Neuffen 25. Juli 2022, 15:10 Uhr

Trinkwasser darf nicht für Garten und Pool benutzt werden

Um Trinkwasser zu sparen, dürfen die Menschen in Neuffen (Landkreis Esslingen) ihr Leitungswasser vorerst nicht mehr für ihre Gärten und Pools benutzen. Ebenso sei es ab sofort verboten, mit dem Wasser Planschbecken zu füllen, Autos zu waschen oder Terrassen abzuspritzen, teilten die Stadt und die Freiwillige Feuerwehr am Montag mit. Der Schritt sei nötig, um die Menschen in der Region weiter mit Trinkwasser versorgen zu können. Deshalb müsse auch darauf verzichtet werden, städtische Rasenflächen und Sportplätze mit Leitungswasser zu bewässern.