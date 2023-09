Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung verkündet, sollen beide Fanlager getrennt werden. Dafür errichtet die Polizei Gittersperren zwischen Adenauerring/Friedrichstaler Allee und Birkenparkplatz. Aufgrund der Sperrung sei mit erheblichem Rückstau und entsprechenden Verzögerungen zu rechnen. Für die Anreise der Gästefans gibt die Polizei folgende Hinweise:

Hinweise für Gästefans

Bei Anfahrt über die A5 wird dringend empfohlen, die Autobahn an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen, weiter über die Bundesstraße 35 in Richtung Graben-Neudorf und die B 36 nach Karlsruhe zu fahren. Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut sollen Gästefans über die Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee auf dem Adenauerring zum Stadion fahren.

Bild: Mia

Bei Anfahrt über die Autobahn 65 und die Rheinbrücke wird empfohlen, die Bundesstraße 10 am Bulacher Kreuz zu verlassen, um über die Landesstraße 605, Brauerstraße und Rheinhold-Frank-Straße zum Adenauerring zu gelangen. Nur auf diesen Strecken gelangen Gästefans zu den für sie reservierten Parkplätzen.

Für Auto und "9-Sitzer" ist eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen auf dem Birkenparkplatz gegenüber dem Stadion vorhanden. Reisebusse werden auf dem Adenauerring in Empfang genommen und zu den zur Verfügung stehenden Parkflächen im Stadionumfeld gewiesen. Im BBBank Wildpark befindet sich der Gästebereich auf der Nord- und Osttribüne (Blöcke "N4" und "NO"). Wie auch bei der letzten Begegnung befindet sich der provisorische Gästeeingang weiterhin, aufgrund noch anstehender Außenarbeiten, unmittelbar gegenüber der Gästeparkfläche auf dem Birkenparkplatz.

Karlsruhe "Wird gut" - Wie geht es der wichtigsten Hand beim KSC einen Tag vor dem Lautern-Derby? Das könnte Sie auch interessieren

Für bahnreisende Gästefans wird vor und nach dem Spiel ein kostenloser Transfer mit Shuttlebussen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe und dem BBBank Wildpark angeboten. Aus Kapazitätsgründen weißt die Polizei darauf hin, dass Wartezeiten bei der Anreise am Hauptbahnhof wie auch bei der Abreise am Stadion einzukalkulieren sind.

Hinweise für Heimfans

Stadionbesucher mit Karten für die Ost- und Südtribüne werden gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung Durlacher Tor anzusteuern und möglichst auf private Pkw für die Anfahrt zu verzichten. Ab dem Durlacher Tor werden ab Stadionöffnung im 10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Bild: Thomas Riedel

Heimfans mit Karten für die West- oder Nordtribüne empfehlen wir, öffentliche Verkehrsmittel in die Karlsruher Innenstadt zu nutzen und von dort zu Fuß über den Schlossgarten den Stadionzugang "Germania" auf der Friedrichstaler Allee aufzusuchen.

Aufgrund der Sperrmaßnahmen auf dem Adenauerring wird für Fußgänger und Fahrradfahrer, welche die obigen Hinweise nicht berücksichtigen, eine Umleitungsstrecke zwischen Adenauerring/Friedrichstaler Allee und Birkenparkplatz eingerichtet, auf welcher sie mit entsprechender Zeiteinbuße die jeweiligen Stadionzugänge erreichen können.

Karlsruhe KSC gegen FCK: Wo kann ich das Spiel live im TV schauen? Das könnte Sie auch interessieren

"Die Polizei wird zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung am Spieltag mit ausreichenden Kräften im Einsatz sein und gemeinsam mit Ordnern des KSC für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher in und um das Stadion sorgen. Zudem setzt die Polizei erneut eine Flugdrohne ein, um das Geschehen aus der Luft im Auge behalten. Abschließend weisen wir auf die geltende Stadionordnung hin, wonach das Betreten sowie der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder sonst berauschte Personen nicht gestattet ist", so die Polizei Karlsruhe.