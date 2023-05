Wegen des ganztägigen Warnstreiks am Donnerstag sei in weiten Teilen des Verkehrsgebiets der SWEG mit Ausfällen von Bus und Bahn zu rechnen, sagen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. Karlsruhe sollte allerdings nicht betroffen sein, denn: Bei den Bus-Konzerntöchtern werde nicht gestreikt, bestätigt auch ein Sprecher der SWEG im Gespräch mit ka-news.de.

Wo fallen voraussichtlich keine Busse aus?

Im Raum Karlsruhe fallen darunter unter anderem folgende SWEG-Tochtergesellschaften - bei denen nicht mit Ausfällen zu rechnen ist:

SWEG Bus Pforzheim GmbH

SWEG Bus Karlsruhe GmbH - bedienen hauptsächlich das Stadtgebiet Karlsruhe

SWEG Bus Rheinmünster GmbH - bedienen hauptsächlich südliche Verbindungen (Beispielsweise Bereich Ettlingen)

Nahverkehr Mittelbaden Walz GmbH