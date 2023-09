Beim Spiel des Karlsruher SC gegen den 1.FC Kaiserslautern werden beide Fanlager definitiv alles geben um ihre Mannschaft zu unterstützen. Eine aufgeheizte Stimmung im neuen BBBank Wildpark ist am Samstag, 16. September, garantiert. Damit die Stimmung nicht auch auf dem Platz überkocht, schickt der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) einen seiner besten Schiedsrichter.

Spiel 100 für Aytekin in der 2.Bundesliga

Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin wird das heiß erwartete Südwest-Derby leiten. Seine Assistenten sind Christian Dietz, Eduard Beitinger und Timo Gansloweit als vierter Offizieller. Als Video-Assistent in Köln fungiert Johann Pfeifer, der von Christian Bandurski unterstützt wird, wie der DFB mitteilt.

Schiedsrichter Deniz Aytekin steht auf dem Spielfeld. | Bild: Uwe Anspach/dpa

Aytekin pfeift seit 2008 Spiele der 1. Bundesliga und ist damit einer der erfahrensten Referees im deutschen Fußball. Im Oberhaus stand er bisher in 218 Spielen auf dem Platz, in der 2. Bundesliga leitete er bisher 99 Partien. Das Derby zwischen Badenern und Pfälzern wird also das 100. Spiel im Unterhaus für Aytekin.

Der 45-Jährige ist nicht nur sehr erfahren, er gilt auch als einer der besten Unparteiischen in Deutschland. Bisher zweimal (2018/19 und 2021/22) wurde der Betriebswirt als Schiedsrichter der Saison ausgezeichnet.

Der zweifache Familienvater hat den KSC zuletzt in der Saison 2021/22 gepfiffen. Sowohl in Regensburg als auch die Partie in Darmstadt endeten damals 2:2. Sein letzter Einsatz in einem Spiel mit FCK-Beteiligung datiert vom 20. Februar 2022 – und ist auch ein Derby gewesen. Beim 0:0 gegen den SV Waldhof Mannheim hat der Oberasbacher das Spiel gut im Griff gehabt.