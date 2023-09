Karlsruhe vor 1 Stunde

FCK gegen KSC: Am Samstag treffen die Blau-Weißen auf viele bekannte Gesichter

Mit unterschiedlicher Gefühlslage ging es für die beiden kommenden Kontrahenten Karlsruhe und Kaiserslautern in die Länderspielpause. Der Karlsruher SC hatte eine 1:3 Klatsche in Düsseldorf kassiert, die Pfälzer den 1. FC Nürnberg mit 3:1 besiegt. Richmond Tachie (19.), Tymoteusz Puchacz (26.) und Ragnar Ache (30.) trafen in einem spektakulären Spiel für die "Roten Teufel". Der FCK hat daher Tuchfühlung zur Spitzengruppe, liegt als Sechster mit neun Zählern nur zwei Punkte hinter Platz drei. Die Karlsruher haben den Anschluss an das vordere Tabellendrittel verloren, belegen Position zehn. Peter Putzing mit den Facts zum Spiel.