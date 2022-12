von (ps/cak)

Das kürzlich vorgestellte Modell stellt die neuen Bahnen in Originalmaßen dar: Ein halber Zug mit allen wesentlichen Elementen in Echtgröße zum Anfassen und Ausprobieren. Die Türen der MockUp-Halle in der Wikingerstraße 13 sind laut den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) für alle Interessierten am 9. Januar von 10 Uhr bis 13 Uhr und am 10. Januar von 18 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit der Linie 5 bis zum Rheinhafen

Für die Anreise mit dem ÖPNV empfiehlt sich die Linie 5 bis zur Haltestelle Rheinhafen. Von dort bieten die VBK einen Shuttlebus zur Halle an. Am 24. Januar von 10 – 13 Uhr sowie am 25. Januar vom 18 – 20 Uhr steht dann die Fahrzeugvariante der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zur Besichtigung bereit.

Bild: Thomas Riedel

"Wir wollen zusammen mit Interessensvertretungen mobilitätseingeschränkter Fahrgäste, mit allen interessierten Kunden, den Mitarbeitern und den politischen Entscheidungsträgern zusammen Nutzungsszenarien testen, ein Stimmungsbild einholen und das Fahrzeug so vor dem Produktionsstart möglichst perfektionieren. Das Modell bietet uns die Möglichkeit ein echtes Gefühl für unsere neuen Bahnen zu entwickeln", sagt Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer VBK und AVG in einer Pressemitteilung.

Die AVG bekommt ihre neuen barrierefreien Bahnen mit Toilettenkabine ab 2025. Die VBK erwartet die ersten Niederflur-Straßenbahnen für den stufenlosen Einstieg in der Innenstadt ab 2026. Mit den Neufahrzeugen werden ältere Modelle ersetzt.