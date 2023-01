Karlsruhe vor 1 Stunde

Schrottplatz oder Museum? Was passiert eigentlich mit den alten Karlsruher Straßenbahnen?

Ab 2026 sollen in Karlsruhe neue Bahnen rollen. Wie diese Aussehen werden, können sich Interessierte am 24. und 25. Januar am Rheinhafen anschauen. Dann öffnet der Verkehrsbetrieb Karlsruhe (VBK) für alle Interessierten nämlich die Türen der MockUp-Halle in der Wikingerstraße. Während die neue Generation an Bahnen präsentiert wird, drängt sich eine Frage auf: Was passiert mit den alten, ausrangierten Bahnen?