Wie geht es Lars Stindl?

"Ich möchte nicht über meine Hand reden", so Stindl kurz und knapp beim letzten Training vor dem Spiel am Freitag. Auf die Frage ob er gegen die roten Teufel auf der Bank sitzen werde, reagierte er mit einem Schulter zucken und meinte: "Mal sehen."

Bild: Carsten Kitter

Hier die Bilder vom Training am Freitag.

Fanmarsch und Pyro?

Wer Derby sagt, muss auch Stimmung sagen: Die KSC-Ultras veranstalten einen Fanmarsch:

Treffpunkt KSC-Fanmarsch : 10 Uhr am Marktplatz Karlsruhe

: 10 Uhr am Marktplatz Karlsruhe Start: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Verlauf Fanmarsch: Richtung Durlacher Tor bis zum BBBank Wildparkstadion

Bild: Thomas Riedel

Ob und welche Pyro-Technik oder Choreos die KSC-Fans im Stadion veranstalten werden, bleibt offen. Zuletzt kostete der KSC der unerlaubte Einsatz von Pyro-Technik seiner Fans beim Spiel über 50.000 Euro - darunter auch für das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 8. November 2022.

Bild: Mia

KSC-FCK: Anreise in den BBBank Wildpark

Der Adenauerring wird wieder ab 11 Uhr gesperrt sein. Zusätzlich wird die Polizei beide Fanlager trennen: Die Gittersperren befinden sich zwischen Adenauerring/Friedrichstaler Allee und Birkenparkplatz.

Polizei-Absperrung beim Derby im Mai 2023. | Bild: Thomas Riedel

Was Heim- und Gästefans bei der Anreise beachten sollten: Anreise zum KSC-Spiel: So gelangen Sie in den Wildpark!

Tickets: Keine Tageskasse am Samstag!

Online waren am Donnerstag noch einige wenige Tickets verfügbar - doch der Wildpark steht kurz vor dem Ausverkauf. "Eine Tageskasse wird es am Samstag nicht geben", so der Karlsruher SC am Donnerstag auf der offiziellen Pressekonferenz.

Übertragung im Pay-TV und in Karlsruhe Kneipen

Das Derby zwischen dem KSC und dem FCK wird sowohl im Pay-TV als auch über den Sky-Live-Stream übertragen. Übertragen wird das KSC-Spiel natürlich auch in Bars und Kneipen in Karlsruhe: Hier geht's zur Übersicht!

Top-Schiri pfeift das Spiel

Deniz Aytekin wird die Partie am Samstag auf dem Spielfeld leiten.

Schiedsrichter Deniz Aytekin steht auf dem Spielfeld. | Bild: Uwe Anspach/dpa

Seine Assistenten sind:

Christian Dietz

Eduard Beitinger

Timo Gansloweit (4. Offizieller)

Johann Pfeifer (Video-Assistent in Köln)

Christian Bandurski (VAR-Assistent) in Köln

Die Fakten: Wie ist die Bilanz KSC-FCK?

Mit unterschiedlicher Gefühlslage ging es für die beiden kommenden Kontrahenten Karlsruhe und Kaiserslautern in die Länderspielpause. Der FCK hat daher Tuchfühlung zur Spitzengruppe, liegt als Sechster mit neun Zählern nur zwei Punkte hinter Platz drei. Die Karlsruher haben den Anschluss an das vordere Tabellendrittel verloren, belegen Position zehn. Alle Fakten zum Derby gibt es hier zum Nachlesen!

Mikkel Kaufmann im Einsatz beim Derby gegen FCK im Mai 2023. | Bild: Mia

Vergangenes Aufeinandertreffen in Karlsruhe: Mai 2023

Zuletzt trafen die Rivalen in Karlsruhe im Mai 2023 aufeinander: Die Partie endete damals 2:0 für den Karlsruher SC! Auch damals gab es einen Fanmarsch und strikte Fantrennung - alle Bilder vom Fanmarsch hier.

Fanmarsch zum KSC-Derby gegen FCK am 25. Mai 2023. | Bild: Thomas Riedel

EX-KSC-Trainer und Ex-Spieler: Viele bekannte Gesichter beim FCK

Ob Dirk Schuster oder Robin Bormuth: Am Samstag treffen viele bekannte Gesichter aufeinander - welche das sind, erfahren Sie hier!

Robin Bormuth | Bild: Hammer Photographie

Südwest-Derby mit Tradition! Aber wieso?

Die Rivalität zwischen dem KSC und dem FCK hat Tradition. Aber wie sehen die Historie und die Bilanz der beiden Vereine aus? Hier gibt es die Antwort!