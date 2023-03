Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft ver.di für Freitag, 3. März, zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Auch bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) kommt es derzeit zu Arbeitsniederlegungen.

Der Warnstreik soll am 3. März um 3 Uhr begonnen haben und bis zum Betriebsschluss, also 3 Uhr des Folgetags andauern, so die Gewerkschaft ver.di. "Fahrgäste werden gebeten, für ihre Reiseplanung gegebenenfalls auf Alternativen zum ÖPNV auszuweichen", erklären VBK und AVG in einer Mitteilung an die Presse.

Auswirkungen des Warnstreiks

Die Straßenbahnlinien 1 bis 5 und die Linie 8 fallen während der Streikdauer vollständig aus - ebenso die S-Bahnlinie S2. "Diese Linien fahren für die gesamte Dauer des Warnstreiks nicht", so die VBK.

Bild: Thomas Riedel

Der Busverkehr sei durch den Warnstreik ebenfalls massiv eingeschränkt. "Der Großteil der VBK-Busse bleibt am Freitag im Depot", heißt es in der Mitteilung an die Presse.

Eingeschränktes Angebot

Einige Buslinien stehen weiterhin zur Verfügung, allerdings in eingeschränktem Ausmaß, wie die Verkehrsbetriebe erklären. Die Änderungen sehen wie folgt aus:

Linie 30: 30-Minuten-Takt zwischen 5.30 Uhr und 20.00 Uhr sowie 20/40-Minuten-Takt zwischen 20.00 Uhr und 1.00 Uhr zwischen Waldstadt und Durlacher Tor. Die Stadtbahnen der AVG sind am Durlacher Tor erreichbar.

Linie 31: 30-Minuten-Takt zwischen 5.30 Uhr und ca. 20.00 Uhr. Es besteht Anschluss an die AVG-Stadtbahnen am Bahnhof Durlach. Linie 44: 20-Minuten-Takt zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald zwischen 4.30 Uhr und 1.00 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 47.

Linie 47: 20-Minuten-Takt zwischen 4.30 Uhr und 21.00 Uhr sowie 20/40-Minuten-Takt zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Linie 44 und am Hauptbahnhof an die Stadtbahnen der AVG.

Linie 62: 30-Minuten-Takt zwischen 5.00 Uhr und 1.00 Uhr. Ein Anschluss an die AVG-Stadtbahnen besteht am Entenfang und am Hauptbahnhof.

Linie 73: 30-Minuten-Takt zwischen 05.30 Uhr und 1.00 Uhr. Am Europaplatz besteht Anschluss an die AVG-Stadtbahnen.

Bild: Thomas Riedel

Alle nicht aufgelisteten Linien fallen für die gesamte Dauer des Streiks am 3. März aus.

Alternativen für Fahrgäste

Im Innenstadtbereich können Fahrgäste auf Fahrten mit den Stadtbahnen der AVG ausweichen, erklären die Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Darunter fallen unter anderem die Linien S1, S11, S4, S5, S51, S7 und S8, welche viele Haltestellen innerhalb Karlsruhes bedienen. "Allerdings kann es auch bei den AVG-Stadtbahnverkehren aufgrund des Warnstreiks zu massiven Einschränkungen und Fahrtausfällen kommen", warnen die VBK.

Achtung: Die Nightliner-Linien verkehren in der Nacht von Freitag, 3. März, auf Samstag, 4. März, erst wieder nach ihrem regulären Fahrplan mit den Abfahrten um 4.30 Uhr am Karlsruher Marktplatz.

Ausfälle der AVG

Auch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) empfiehlt die heutige Reiseplanung auf Alternativen zum ÖPNV umzulegen. "Aufgrund des Warnstreiks kommt es am Freitag auch zu Arbeitsniederlegungen bei den Stadtwerken Heilbronn (SWHN).

Bild: Thomas Riedel

Betroffen hiervon sind auch die AVG-Stadtbahnlinien S4, S41 und S42, da diese von der Leitstelle der SWHN überwacht werden und die SWHN auch Fahrpersonal für die AVG stellt", erklärt die AVG. Die Haltestellen in der Heilbronner Innenstadt werden nicht bedient.

Verwirrte Fahrgäste

Um die aktuelle Lage im Karlsruher Bahnverkehr herauszufinden, ist ka-news.de-Reporterin Theresa Thiem auf dem Weg durch die Innenstadt. Mit der Bahn ist sie nicht gefahren - obwohl das bisweilen möglich wäre.

ka-news-Reporterin vor Ort: "Es ist schon weniger los hier." | Bild: Theresa Thiem

Nur vereinzelte Fahrgäste sind an der U-Strab-Haltestelle am Marktplatz zu sehen - und glücklich sehen diese nicht aus. Vereinzelt wird sich bei den Umstehenden über den Grund der Ausfälle erkundigt. Offenbar hat die Information über den Streik so manchen Fahrgast überrascht.

Währenddessen an der Oberfläche ...

Auf dem Marktplatz herrscht im Vergleich zur verwaisten Haltestelle in der Zwischenzeit (es ist 12 Uhr) ein reges Getümmel. Hier haben sich die Mitglieder von Ver.di und Fridays For Future (FFF) unter einem Banner versammelt. Es werden lauthals Reden geschwungen.

Bild: Theresa Thiem

Besucher Max kann mit dem Zusammenschluss von Ver.di und FFF nur wenig anfangen: "Teilweise haben die Organisationen dieselben Interessen, aber so groß ist die gemeinsame Schnittmenge bei den Themen dann doch nicht", meint er.

Vereinzelt Bahnen unterwegs

Hier uns da rollt derweilen eine S-Bahn über die Gleise im Untergrund. "Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft ist von dem Streik nicht betroffen", heißt es auf der Anzeigetafel. Dennoch käme es vereinzelt zu Beeinträchtigungen, wie die AVG in einer Mitteilung erklärt.

Digitale Anzeigetafel an der U-Strab-Haltestelle Marktplatz. | Bild: Theresa Thiem

"Tatsächlich sind es immer die gleichen Bahnen die hier fahren", meint die ka-news.de-Reporterin vor Ort. Die S1, S11 und S4 fahren regelmäßig - die S8 nur sehr selten. Die S5 hab sie noch nicht gesehen und sei auch nicht gelistet gewesen, so Thiem.

Vollgepackte Bahnen

Am frühen Nachmittag (14 Uhr) ist dann doch eine S5 in Richtung Pforzheim zu sehen. "Die Bahn auf dem Gleis gegenüber ist bis zu Rand vollgepackt mit Fahrgästen", berichtet die Reporterin.

Bild: Theresa Thiem

Inzwischen haben sich an der Haltestelle Kronenplatz auch so einige Fahrgäste angesammelt, die ungeduldig auf die Bahn warten. "Die Bahn, die zuvor hat ankommen sollen, erschien nicht", erklärt Thiem.

"Mit Rad und Fuß durch Karlsruhe"

Nicht betroffen von dem Bahn-Chaos am Freitag ist Tobias mit seinem Infostand. Er setzt ohnehin auf anderweitige Mobilität und vertritt den Bürgerentscheid "mit Rad und Fuß durch Karlsruhe". Seine Petition können alle willigen Passanten unterschreiben, um die Rad- und Fußwege in Karlsruhe auszubauen.

Tobias setzt sich auf dem Marktplatz für einen Ausbau der Rad- und Fußwege ein. | Bild: Theresa Thiem

"Wir sind unabhängig von FFF und Ver.di da", erklärt Tobias gegenüber ka-news.de. Seine Petition stehe in keinem Zusammenhang mit der Petition der Demonstranten auf dem Marktplatz. Dort werden eifrig Unterschriften für eine autofreie Sophienstraße gesammelt.

Bahnen in Karlsruhe wieder normal unterwegs

Ein Blick auf die Abfahrtsmonitore an den Haltestellen in Karlsruhe zeigt: Der Streik ist beendet, die Bahnen in Karlsruhe sind wieder normal unterwegs.