Vom Europaplatz bis zum Berliner Platz: In Karlsruhe steht die nächste Großbaustelle vor der Tür! Nach der Kombilösung (2020) ist jetzt die Kaiserstraße an der Reihe!

Karlsruhe 5 Orte, an denen sich Karlsruhe bis 2026 verändern soll Das könnte Sie auch interessieren

Der Umbau der Karlsruher Kaiserstraße ist in drei große Bauabschnitten gegliedert, die wiederum in mehrere Bauphasen unterteilt sind. Jede Bauphase dauert zirka drei bis vier Monate. Am Dienstag, 18. April, ging es mit dem ersten Abschnitt los.

Da für den zweiten und dritten Bauabschnitt noch nicht alle Informationen vorliegen, wird dieser Artikel regelmäßig aktualisiert.

Die neue Kaiserstraße aus der Vogelpersepektive. Ein geplastertes "Zierband" in der Mitte. | Bild: Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt - Mettler Landschaftsarchitektur

Was wird auf der Kaiserstraße in Karlsruhe gebaut?

Inklusive der Umgestaltung aller Plätze, rechnet die Stadtverwaltung mit einem "weitgehenden Abschluss" bis 2028. Die Arbeiten der einzelnen Abschnitte sind untereinander sehr ähnlich.

Was genau gebaut wird, gibt es hier in der Übersicht (Quelle: https://www.karlsruhe.de/dossier/kaiserstrasse#c108681)

Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom Telekommunikationsleitungen

Beleuchtungsleitungen

Einheitliches Pflasterstein-Prinzip auf der Kaiserstraße und an den Plätzen

Sammelleitungen zur Straßenentwässerung

Fernwärmehausanschlüsse werden verlegt

Bäume inklusive Bewässerungseinrichtungen

Brunnen

Müllsammelbehälter

Senkelektranten zur Stromversorgung bei Veranstaltungen

Litfaßsäulen, Kultursäulen und -wegweiser

Sitzbänke

Fahrradabstellplätze und vieles mehr

Querschnitt Kaiserstraße | Bild: © mach:idee, R. Mach

Wichtig ist, dass bei den einzelnen Bauphasen stets von "innen nach außen" und "von oben nach unten" gearbeitet wird. Dadurch bleibt genügend Platz für Anlieferungen und Fußgänger. Ebenso bleiben die Zugänge zu den Gebäuden frei.

1. Bauabschnitt Kaiserstraße: Ritterstraße bis Adlerstraße

Mit dem symbolischen Spatenstich am Dienstag, 18. April 2023, beginnt der erste Bauabschnitt, der voraussichtlich im Jahr 2025 beendet sein wird. Die Bauarbeiten starten am Marktplatz und werden dann sukzessive in östlicher und westlicher Richtung weitergeführt.

Ab Juli 2023 wechseln die Baufelder in den nördlichen Bereich der Ritterstraße und des Marktplatzes. Ab Herbst 2023 folgen die Bauphasen westlich des Marktplatzes. Insgesamt sind für den ersten Bauabschnitt neun Phasen geplant.

Marktplatz und Kaiserstraße mit neuen Pflastersteinen | Bild: © mach:idee, R. Mach

Wenn alles klappt, sind die Maßnahmen am Marktplatz bis zum Weihnachtsmarkt vollendet. Sogar das Fest der Sinne findet ganz normal neben der Baustelle statt. Fans der Wasserspiele werden sich aber etwas gedulden müssen. Die sprudeln erst wieder, sobald die Bauphasen auf dem Marktplatz komplett abgeschlossen sind.

Mit Verzögerungen der einzelnen Bauphasen rechnet Oberbürgermeister Frank Mentrup nicht: "Was wir hier tun ist zwar sehr komplex, aber nichts besonders herausforderndes. Wir haben eine erfahrene Baufirma, die setzt quasi die Gestaltung des Marktplatzes in die Kaiserstraße fort", so der Rathaus-Chef im Gespräch mit ka-news.de.

2. Bauabschnitt Kaiserstraße: Ritterstraße bis Europaplatz / Adlerstraße bis Kronenplatz Fritz-Erler-Straße

Dieser Bauabschnitt ist laut Aussagen des Tiefbauamtes bereits in Planung. "Wenn alles gut läuft wird der zweite Bauabschnitt im Jahr 2026 beginnen", sagt Tiefbauamtsleiter Martin Kissel im Gespräch mit ka-news.de. Zwei Jahre soll dieser Bauabschnitt dauern.

Blick in Richtung Europaplatz | Bild: © mach:idee, R. Mach

3. Bauabschnitt Kaiserstraße: Zwischen Waldstraße und Europaplatz

Im letzten Abschnitt wird die komplette Kaiserstraße fertiggestellt. Auch hier dauern die Baumaßnahmen voraussichtlich zwei Jahre. Weitere Details sind zum letzten Abschnitt bislang noch nicht bekannt.

Welche Bäume kommen auf die Kaiserstraße?

Platanen raus, Zürgelbäume rein? Ganz so einfach ist es nicht. Denn eine zweite Baumart soll ebenfalls ihren Platz an der Kaiserstraße bekommen. Auf welche Baumart die Wahl fällt, ist aber nach Aussage von OB Mentrup nicht nicht bekannt.

Mehr Infos zu den einzelnen Bauabschnitten lesen Sie bald auf ka-news.de!