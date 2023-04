Der Marburger Bund hat erneute Warnstreiks für den 9. Mai 2023 angekündigt, wie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA in einer Mittelung an die Presse erklärt. Streiken sollen Ärzte der kommunalen Krankenhäuser. Inwiefern das Städtische Klinikum in Karlsruhe betroffen sein wird, könne zum momentanen Zeitpunkt (27. April) nicht gesagt werden, so einer Sprecherin des Krankenhauses.

Diese Information ist angefragt und wird ergänzt, sobald sie der Redaktion vorliegt.

Kein Ergebnis in Verhandlungen

Die erneute Arbeitsniederlegung sei die Konsequenz der letzten Tarifverhandlungen. In der vierten Verhandlungsrunde für die rund 60.000 Ärztinnen und Ärzte sei die Entscheidung vertrag worden, so die VKA. "Vor dem Hintergrund unseres Einigungswillens ist diese Drohkulisse, die der Marburger Bund mit seiner Streikankündigung aufbaut, völlig inakzeptabel“, so Wolfgang Heyl, Verhandlungsführer der VKA.

Ärzte stehen mit Transparenten auf der Straße in Köln. Der Marburger Bund hat Ärzte an kommunalen Kliniken in Nordrhein-Westfalen sowie in weiteren Bundesländern zu einem Warnstreik aufgerufen. | Bild: Oliver Berg/dpa

Die weiteren Tarifverhandlungen wurden auf den 22. Mai 2023 vertagt.

Ärztestreik am 30. März

Am 30. März fand ein weiterer Warnstreik sowie eine zentrale Kundgebung der Ärzteschaft statt, wie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund am 27. März erklärt. Zur Durchsetzung ihrer Forderungen hat die Gewerkschaft auch die Ärztinnen und Ärzte des Städtischen Klinikums Karlsruhe zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Lediglich die Notversorgung werde in dem entsprechenden Zeitraum gewährleistet, heißt es.

Die Versorgung von Notfallpatienten werde durch den Streik nicht beeinträchtigt, erklärt das Städtische Klinikum Karlsruhe. Im Rahmen einer Notdienstvereinbarung zwischen den Vertretern des Marburger Bundes und dem Klinikum sei sichergestellt, dass Notfallbehandlungen und Notoperationen durchgeführt werden.

Gähnende Leere im Städtischen Klinikum? Die Versorgung von Notfallpatienten wird selbstverständlich weiter aufrecht erhalten. | Bild: Markus Kümmerle, Städtisches Klinikum Karlsruhe

"Wir fordern von den Arbeitgebern für die bundesweit rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte in den kommunalen Kliniken eine Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent", erklärt der Marburger Bund in einer Mitteilung an die Presse. Des Weiteren soll es mit Wirkung ab 1. Januar 2023 einen Ausgleich der seit der letzten Entgelterhöhung im Oktober 2021 aufgelaufenen Preissteigerungen geben.