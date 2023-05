Karlsruhe vor 1 Stunde

Nach KSC-Derby: Polizei Karlsruhe zieht positive Bilanz

Am vergangenen Sonntag, 21. Mai, fand im BBBank-Wildpark in Karlsruhe das Südwest-Derby statt. Die Polizei stufte die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserlautern bereits im Vorfeld als "Hochrisikospiel" ein. Entsprechend waren die Einsatzkräfte mit einer "angemessenen" Anzahl vor Ort, um die Begegnung abzusichern, wie die Polizei in einer Meldung an die Presse mitteilt.