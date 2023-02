"Die Bedingungen im Bereich des ÖPNV sind nicht gut, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die zwei, sogar drei Jobs haben, um ihre Familie zu ernähren", sagt Thorsten Dossow, der Geschäftsführer des ver.di Bezirks Mittelbaden-Nordschwarzwald. Deshalb fordern ver.di und Fridays for Future eine Lohnerhöhung von mindestens 10,5 Prozent.

Verhandlungen gescheitert

Nach einer unwirksamen Verhandlungsrunde Ende Januar wurden die besseren Arbeitslöhne abgelehnt, in die zweite Runde ging es am 22. und 23. Februar. Um die Verkehrswende zu schaffen, werde motiviertes Personal benötigt und darum setzten sich ver.di und Fridays for Future vereint für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts und somit auch für die Infrastruktur des ÖPNV ein, so die Mitteilung an die Presse.

Bild: Thomas Riedel

"Letztes Jahr haben wir beim 9-Euro-Ticket gesehen: Millionen Menschen wollen auf den ÖPNV umsteigen, wenn er nur bezahlbar ist. Wir haben aber auch gesehen, was schiefgeht, wenn man das auf dem Rücken der Beschäftigten macht", sagt die Klimaaktivistin Carolin Moser.

Außerdem soll die Sophienstraße zum Schuljahresbeginn autofrei werden. Eine echte Fahrradstraße würde laut Fridays for Future zu klimafreundlichem Verkehr, mehr Sicherheit und einem schöneren öffentlichen Raum führen. Kritik gibt es auch an der aktuellen Regierung, welche sich weigere "eine 1,5°C-konforme Klimapolitik umzusetzen."