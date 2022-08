Karlsruhe vor 42 Minuten

Karlsruher Stadtplan für heiße Tage: An diesen Orten lässt sich der Sommer auch in der Stadt aushalten

Wie heiß ein Sommer in Karlsruhe sein kann, haben die Bürger der Fächerstadt in den letzten Tagen eindrücklich erlebt. Im "Stadtplan für heiße Tage" gibt es aber einige Tipps für Orte an denen es sich auch bei extremer Hitze in Karlsruhe gut aushalten lässt . Kühle Orte, Wasserstationen und schattige Plätze – ka-news.de hat die besten "Überlebenstipps" zusammengetragen.