Geplant sind Aktionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, über die Verdi wegen möglicher Beeinträchtigungen noch vorab informieren will. Laut Gewerkschaft sind die Beschäftigten der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH in Baden-Württemberg aufgerufen, die Arbeit ganztägig niederzulegen.

AVG von Streik betroffen

Für den ersten Warnstreik sind ganztägige Aktionen in vielen Betriebsteilen geplant. In Baden-Württemberg fällt neben der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH auch die Albtalverkehrsgesellschaft aus Karlsruhe unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV).

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Auszubildendenvergütung soll um 250 Euro steigen. In einer ersten Verhandlungsrunde am 17. April hatten die Arbeitgeber ein niedrigeres Angebot vorgelegt. Verdi verlangt zudem bessere Arbeitsbedingungen, um dem Personalmangel in den Betrieben zu begegnen.

Die rund 40 Betriebe werden nicht vom Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen erfasst; bei den Verhandlungen dazu hatte es am Wochenende eine Einigung gegeben. Sie haben auch nichts mit den aktuell laufenden Bahn-Tarifverhandlungen zu tun, die von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG geführt werden. Der kleine Eisenbahn-Tarifvertrag sei historisch gewachsen, erklärte ein Gewerkschaftssprecher.