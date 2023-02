von (ps/cak)

Unter dem Motto "Testen, Fühlen, Probesitzen" besuchten im vergangenen Januar rund 1.000 interessierte Fahrgäste die MockUp-Ausstellung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe(VBK) und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) im Karlsruher Westen und machten die Veranstaltungen damit zu einem vollen Erfolg, wie die VBK und AVG in einer Pressemitteilung erklären.

An insgesamt vier Tagen waren neben breiten Öffentlichkeit auch Vertreter von Behindertenverbänden, den Fahrgastbeirat, politische Entscheidungsträger und Mitarbeitende eingeladen, sich ein Bild von dem 1:1-Fahrzeugmodell der neuen Tram-Train-Generation zu machen.

"Resonanz war riesig"

"Wir wollten die Menschen so früh wie möglich in das Projekt miteinbeziehen und ihnen vor Produktionsbeginn der neuen Bahnen die Möglichkeit bieten, Probe zu sitzen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Offensichtlich haben wir damit voll den Nerv unserer Fahrgäste getroffen, denn die Resonanz war riesig", so Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer von AVG und VBK.

Die Untersuchung der insgesamt 750 abgegebenen Bewertungsbögen zeigt laut VBK und AVG, dass die Fahrgäste insgesamt zufrieden mit den neuen Fahrzeugen ist. "Das Feedback war insgesamt sehr positiv. Den Fahrgästen gefällt, was wir ihnen für den ÖPNV in der Karlsruher Innenstadt und in der Region anbieten werden", so Höglmeier.

So hätten beispielsweise 95 Prozent der Fahrgäste die barrierefreie Einstiegssituation mit sehr gut oder gut bewertet und für das Außendesign setzten rund 85 Prozent der Menschen ihr Kreuz bei gut oder sehr gut. Bei der Innenraumaufteilung gab es im Schnitt die Note 2.

Verbesserungsvorschläge gab es beispielsweise zu den Festhaltemöglichkeiten in der Bahn. Hier bestehe der Wunsch, noch mehr Halteschlaufen anhängen zu lassen. Viel schriftliches Feedback gab es außerdem zu den Lademöglichkeiten für elektronische Geräte und der Anzahl sowie Position der Haltewunschtaster.

Insgesamt 148 neue Fahrzeuge

"Wir haben zahlreiche konkrete und sehr konstruktive Anregungen von den Fahrgästen und auch von unseren Mitarbeitern erhalten. Das bringt uns wirklich weiter. Die Entscheidung für ein MockUp war genau die richtige. Ein Bahnmodell in Originalgröße kann die beste 3-D-Konstruktion auf dem Bildschirm einfach nicht ersetzen“, sagt Höglmeier.

75 neue Stadtbahnfahrzeuge wird die AVG ab 2025 für das Regionalnetz erhalten. 73 Niederflurbahnen der neuesten Generation gehen ab 2026 an die VBK für den Stadtverkehr in Karlsruhe. Produziert werden die TramTrains vom Schienenfahrzeughersteller Stadler im spanischen Valencia.