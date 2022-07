von (pm/gobj)

Am 6. August steht uns in Karlsruhe eine "Nacht im Museum" bevor. Von 18 Uhr bis 24 Uhr öffnen 13 Kulturinstitutionen ihre Pforten – für die 23. Karlsruher Museumsnacht (KAMUNA).

Das Naturkundemuseum in der KAMUNA 2019. | Bild: Tim M. Carmele

Die VBK teilt in einer Pressemitteilung mit: "Für die Besucher werden zwei Sonderbuslinien in einem Ringverkehr zu Einsatz kommen – und damit das reguläre ÖPNV-Angebot erweitert". Man wolle so eine umweltfreundliche Möglichkeit schaffen, die teilnehmenden Museen zu erreichen.

Der Fahrplan für die Nacht

Die VBK-Sonderbuslinie KAMUNA 1 fährt alle zehn Minuten von dem Naturkundemuseum ab – und das bis kurz nach Mitternacht. Dabei werden folgende Stationen bedient:

Naturkundemuseum – Generallandesarchiv – ZKM/Städtische Galerie – Naturkundemuseum

Bild: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Die VBK-Sonderbuslinie KAMUNA 2 fährt dann alle 30 Minuten von dem Naturkundemuseum ab, bis einschließlich 23.52 Uhr. Die Route verläuft über:

Naturkundemuseum – Werderstraße (Verkehrsmuseum) – Durlacher Schlossplatz (Pfinzgaumuseum) – Werderstraße (Verkehrsmuseum) – Naturkundemuseum