer für wen an welchen Tischen sitzt - oder bereits saß-, was dabei herumgekommen ist und worauf es nun jeweils hinausläuft, haben wir für euch aufgegliedert.

Wer verhandelt für wen?

Auf der einen Seite befinden sich die Angestellten im öffentlichen Dienst. Das sind neben Angestellten in der Abfall-, Energie- und Wasserwirtschaft auch Beschäftigte in der Verwaltung, Mitarbeiter von Krankenhäusern, Feuerwehrleute, Erzieherinnen und viele weitere Berufsgruppen. Ebenfalls vertreten werden Bus- und Bahnfahrer.

Auf der einen Seite am Verhandlungstisch sitzt zum einen der Bund, vertreten durch das Bundesinnenministerium - Bundesinnenministerin Nancy Faeser. | Bild: Sina Schuldt/dpa

All diese Menschen, werden von der Dienstleistungsgewerkschaft verdi und dem dbb in den Tarifverhandlungen vertreten. Auf der anderen Seite sitzen zum einen der Bund, vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA). Letztere stellt den Dachverband der Arbeitgeber der kommunalen Verwaltungen und Betriebe in Deutschland dar.

Wen vertreten EVG und GDL?

In indirektem Zusammenhang mit den Bus- und Bahnfahrern des ÖPNV stehen die Lokführerinnen und Lokführer des Schienen-Fernverkehrs. Diese werden vonseiten der EVG - eine Gewerkschaft des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) repräsentiert. Ebenfalls mit inbegriffen sind unter anderem Angestellte der Bahnsicherheit, Servicepersonal und Fahrwegdienste.

Die EVG fordert mindestens 650 Euro mehr pro Monat. | Bild: Martin Schutt/dpa

An zweiter Stelle steht die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), welche sich erst im Herbst an ihren eigenen Verhandlungstisch setzen möchten. Gegenüber sitzen dann - wie derzeit der EVG - auch hier wieder Vertreter der Deutschen Bahn AG. Die momentanen Tarifverträge mit der GDL laufen noch bis zum 31. Oktober 2023.

Bei der DB verhandeln zwei Gewerkschaften – EVG und GDL – Tarifverträge für teilweise dieselben Berufsgruppen. Seit Anfang 2021 wird bei der DB das Tarifeinheitsgesetz (TEG) umgesetzt. Das bedeutet: Pro Betrieb gelten jeweils nur noch die Tarifverträge einer Gewerkschaft. Ob EVG- oder GDL-Verträge Anwendung finden hängt davon ab, welche Gewerkschaft in dem jeweiligen Betrieb mehr Mitglieder hat. Aktuell werden in 282 der 300 Betriebe bei der DB die Verträge der EVG angewendet, in 18 Betrieben gilt das Tarifwerk der GDL. So die Informationen der Deutschen Bahn.

Diese Menschen sitzen an den runden Tischen

Für verdi: Vorsitzender Frank Werneke und stellvertretende Vorsitzende Christine Behle (zuständig für den Bereich des öffentlichen Dienstes)

Für dbb: Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach

Für DGB: Vorsitzende Yasmin Fahimi

Für Bund: Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (r.), Verdi-Chef Frank Werneke sowie der dbb-Vorsitzenbde Ulrich Silberbach (l.) zu Beginn der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam. | Bild: Carsten Koall/dpa

Für VKA: Präsidentin Karin Welge und Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath

Für EVG: Verhandlungsführer Kristian Loroch, Tarifvorstand Cosima Ingenschay

Für GDL: Bundesvorsitzender Claus Weselsky

Für DB: Personalvorstand Martin Seiler

Wann war was?

11. Oktober 2022: Die Verdi-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTK ÖD) beschließt die Forderungen für die Tarifrunde 2023.

24. Januar 2023: Die erste Verhandlungsrunde zwischen verdi, VKA und Vertretern vom Bund verläuft ohne Einigung. Es sei kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt worden, so Verdi. Die Arbeitgeber lehnen die Gewerkschaftsforderungen ab.

7. Februar: In Fulda beschließen mehr als 300 Mitglieder der Tarifkommissionen das gemeinsame Ziel der Ende Februar anstehenden Tarifverhandlungen der EVG.

22. bis 23. Februar: Auch die zweite Verhandlungsrunde zwischen verdi und Arbeitgebervertretern verläuft ohne Abschluss. Den Gewerkschaften sei ein inakzeptables Angebot vorlegt worden, erklärt verdi. Mann könne die Reaktion nicht nachvollziehen, sagen Arbeitgeber.

27. Februar: Der Auftakt der dritten verdi-Verhandlungsrunde wird von einem bundesweiten Warnstreiktag im ÖPNV, Bahn-, Nah- und Fernverkehr sowie an Flughäfen begleitet. Neben verdi beteiligt sich die EVG an den Streiks.

27. bis 29. Februar: Die dritte und vorerst letzte Runde der Tarifverhandlungen zwischen verdi, VKA und Bund findet statt. Erneut kann keine Einigung erzielt werden. Verdi erklärt die Verhandlungen für "gescheitert" - Der Bund ruft daraufhin die "Schlichtung" aus.

Der Bus- und Bahnverkehr stand am 27. März in Karlsruhe still. | Bild: Thomas Riedel

28. Februar: Während verdi und Co. in Potsdam verhandeln steigt die EVG in ihre Tarifverhandlungen mit der DB AG ein. Das bedeutet den Auftakt einer gemeinsamen Tarifrunde, die in rund 50 Unternehmen geführt werden wird.

28. Februar: In der ersten Runde in Fulda zwischen EVG und DB wird keine Einigung erzielt. Die jeweiligen Interessen der Gegenseiten überwiegen den Einigungswillen.

2. März: Die erste Tarifverhandlung mit DB Intermodal Services findet statt - ohne Einigung.

14. März: Zweite Verhandlungsrunde EVG - DB: Nachdem die erste Verhandlung zügig endete, werden Vertreter der EVG vonseiten der Deutschen Bahn zur Fortsetzung der Verhandlungen eingeladen, so die Deutsche Presse Agentur.

15. März: DB AG legt umfassendes Angebot vor, welches vonseiten der EVG als "inakzeptabel" abgelehnt wird.

23. März: Die Gewerkschaften verdi und EVG kündigen für Montag, 27. März, einen umfassenden Warnstreik an.

27. März: Großer gemeinsamer Warnstreik von EVG und verdi. Betroffen sind Fern-, Regional- und Nahverkehr - bundesweit.

Anfang bis Mitte April: Hans-Henning Lühr und Georg Milbradt entwerfen als unabhängige Schlichter einen Tarifvorschlag für verdi, VKA und Bund.

24. bis 25. April: Dritte offizielle Verhandlungsrunde zwischen EVG und DB AG.

Mitte bis Ende April: Voraussichtliche Abstimmung über Tarifvorschlag aus Schlichtung, zwischen verdi, VKA und Bund.

Was fordert die EVG - was wird geboten?

Tarifverhandlung EVG - DB AG/DB Intermodal Services

Tarifvorstände der EVG, Cosima Ingenschay und Kristian Loroch: "Unser Ziel ist es, das Lohnniveau in allen beteiligten Unternehmen deutlich anzuheben. Zum einen, weil unsere Kolleginnen und Kollegen mehr Geld zum Leben brauchen. Aber auch, weil die Verkehrswende nur gelingen kann, wenn die Arbeit bei Bus und Bahn auch finanziell wieder attraktiv sein wird."

Kristian Loroch: Stellvertretender Vorsitzender der EVG und Mitglied des Aufsichtsrates DB Netz AG. | Bild: Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Um 12 Prozent, mindestens 650 Euro monatlich sollen die Tabellenentgelte steigen Auszubildende Nachwuchskräfte sollen monatlich 325 Euro mehr erhalten Laufzeit: 12 Monate

Angebot der DB AG gegenüber EVG

Stand 15. März 2023:

3 Prozent lineare Gehaltserhöhung zum 1. Dezember 2023 2 Prozent lineare Gehaltserhöhung zum 1. August 2024 einmalige Inflationsausgleichsprämie von 1.500 Euro im Mai 2023 (750 Euro für Azubis) einmalige Inflationsausgleichsprämie von 1.000 Euro im Januar 2024 (500 Euro für Azubis) Einführung eines "tariflichen Bahn-Mindestlohns" von 13 Euro pro Stunde Verpflichtung über regionale Lohnunterschiede zu verhandeln Laufzeit: 27 Monate

Was fordert verdi - was wird geboten?

Verdi-Forderungen für die Tarif- und Besoldungsrunde mit Bund und Kommunen

Verdi-Vorsitzender Frank Werneke am Montag, 23. Januar, vor der ersten Verhandlungsrunde: "Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen brodelt es. Die Beschäftigten haben den Eindruck, mit einem wachsenden Berg von Aufgaben und Anforderungen allein gelassen zu werden."

Verdi-Chef Frank Werneke. | Bild: Fabian Sommer/dpa

Um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro monatlich, sollen die Tabellenentgelte steigen Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr erhalten Laufzeit: 12 Monate

Angebot von VKA und Bund gegenüber verdi

Stand 23. Februar 2023: