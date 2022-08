von Mia Schuhmacher

Der Verkehrsverbund Karlsruhe verbindet die Region Mittlerer Oberrhein. Seit der Gründung im Jahr 1994 gibt es mittlerweile 251 Linien innerhalb des KVV Netzes. Damit es mit solch einer Vielzahl an Linien übersichtlich bleibt, gibt es beim KVV ein einheitliches Verkehrs- und Tarifsystem. Dieses erstreckt sich von Mittelbaden bis in die Südpfalz. Auch die Karlsruher Kombilösung wird von den Verkehrsunternehmen des KVV genutzt.

Was gehört alles zum KVV?

Alle Infos zum Netz des Verkehrsverbund Karlsruhe Das Liniennetz des KVV geht von Bühl im Süden bis Waghäusel im Norden und von Bad Bergzabern/Wissembourg im Westen bis Vaihingen im Osten.

Hier geht es zum Liniennetzplan des KVV.

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ist ein Verkehrsverbund, dessen Tarifgebiet sich über Mittelbaden und die Südpfalz erstreckt. | Bild: Nicolas Lutterbach /KVV

Wer bereits den KVV nutzt, wird auf den Begriff "Wabe“ gestoßen sein. Beim Fahrkartenkauf sollte der Wabenplan des KVV beachtet werden. Das gesamte Netz ist in mehrere Bereiche aufgeteilt, die als Waben bezeichnet werden.

Hier geht es zur Online-Fahrplanauskunft des KVV.

Die wichtigsten Preise des KVV im Überblick

Die Preise variieren mit der benötigten Anzahl der Waben. Wie viele Waben benötigt werden, um von A nach B zu kommen, kann im Wabenplans überprüft werden. Die Fahrkarten selbst können Kunden an den Haltestellen oder online kaufen. Für den Onlinekauf einer Fahrkarte, kann die KVV.regiomove App oder der Webshop genutzt werden. Wer lieber Bus fahren möchte, kann sein Ticket auch beim Busfahrer erwerben. Wer viel wert auf eine Beratung vor Ort legt, kann eines der Kundenzentren aufsuchen.

Achtung! Die Start- und Zielwabe muss beim Fahrkartenkauf immer mitberechnet werden.

Preise für eine Einzelfahrkarte:

Erwachsene ab 2,20 Euro (1 Wabe) bis 8,10 Euro (7+ Waben)

Kind ab 1,60 Euro (1 Wabe) bis 4,20 Euro (7+ Waben)

Gültig bis 6 Uhr des Folgetags

Preise für eine Tageskarte:

Erwachsene ab 4,40 Euro (1Wabe) bis 11 Euro (gesamtes KVV Netz)

Kind ab 3,20 Euro (bis 3 Waben) bis 5,60 Euro (ges. KVV Netz)

Gültig bis 6 Uhr des Folgetags

Eine Maskenkontrolle im Gebiet des KVV. | Bild: PaulGaertner/KVV

Preise für eine Monatskarte:

Erwachsene ab 69,50 Euro (2 Waben) bis 187 Euro (7+ Waben)

Auszubildende ab 52 Euro (2Waben) bis 139 Euro (7+ Waben)

Preise für eine Jahreskarte:

Erwachsene ab 720 Euro (2 Waben) bis 1.956.00 Euro (7+ Waben)

Senioren 601,20 Euro

Schoolcard: 520 Euro (gesamtes KVV Netz)

Studikarte: 173,80 Euro (gesamtes KVV Netz) pro Semester (6 Monate)

Wer ohne gültige Fahrkarte das Angebot des KVV nutzt, muss eine Strafe in Höhe von 60 Euro zahlen. Falls eine persönliche Zeitkarte (Wochen, Monats- oder Jahreskarte, Freifahrtberechtigung mit Schwerbehindertenausweis) vorhanden ist, aber nicht mitgeführt wurde, kann diese innerhalb von 7 Tagen vorgezeigt werden. Danach beträgt die Strafe nur 7 Euro.

Darf ein Fahrrad mit in die Bahn oder den Bus des KVV genommen werden?

Für eine Fahrradmitnahme muss an Werktagen eine extra Fahrradkarte von 2,80 Euro oder eine normale Einzelfahrkarte mit diesem Wert gekauft werden. Zwischen 6 Uhr und 9 Uhr morgens ist die Mitnahme von Fahrrädern untersagt. Am Wochenende sowie an Feiertagen darf zwischen 9 Uhr und 6 Uhr am Folgetag ein Fahrrad kostenlos mitgenommen werden.

Welche Regeln gelten für die Mitnahme von Hunden beim KVV?

Hunde oder auch andere Kleintiere dürfen mit in Busse oder Bahnen genommen werden. Es muss allerdings eine Kinderfahrkarte für den Hund gekauft werden. Falls sich das Tier in einem Behältnis (Käfig oder ähnliches) befindet, ist die Mitnahme kostenlos, da der Käfig als Gepäckstück zählt. Wer bereits eine Jahres-, Monats- oder Tageskarte besitzt, kann sein Tier ebenfalls kostenlos mitnehmen. Hunde dürfen aufgrund von Verschmutzungsrisiken nicht auf den Sitzplätzen sitzen.

Service und Kundenzentren des KVV

Öffnungszeiten und Anschriften der Kontaktstellen Servicestellen in der Stadt:

Kundenzentrum Durlacher Allee:

Durlacher Allee 71

76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 / 6107-5885 (Servicetelefon)

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8 Uhr – 17 Uhr

Kundenzentrum Karlsruhe Hauptbahnhof

Bahnhofplatz 1

76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9 Uhr – 19 Uhr Samstag: 9.30 Uhr – 17.15 Uhr

Azubis übernehmen für drei Wochen die "Macht" im KVV-Kundenzentrum am Marktplatz. (Symbolbild) | Bild: ka-news

Kundenzentrum Marktplatz

Weinbrennerhaus am Marktplatz (neben der Stadtkirche)

76133 Karlsruhe

Telefon: 0721 / 6107-5885 (Servicetelefon)

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 9 Uhr – 19 Uhr

Dienstag: 10 Uhr – 19 Uhr

Samstag: 9.30 Uhr – 17.15 Uhr

Servicestellen KVV in der Region:

Kundenzentrum Ettlingen:

Bahnhof Ettlingen Wilhelmstraße 2

76275 Ettlingen

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 8 – 12 Uhr und 12.30 – 16 Uhr

Kundenzentrum Rastatt:

Verkehrsgesellschaft Rastatt: Kundenzentrum im Bürgerbüro

Herrenstraße 15

76437 Rastatt

Telefon: 07222 / 972-7110

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag und Donnerstag: 7.30 – 16 Uhr

Mittwoch: 7.30 Uhr – 18 Uhr

Freitag: 7.30 Uhr – 12.30 Uhr

Samstag: 9 Uhr – 12 Uhr

Kundenzentrum Baden-Baden:

Kundenzentrum am Augustaplatz Verkehrsbetriebe Baden-Baden

Augustaplatz

76530 Baden-Baden

Telefon: 07221 / 277-650

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 8.30 – 12 Uhr und 13–16.30 Uhr

Freitag: 8.30 – 14 Uhr

Kundenzentrum Bruchsal:

Hoheneggerstraße 7

76646 Bruchsal

Telefon: 07251/706-222

Öffnungszeiten während den Sommerferien 2022:

Montag bis Freitag: 10 Uhr – 16 Uhr Samstag: 9 – 13 Uhr

Öffnungszeiten regulär:

Montag bis Freitag: 9 Uhr – 18 Uhr Samstag: 9 Uhr – 13 Uhr

Hinweis: Im Rahmen unseres neuen Redaktionskonzepts werden derartige Informationsartikel öfter auf unserer Seite zu sehen sein. Es handelt sich dabei nicht um Werbeanzeigen! Bitte sehen Sie darum von Korrekturhinweisen in diesem Kontext ab.