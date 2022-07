von (pm/gobj)

Am Dienstag und Mittwoch erwartet uns eine Hitzewelle - mit der passend starken Sonnenstrahlung. Besonders in dicht bebauten Stadtgebieten - wie in Karlsruhe - soll sich die Wärme stauen, Nachts kühlt es kaum noch ab.

Der DWD mahnt deshalb deutlich zum Trinken, dem Vermeiden von direkter Sonneneinstrahlung und anstrengenden Aktivitäten. Das heißt auch: Kühlhalten - und Abschotten - der Wohnung.

Abkühlung am Brunnen vor dem Schloss. | Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Betroffene Gebiete am Dienstag:

Kreis und Stadt Karlsruhe - starke Wärmebelastung bis 600m. - erhöhte Belastung in Städten.

Stadt Baden-Baden - starke Wärmebelastung bis 600m.

Bodenseekreis - starke Wärmebelastung bis 400m.

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freib. - starke Wärmebelastung bis 600m. - erhöhte Belastung in Städten.

Kreis Böblingen - starke Wärmebelastung bis 400m.

Kreis Calw - starke Wärmebelastung bis 400m.

Kreis Emmendingen - starke Wärmebelastung bis 600m.

Enzkreis und Stadt Pforzheim - starke Wärmebelastung bis 400m.

Kreis Esslingen - starke Wärmebelastung bis 400m.

Kreis Freudenstadt - starke Wärmebelastung bis 400m.

Kreis Göppingen - starke Wärmebelastung bis 400m.

Hohenlohekreis - starke Wärmebelastung bis 400m.

Kreis Konstanz - starke Wärmebelastung bis 400m.

Kreis Ludwigsburg - starke Wärmebelastung bis 400m.

Kreis Lörrach - starke Wärmebelastung bis 600m.



Main-Tauber-Kreis - starke Wärmebelastung bis 400m.

Stadt Mannheim - starke Wärmebelastung bis 200m. - erhöhte Belastung in Städten.

Neckar-Odenwald-Kreis - starke Wärmebelastung bis 400m.

Ortenaukreis - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Rastatt - starke Wärmebelastung bis 600m.

Rems-Murr-Kreis - starke Wärmebelastung bis 400m.

Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg - starke Wärmebelastung bis 400m. - erhöhte Belastung in Städten.

Kreis Rottweil - starke Wärmebelastung bis 400m.

Schwarzwald-Baar-Kreis - starke Wärmebelastung bis 600m.

Stadt Stuttgart - starke Wärmebelastung bis 400m. - erhöhte Belastung in Städten.

Kreis Waldshut - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis und Stadt Heilbronn - starke Wärmebelastung bis 400m. - erhöhte Belastung in Städten.

Auch am Mittwoch wird es heiß. | Bild: pixabay.com © Ana_J

Betroffene Gebiete am Mittwoch:

Alb-Donau-Kreis und Stadt Ulm - starke Wärmebelastung bis 600m.

Stadt Baden-Baden - starke Wärmebelastung bis 800m.

Kreis Biberach - starke Wärmebelastung bis 600m.

Bodenseekreis - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freib. - starke Wärmebelastung alle Höhenstufen. - erhöhte Belastung in Städten.

Kreis Böblingen - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Calw - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Emmendingen - starke Wärmebelastung alle Höhenstufen.

Enzkreis und Stadt Pforzheim - starke Wärmebelastung bis 600m. - erhöhte Belastung in Städten.

Kreis Esslingen - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Freudenstadt - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Göppingen - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Heidenheim - starke Wärmebelastung bis 600m.

Hohenlohekreis - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Konstanz - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Ludwigsburg - starke Wärmebelastung bis 600m.

Kreis Lörrach - starke Wärmebelastung alle Höhenstufen.

