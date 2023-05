In einer gemeinsamen Pressemitteilung appellieren die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und des Polizeipräsidium Karlsruhe mit Blick auf das anstehende Südwest-Derby an die sportliche Fairness aller Fans. Weiter wird auf die derzeitige besondere Verkehrssituation rund um den BBBank-Wildpark hingewiesen.

Karlsruhe KSC vs. Kaiserslautern: Historie, Rivalität und was ist eigentlich ein Derby? Das könnte Sie auch interessieren

Polizei mit "angemessener Zahl" vor Ort

Das Polizeipräsidium Karlsruhe, die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und der Veranstalter haben sich vor der Spielbegegnung mit Fanbriefen an die Fans beider Vereine gewandt. Mit der direkten Ansprache der Fanlager soll auf einen friedlichen Spielverlauf ohne gewalttätige Auseinandersetzungen hingewirkt werden, so die Polizei.

Polizeihund mit Einsatz (Archivbild). | Bild: Thomas Riedel

Am Spieltag werden das Polizeipräsidium Karlsruhe und der Ordnungsdienst des KSC mit "einer angemessenen Zahl" an Einsatzkräften für die Sicherheit der Zuschauer in und um das Stadion sorgen, so die Verantwortlichen. Jede Form von strafrechtlich relevantem Fehlverhalten soll konsequent - unabhängig von der Vereinszugehörigkeit - verfolgt werden.

Alkoholverbot, Hausordnung und Wasserwerfer

Zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung werden außerdem Wasserwerfer bereitgehalten, sagt die Polizei. Je nach Lage könne auch eine Drohne im Einsatz sein. Die Polizei weist außerdem auf die geltende Stadionordnung hin.

Bei tropischen 33 Grad gießen Wasserwerfer der Polizei Bäume und Sträucher im Hamburger Stadtpark. | Bild: Bodo Marks

Demnach ist das Betreten sowie der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder anderweitig berauschte Personen nicht gestattet. "Außerdem wird aufgrund der Sicherheitseinstufung (Stufe 3) im BBBank Wildpark kein Alkohol ausgeschenkt", heißt es vonseiten des Karlsruher SC.

Zutritt verweigert: Wo ist mein Eingang?

Weiter werde Gästefans der Zutritt zu den ausgewiesenen Heimbereichen Ost, Süd und Nord nicht gewehrt. An entsprechenden Zugängen werde der Zutritt zum Stadion konsequent abgewiesen, sagt der Heimverein. "Der ausgewiesene Gastbereich beinhaltet ausschließlich die Blöcke NO Oberrang Gast sowie N4 Gast."

Bild: Thomas Riedel

Wegen des hohen Aufgebots an Fans gibt es eine Sektorentrennung zwischen der Ost- und Südtribüne, so der KSC. Das bedeutet:

Gäste mit Tickets für die Osttribüne (O1-O5) sowie den Block SO können ausschließlich die Zugänge der Osttribüne nutzen.

Gäste mit Tickets für die Südtribüne (S1-S5) können ausschließlich die Zugänge der Südtribüne nutzen.

Gäste mit Tickets für die Nordtribüne (N1-N3) können ausschließlich die Zugänge der Nordtribüne nutzen. Der Zugang zum Stadion mit einem Ticket für die Nordtribüne ist ausschließlich über den Nordeingang möglich.

Anreise: wann, wo und wie?

Damit alle Fußballfans rechtzeitig zum Spiel kommen, gibt die Polizei folgende Hinweise zur Verkehrslage am Spieltag: "Spätestens um 11.30 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den Autoverkehr auf Höhe des Stadions. Abhängig vom Personenzulauf zum Stadion wird der Adenauerring früher gesperrt."

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. | Bild: David Inderlied/dpa/Illustration

Wegen der Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung auf dem Adenauerring zwischen Willy-Brandt-Allee und Stadion sei mit erheblichem Rückstau und entsprechenden Verzögerungen zu rechnen, warnt die Polizei. KSC-Fans werden deshalb gebeten, das Stadion nicht aus Richtung Willy-Brandt-Allee anzusteuern, denn von dort ist die Durchfahrt nur zum Gästebereich des Birkenparkplatzes möglich.

(Symbolbild) | Bild: Corina Bohner

Fußgänger und Radfahrer gelangten auf diesem Weg ebenfalls nicht direkt zu den Eingängen der Ost- und Südtribüne. Zwischen Friedrichstaler Allee und Birkenparkplatz wird eine Umleitung eingerichtet.

Anreise mit Öffentlichen Verkehrsmitteln

Stadionbesucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost- und Südtribüne werden gebeten, das Stadion aus Richtung Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) werden von dort im 10-Minuten-Takt abfahren - ab Stadioneröffnung.

Bild: PublicDomainPictures@pixabay.com

KSC-Fans mit Karten für die Nordtribüne wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel in die Karlsruher Innenstadt zu nutzen. Von dort kann der provisorische Stadionzugang auf der Friedrichstaler Allee zu Fuß über den Schlossgarten erreicht werden.

In der Eingangshalle des Hauptbahnhofs Karlsruhe informieren sich Reisende per Anzeigetafel über die Abfahrt ihres Zuges | Bild: Elena Sausen

Für bahnreisende Gästefans wird vor und nach dem Spiel ein kostenloser Bustransfer zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe und Stadion angeboten, so die Veranstalter.

Anreise mit dem Auto

Für Besucher über die A 5 wird empfohlen, über die Anschlussstelle Bruchsal und anschließend über die B 35 in Richtung Graben-Neudorf und die Bundesstraße 36 nach Karlsruhe zu fahren. "Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut, die Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee gelangen Gästefans dann auf den Adenauerring in Richtung Stadion und so zu den reservierten Parkplätzen und dem Gästebereich im Stadion", erklärt die Polizei.

Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. | Bild: Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Anfahrt über A 65 / B 10 ab der Rheinbrücke