"Die EVG hat ihre Mitglieder in allen rund 50 Unternehmen, in denen derzeit Tarifverhandlungen geführt werden, aufgerufen, am kommenden Freitag in der Zeit von 3 Uhr bis 11 Uhr erneut die Arbeit niederzulegen", heißt es dazu in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Die Arbeitsniederlegungen sollen laut EVG sowohl Nah- als auch Fernverkehr betreffen.

EVG will 650 Euro oder 12 Prozent mehr

Bei einer Laufzeit von einem Jahr fordert die EVG für ihre Mitglieder mindestens 650 Euro mehr im Monat oder zwölf Prozent mehr bei den oberen Einkommen. Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde. Mit der Deutschen Bahn ist das nächste Treffen für die kommende Woche angesetzt.

Karlsruhe Wenn Bus und Bahn stillstehen: Wann wird gestreikt - wann wird verhandelt? Ein Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Bei dem Konzern betreffen die Tarifverhandlungen gut 180.000 der etwa 230.000 Beschäftigten. Die Deutsche Bahn zeigte sich zuletzt offen, den Schlichtervorschlag bei den Verhandlungen für den öffentlichen Dienst als Grundlage für die eigenen Gespräche zu übernehmen.

Karlsruhe Nächste Streikwelle in Karlsruhe? Diesmal geht's um Löhne beim Einzel- und Versandhandel Das könnte Sie auch interessieren

Dieser sieht zunächst steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von 3.000 Euro in mehreren Stufen vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden.

AVG-Stadtbahnen ebenfalls betroffen

Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) via twitter mitteilen, sind in Karlsruhe mehrere S-Bahnen vom Streik betroffen. Demnach werden die Linien S31, S32, S4, S41, S42, S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81 am Freitag nicht fahren. Lediglich die S1, S11 und S12 werden bedient.

Bahn in Karlsruhe (Symbolbild). | Bild: Thomas Riedel

"Hintergrund der massiven Fahrtausfälle ist, dass die für einen regulären Stadtbahnbetrieb erforderlichen DB-Stellwerke entlang der Bahnstrecken bestreikt werden sollen. Aufgrund der bestreikten Stellwerke ist ein sicherer Bahnbetrieb nicht möglich und kann von der AVG somit auch nicht angeboten werden", schreibt der KVV aufs einer Webseite. Es könne kein SEV angeboten werden.

Der Ausstand könnte darüber hinaus auch Folgen für Bahnunternehmen wie SWEG oder Go-Ahead haben. Sie werden zwar nicht direkt bestreikt - dafür aber viele Stellwerke im Land. Und wenn ein Signal nicht auf Grün springe, könne der Betrieb generell nicht stattfinden, sagte EVG-Landeschef Amberger.

Ebenso kann es im Stadtverkehr Bruchsal zu Ausfällen auf den Linien 180, 181, 182, 183, 185, 186 und auf den Buslinien 120, 121, 187, 188 und 189 kommen. Diese Linien werden von der DB-Tochter RVS gefahren.