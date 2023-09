Der gebürtige Baden-Badener spielte in der Jugend beimKarlsruher SC, zu dem er nach Zwischenstationen in den U19-Mannschaften von Waldhof Mannheim und dem SV Sandhausen sowie der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart im Sommer 2021 zurückkehrte. In der darauffolgenden Spielzeit stand er für den KSC zweimal in der 2. Bundeliga zwischen den Pfosten.

In der vergangenen Saison lief er in der Hinrunde für den Drittligisten Dynamo Dresden auf, ehe er die Rückrunde beim Regionalligisten Eintracht Trier das Tor hütete. Danach hielt er sich für wenige Wochen bei der Elf von Christian Eichner fit.

"Wir freuen uns, dass Niklas unser Torwartteam ergänzt. Er wird seine Entwicklung mit uns weiter vorantreiben und Spielpraxis bei unserer U21 erhalten", so FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen auf der Website des 1.FCK.