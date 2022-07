von (pm/gobj)

"Die Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket ist ungebrochen hoch", sagt Alexander Pischon, Geschäftsführer des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV). Deshalb hoffe er sehr, dass das 9-Euro-Ticket auch über das Ende des Aktionszeitraums erhalten bleibe. Das derzeitig geplante Ende der Aktion ist der 31. August 2022.

"Wir freuen uns, dass bislang so viele Bürgerinnen und Bürger mit diesem günstigen Fahrschein den ÖPNV in den vergangenen Wochen genutzt haben", so Pischon. Rund 315.000 der Tickets habe der KVV zwischen dem 23. Mai und dem 30. Juni verkauft.

Wie viele Fahrgäste genau den ÖPNV nutzten – oder auf dem Weg nach Sylt waren – soll im Herbst durch den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bekannt gemacht werden. Ob also eine "nachhaltige Verlagerung des Verkehrs vom Auto zum klimafreundlichen Nahverkehr" stattgefunden hat, werde sich erst noch zeigen, so der KVV.

Alexander Pischon, Geschäftsführer der AVG, VBK, KASIG und des KVV | Bild: christian ernst

Die Frage um eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets steht momentan noch offen. "Eine preisgünstige Anschlusslösung kann es nur geben, wenn der Bund diese auch finanziert", sagt Pischon. Das Land und die Kommunen können diese finanzielle Herausforderung – nach Ansicht des Geschäftsführers des KVV – nicht alleine stemmen.