Wie für alle Karlsruher und Durchreisende am 27. März deutlich zu merken war, wurde an besagtem Tag im öffentlichen Dienst gestreikt. Sowohl Verdi als auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) legten an dem Montag ihre Arbeit nieder und protestierten lautstark auf den Straßen Karlsruhes.

Die Forderung

Ziel der Warnstreiks war es, für alle Angestellten im ÖPNV eine Steigerung der monatlichen Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 Euro im Monat über zwölf Monate Laufzeit hinweg zu bewirken, wie EVG und Verdi in einer Mitteilung an die Presse vorab bekanntgaben.

Die Angestellten im ÖPNV fordern mehr Lohn. Genauer: "10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro mehr im Monat - über zwölf Monate" | Bild: Thomas Riedel

Außerdem sollen Auszubildende, Studierende und Praktikanten künftig 200 Euro mehr im Monat erhalten und den Auszubildenden eine unbefristete Übernahme ermöglicht werden. Um diese Forderungen in den Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) zu erwirken, fand der Warnstreik den ganzen Tag am 27. März statt.

Die Konsequenz

Zu den Auswirkungen äußern sich die VBK am Streiktag: "Ab Betriebsbeginn in den frühen Morgenstunden ist kein Tram- und Busbetrieb in Karlsruhe mehr möglich." Sämtliche Tram- und Bus-Linien entfielen somit ersatzlos.

Keine Bahn weit und breit. | Bild: Thomas Riedel

"Wir haben damit deutlich gemacht, was es für die Menschen bedeutet, wenn Busse und Bahnen nicht fahren", erklärt EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch in einer Meldung. Sofern es nicht gelinge, die Berufe bei Bus und Bahn finanziell wieder attraktiv zu machen, werde der Stillstand nicht zur Ausnahme, sondern dem Regelfall werden.

Wird über Ostern gestreikt?

Über Ostern werde man die Fahrgäste jedoch verschonen, meint Loroch. Schließlich seien die Streiks in erster Linie ein Signal an die Arbeitgeber der Angestellten im ÖPNV und nicht an die Reisenden. "Wir schließen Streiks über Ostern aus und damit folgerichtig auch Verhandlungen", sagt er.

Erwartet Karlsruhe über Ostern ein erneuter Streik im ÖPNV? | Bild: Matthias Bein/dpa/ZB

Dem entgegen steht allerdings die Aussage der Geschäftsstelle in Karlsruhe, denn von dort heißt es: "Wir kündigen unsere Streiks im Voraus nicht an, deshalb kann es auch gut sein, dass wir über Ostern erneut eine Protestaktion starten werden."

In Karlsruhe sei man jederzeit zum Streiken bereit, meint der Sprecher der EVG. "Ob und inwiefern wir erneut Streiken hängt gänzlich davon ab, inwiefern der Arbeitgeber auf unsere Forderungen in den erneuten Tarifverhandlungen eingeht."

Dritte Verhandlungsrunde

Zuletzt fand die dritte Verhandlungsrunde vom 27. bis 29. März 2023 in Potsdam statt. Sollte dabei erneut keine Einigung erzielt werden, so werde man unter Umständen erneut auf Streiks zurückgreifen, erklärt auch Verdi-Sprecher Thorsten Dossow am letzten Tag der Verhandlungen auf Anfrage der Redaktion. "Das wären dann keine Warnstreiks mehr."

Folgen auf die Warnstreiks bald "Erzwingungsstreiks"? (Erzwingungsstreiks finde statt, sobald die Verhandlungen als endgültig gescheitert angesehen werden) | Bild: Theresa Thiem

Unter Umständen stehe dann also das ÖPNV-Netz auf unbestimmte Zeit still, denn: "Werden die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt und werden Streikmaßnahmen von der Tarifkommission beschlossen, erfolgt nach Prüfung der Voraussetzungen die Zustimmung durch den Bundesvorstand für die Urabstimmung und Erzwingungsstreik", wie die Gewerkschaft Verdi auf ihrer Internetseite erläutert.

Verhandlungen gescheitert!

Nun könnte es tatsächlich dazu kommen, denn laut einer Meldung von Verdi Baden-Württemberg am frühen Morgen des 30. März seien die Verhandlungen in Potsdam gescheitert: "Wir haben den Arbeitgebern in den Verhandlungen mehrere Brücken gebaut, die eine Einigung möglich gemacht hätten. Aber insbesondere die kommunalen Arbeitgeber haben bis zuletzt nicht verstanden, welche Verantwortung sie für die materielle Situation ihrer Beschäftigten tragen", erklärt Martin Gross, Verdi Landesbezirksleiter.

Martin Gross, Landesbezirksleiter der Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg: "Eine weitere Verlängerung der Verhandlungen ergibt keinen Sinn." | Bild: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Die Arbeitgeber seien nicht zu einem Ausgleich der prognostizierten Inflation in 2023 bereit gewesen. "Den gesamten Kaufkraftverlust der letzten beiden Jahre und dazu den des Jahres 2024 sollen die Beschäftigten nach dem Willen der Arbeitgeber dauerhaft tragen. Auf dieser Basis ergab eine weitere Verlängerung der Verhandlungen keinen Sinn", so Gross am Donnerstag.

Streik bleibt Option

Ob bald gestreikt wird, könnte sich bereits am Donnerstag, 30. März, entscheiden. Dann treffen sich alle Beteiligten in einer Tarifkonferenz, um die Konditionen abermals zu verhandeln, meint Dossow. "Es ist deshalb derzeit nicht ausgeschlossen, dass auch über Ostern wieder die Bahnen still stehen könnten." Man behalte sich Streiks als letzte Option vor.

Verdi: "Streik bleibt Option." | Bild: Thomas Riedel

Inwiefern eine Einigung erzielt werden kann, ist derzeit schwer abzusehen. Fest steht bis dato nur: "In der zweiten Verhandlungsrunde der Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Arbeitgeber nach langem Vorlauf ein völlig unzureichendes Angebot auf den Tisch gelegt", erklärt Verdi.

Neben einem Inflationsausgleichsgeld sei eine tabellenwirksame Erhöhung von drei Prozent Ende 2023 und zwei Prozent Mitte 2024 bei einer Laufzeit von 27 Monaten vorgesehen. Ein Mindestbetrag - von 500 Euro - sei abgelehnt worden, so die Gewerkschaft. Dabei sei ihnen sehr an der "sozialen Komponente" insbesondere für die unteren Entgeltgruppen gelegen. Nun scheiterten die Verhandlungen abermals in Runde Drei.