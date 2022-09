"O'Zapft ist" hieß es nach zwei Jahren Corona-Zwangspause aus München. Denn: Das Oktoberfest darf im Jahr 2022 endlich wieder stattfinden. Aber auch in Karlsruhe und Umgebung darf im Jahr 2022 wieder gefeiert werden!

Neben der typischen Kleidung - bestehend aus Dirndl und Lederhosen - sind die Oktoberfeste vor allem für ihr fettiges Essen, ihre Jahrmärkte und für die großen Maßkrüge bekannt.

Der diesjährige Wiesn-Maßkrug wurde präsentiert. Das Oktoberfest in München soll vom 17. September bis 3. Oktober 2022 stattfinden. | Bild: Sven Hoppe/dpa

Wer allerdings keine Lust hat, sich in das überfüllte Oktoberfest-Getümmel in München zu stürzen, der wird auch in Baden-Württemberg fündig.

Cannstatter Wasen 2022: 23. September bis 9.Oktober

Am bekanntesten dürften da wohl die Cannstatter Wasen sein, welche vom 23. September bis zum 9. Oktober in Stuttgart stattfinden. Hier finden eingefleischte Wiesn-Fans wohl die originalgetreuste Version des bayrischen Originals. Bier und typisches Oktoberfest-Essen stehen auf der Speisekarte, ein großer Jahrmarkt sorgt für den nötigen Adrenalinkick. Das Bier stammt unter anderem vom Stuttgarter Hofbräu.

Aber Achtung: Nichtraucher müssen sich darauf einstellen, dass in den Festzelten geraucht werden darf. Auch Tiere dürfen nicht mitgenommen werden.

Cannstatter Wasen 2022: Öffnungszeiten

Fahrgeschäfte, Buden und Co. öffnen an jedem Tag um 15 Uhr. Der Fassanstich am 23. September erfolgt um 15.30 Uhr. Erst danach beginnt der Bierausschank.

Montag bis Donnerstag, 12-23 Uhr

Freitag, 12-24 Uhr

Samstag, 11-24 Uhr

Sonntag, 11-23 Uhr

Sonderöffnungszeiten: Freitag 23. September, 15-24 Uhr

Sonntag 02. Oktober, 12-24 Uhr

Montag 03. Oktober, 11-23 Uhr

Cannstatter Wasen 2022: Karten und Tische

Tischreservierungen werden direkt über die Festzelte abgewickelt. Ansonsten ist der Eintritt zu den Zelten frei.

Cannstatter Wasen 2022: Adresse

Cannstatter Wasen, Mercedesstraße 50 70372 Stuttgart. Achtung: Das Parken bei den Anwohnerparkplätzen ist nicht gestattet! Der Veranstalter weist darauf hin, mit der Linie U11 direkt dorthin zu fahren. Der Bahnhof Bad Cannstatt liegt zirka 10 Minuten entfernt.

Oktoberfest Karlsruhe 2022: 23. September bis 8. Oktober

Tatsächlich wird auch in Karlsruhe das Oktoberfest großgeschrieben. Denn ab Ende September verwandelt sich der Karlsruher Messplatz in ein riesiges Festzelt, in dem die Gäste neben Auftritten von Schlagerstars wie Mickie Krause, Voxxclub und Mia Julia vor allem Bier und typisches Oktoberfest-Essen genießen können. Eine Kirmes wird es auf dem Gelände jedoch nicht geben. Bis zu 2.000 Personen finden in dem beheizten Zelt Platz.

Oktoberfest Karlsruhe Programm:

An allen Tagen des Karlsruher Oktoberfestes 2022 wird es von 18 Uhr bis 23 Uhr Live-Musik geben.

23. September: Rotzlöffel

24. September: Krachleder, Mia Julia

30. September: Midnight Ladies

1. Oktober: Firma Holunder

7. Oktober: Berglimit, Mickie Krause

8. Oktober: Radspitz

Das Oktoberfest in Karlsruhe darf 2022 wieder stattfinden. | Bild: Thomas Riedel

Oktoberfest Karlsruhe 2022: Öffnungszeiten

Täglich 17.30 Uhr bis 0 Uhr

Live-Bands von 18 Uhr bis 23 Uhr

Ausschankschluss um 23.30 Uhr

Küche bis 21.30 Uhr geöffnet

Oktoberfest Karlsruhe 2022: Karten und Tische

Plätze und Tische können direkt online über die Webseite des Karlsruher Oktoberfestes gekauft werden. Hier unterscheiden die Veranstalter zwischen Schwemme (10 Personen-Tisch im Zeltinneren), Boxen (8 Personen-Tisch inklusive Vesperplatten) und Einzelsitzplatzkarten. Für größere Gruppen bieten die Veranstalter vom Karlsruher Oktoberfest auf Nachfrage "individuelle Lösungen und Komplettpakete" an.

Alle gebuchten Plätze müssen bis 20.30 Uhr eingenommen werden. Zur Tischplatzbuchung wird außerdem eine Bearbeitungsgebühr von 4,50 Euro fällig.

Achtung: Aus organisatorischen Gründen müssen die Karten für das Oktoberfest Karlsruhe ausgedruckt mitgebracht werden. Neu ist allerdings, dass es für den 23. und den 30. September eine Abendkasse geben wird.

Oktoberfest Karlsruhe 2022: Bier und Essen

Im Festzelt gibt es neben Haxe, Hähnchen und Braten auch diverse Käsespezialitäten und süßen Kaiserscharrn an. Bier gibt es ausschließlich als Maß zu kaufen. Hier reicht das Repertoire von Bieren aus der Karlsruher Brauereien Höpfner bis hin zum typischen "Wiesn" Bier aus der Paulaner Brauerei. Weine, Liköre und Schnaps werden ebenfalls ausgeschenkt.

Aber Vorsicht: beim Karlsruher Oktoberfest wird keine Kartenzahlung akzeptiert, sondern nur Barzahlung.

Eine Kellnerin bringt Maßkrüge an einen Tisch des Karlsruher Oktoberfestes. | Bild: Thomas Riedel

Oktoberfest Karlsruhe 2022: Adresse und parken

Messplatz Karlsruhe, Durlacher Allee 66, 76137 Karlsruhe

Vereinzelte Parkplätze gibt es unter anderem am alten Schlachthof und Umgebung. Einen Park & Ride Parkplatz gibt es in der Nähe des DM Dialogicum. Am besten benutzen Besucher den öffentlichen Personennahverkehr (Öpnv). Die Haltestelle heißt Tullastraße.

Oktoberfest Blankenloch 2022: 30. September bis 3. Oktober

Klein, aber oho! Das Oktoberfest in Blankenloch gehört tatsächlich zu den ältesten Oktoberfesten in ganz Deutschland. Veranstaltet wird das jährlich wiederkehrende Volksfest vom Karnevalsverein "Die Piraten" Stutensee e.V. Dementsprechend gehört das über die Region hinaus bekannte "Blankenlocher Oktoberfest" für Stutensee und die umliegenden Ortschaften zur festen Tradition.

Der Clou: die Gäste können sich nicht nur auf ein beheiztes Festzelt freuen, sondern auch auf einen Vergnügungspark! Ganz im Sinne des Münchner Originals. Ausgeschenkt wird original Blankenlocher Festbier im Maßkrug.

Oktoberfest Blankenloch 2022: Öffnungszeiten

Freitag, 30. September, 17 Uhr bis 19.30 Uhr

Samstag, 1. Oktober, 12 Uhr bis 19.30 Uhr

Sonntag, 2. Oktober, 11 Uhr bis 19.30 Uhr

Montag, 3. Oktober, 11 Uhr bis 18.30 Uhr

Oktoberfest Blankenloch 2022: Programm

Freitag, 30. September – Albfetza

Samstag, 1.Oktober – Party Kräscher

Sonntag, 2. Oktober – Wilde Engel

Das Oktoberfest in Blankenloch (Archivbild) | Bild: ka-news

Oktoberfest Blankenloch 2022: Karten und Tische

Tagsüber freier Eintritt für alle an allen Tagen. Eine Abendkasse ist je nach Ticketkontingent verfügbar. Eine Online-Buchung gibt es auf der Webseite des Blankenlocher Oktoberfestes nicht.

Ansonsten können die Tickets für die jeweiligen Live-Auftritte an folgenden Vorverkaufsstellen gekauft werden:

Hagebaumarkt

Adresse: Heinrich-Hertz-Straße 2 in Stutensee-Friedrichstal (Mo - Sa von 8 - 20 Uhr)

0 & 1 Computershop

Adresse: Eggensteiner Str. 23 in Stutensee-Blankenloch (Mo - Fr von 8.30 - 13 Uhr, Mi, Do + Fr 14 - 18 Uhr)

Freitag, 30. September – Albfetza

Samstag, 01. Oktober - Party Kräscher

Sonntag, 02. Oktober - Wilde Engel (keine Tische mehr!)

Montag, 03. Oktober - Rotzlöffl (Tagsüber an allen Tagen freier Eintritt)

Preise: Pro Karte 15 Euro, pro Tisch 180 Euro.

Achtung: Die Veranstalter des Blankenlocher Oktoberfestes akzeptieren nur Barzahlung. Es sind keine telefonischen Reservierungen möglich.

Ein Maßkrug wird auf dem Oktoberfest mit Bier gefüllt. | Bild: ka-news

Tische können nur bei No. 1 Sun & Beauty gebucht werden!

Adresse: No. 1 Sun & Beauty Am Hasenbiel 1a in Stutensee-Blankenloch (Mo - Fr von 9 - 19 Uhr, Sa + So von 9 - 14 Uhr)

Oktoberfest Blankenloch 2022: Adresse

Festplatz Blankenloch, Erich-Kästner-Straße 1, 76297 Stutensee

Oktoberfest Bruchsal 2022: 1. Oktober bis 2. Oktober

Auch in Obergrombach, Stadtteil von Bruchsal, findet zur Herbstzeit ein Oktoberfest statt. Das Besondere: Das Fest wird von den "Obergrombacher Hundlern" organisiert, weshalb der Vierbeiner bei dem Fest eine spezielle Rolle spielt. Denn Hundehalter können ihre Tiere zum sogenannten "Jeder-Hund-Rennen" anmelden. Alle Rassen, Größen und jedes Alter ist zugelassen. Eine Vereinsmitgliedschaft braucht man nicht. Allerdings wird eine Startgebühr von 4,50 Euro fällig. Am Sonntag gibt es dann ein Weißwurstfrühstück.

Nach dem Oktoberfest-Hunderennen findet ab 18 Uhr das Bullenreiten statt. Kostenpunkt: 6 Euro pro Person (mindestens 16 Jahre). Karten müssen nicht vorab gekauft werden.

Oktoberfest Bruchsal 2022: Programm

1. Oktober

14.30 Uhr, Faßanstich

15 Uhr, Anmeldung zum Hunderennen (oder vorab über das Kontaktformular des Vereins)

16 Uhr, Hunderennen

zirka 17.30 Uhr, Siegerehrung Hunderennen

17 Uhr, Anmeldung Bullenreiten (oder vorab über das Kontaktformular)

18 Uhr, Bullenreiten

21 Uhr, Siegerehrung Bullenreiten

2. Oktober

9 Uhr bis 14 Uhr, Weißwurstfrühstück

Oktoberfest Bruchsal 2022: Adresse

Helmsheimer Str. 55, 76646 Bruchsal

Oktoberfest Linkenheim 2022: 3. Oktober

Deutlich jünger als zum Beispiel das Blankenlocher Oktoberfest oder das Oktoberfest in Karlsruhe, ist das Oktoberfest in Linkenheim. Zum sechsten Mal lädt der FV Linkenheim zum Rathaus/Bürgerhaus zu Speis und Trank ein. Diese bestehen neben süffigem Festbier aus Schweinshaxen, Hähnchen vom Grill und anderen typisch bayrischen Gerichten. Ein weiteres "Schmankerl" ist die Wahl des schönsten Dirndls und der schönsten Lederhose sowie das Maßkrugstemmen.

Oktoberfest Linkenheim 2022: Öffnungszeiten

Beginn ist um 10.30 Uhr und ab 20.30 Uhr steigt im Bürgerhaus eine anschließende Oktoberfestparty.

Oktoberfest Linkenheim 2022: Programm

10.30 Uhr - Beginn ​

10.45 Uhr - Kleine Blasmusik des Musikverein Harmonie Linkenheim unter der Leitung von Thorsten Reinau ​

11 Uhr - Fassanstich durch Bürgermeister Michael Möslang, die ehemaligen Bürgermeister Günther Johs und Waldemar Schütz

13 Uhr - Wettbewerb im Maßkrugstemmen (Ab 16 Jahre) ​

14 Uhr - Showtanz der Showhexen mit Spielern des FV Linkenheim

14.30 Uhr - Autogrammstunde mit Marta Arndt (Profitänzerin und bekannt durch die Fernsehsendung Lets Dance) ​

17 Uhr - Showtanz der Showhexen mit Spielern des FV Linkenheim ​

17.30 Uhr - Nägel einhauen (Ab 16 Jahre) ​

18.30 Uhr - Wahl des schönsten Dirndl und der schönsten Lederhose (Ab 16 Jahre) ​

20.30 Uhr - Oktoberfestparty

Ein Paar tanzt auf dem Oktoberfest (Archivbild) | Bild: Carmele | TMC-Fotografie

Oktoberfest Linkenheim 2022: Adresse

Rathausplatz/Bürgerhaus Linkenheim, Rathausstraße 1, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Oktoberfest Bruchhausen 2022: 30. September bis 2. Oktober

Zum 20. Mal findet auch in der Ortschaft Bruchhausen im Jahr 2022 wieder das Oktoberfest an der Festwiesn bei der Franz Kühn Halle statt. Veranstalter ist der FV Allemannia Bruchhausen. Bei einer Box-Reservierung für 8 Personen bekommen die Gäste eine Schlemmerplatte und jeweils ein Maß Bier / eine Weinschorle dazu. Kostenpunkt: 220 Euro.

Oktoberfest Bruchhausen 2022: Programm und Öffnungszeiten

30. September und 1. Oktober

19 Uhr, Kasplattn Rocker (kein Ende angegeben)

2. Oktober

18.30 Uhr, Twincats (kein Ende angegeben)

Eine Gruppe Frauen sitzen in einem Oktoberfest-Festzelt. | Bild: ka-news

Oktoberfest Bruchhausen 2022: Karten und Tische

Der Kartenvorverkauf startete für das Oktoberfest in Bruchhausen bereits im Mai 2022 und läuft über folgende Vorverkaufsstellen:

FVA Gastätte "Alemannia" Bruchhausen

Reifenservice "Pneu Matty", Ettlingenweier

Eine Karte kostet 11 Euro pro Person. Ein Online-Kauf wird auf der Webseite des FVA nicht angeboten.

Die Reservierungen der Boxen (Platz für 8 Personen) werden über den Festausschuss abgewickelt und kosten 220 Euro. Hierzu eine E-Mail an feste@fva-bruchhausen.de schreiben oder unter der 01523/7618575 (Montag bis Freitag: 15 Uhr bis 18 Uhr).

Oktoberfest Bruchhausen 2022: Adresse

Franz-Kühn-Halle, Teichweg 2, 76275 Ettlingen

Badisches Oktoberfest 2022 in Bahlingen: 16. September bis 17. September + 30. September bis 8. Oktober

Da das Fest in Grafenhausen bereits vorüber ist, beziehen wir uns im Text auf das Oktoberfest in Bahlingen.

Wer etwas mehr Zeit bei der An- und Abreise einplant, dem könnte das Badische Oktoberfest in Bahlingen am Kaiserstuhl gefallen. Über die A5 sind es mit dem Auto zirka 1.20 Stunden Fahrt. Mit dem Zug dauert - je nach Zugverbindung - die Fahrt rund 2 Stunden. Vor Ort erwartet den Besucher eine Kombination aus "bayrischer Tradition und badischer Festkultur". Einlass ist ab 16 Jahren.

Tickets ab 10 Euro pro Personen können für den jeweiligen Tag können online gebucht werden. Ebenso ist es möglich, einen VIP-Platz für 8 Personen für 499 Euro zu buchen.

Ein Maß mit Bier wird in die Höhe gehalten. | Bild: Armin Weigel/dpa

An diesen Tagen hat das Oktoberfest in Bahlingen geöffnet:

30. September - 2. Oktober, 17 bis 22 Uhr

7. Oktober - 8. Oktober, 17 bis 22 Uhr + Aftershowparty

Badisches Oktoberfest 2022: Adresse

Staatsbrauerei Rothaus, Rothaus 1, 79865 Grafenhausen (16. September bis 17. September)

Firma Mauer Küchen, Unter Gereuth 5, 79353 Bahlingen am Kaiserstuhl (30. September bis 8. Oktober)

Oktoberfest Malsch 2022: 14 bis 16. Oktober

Nur zirka 30 Minuten von Karlsruhe entfernt befindet sich das Malscher Oktoberfest, welches vom FV Malsch in der Federbachhalle organisiert wird. Auch hier kommen Dirndl und Lederhosen-Liebhaber voll auf ihre Kosten. Nebenbei finden auch einige Fußballspiele statt und am Sonntag können Weißwurstfans zum Frühstück vorbeikommen.

Oktoberfest Malsch 2022: Programm und Öffnungszeiten

14. Oktober

18.30 Uhr, Einlass

20.30 Uhr, Oktoberfestparty. Musik kommt an allen Tagen von der Gruppe "Grombacher" (kein Ende angegeben)

15. Oktober

14 Uhr, Festbeginn

15 Uhr, Verbandsspiel B-Klasse

17 Uhr, Kreislige - Verbandsspiel

20 Uhr, Oktoberfestparty (kein Ende angegeben)

16. Oktober

10 Uhr, Weißwurstfrühstück

11 Uhr, Verbandsspiel - Frauen Landesliga

12 Uhr bis 14.30 Uhr, Auftritt Musikverein Malsch

16 Uhr bis 19 Uhr, Auftritt Glasbachtaler

Eine Gruppe stößt auf dem Oktoberfest mit Bier an. | Bild: ka-news

Oktoberfest Malsch 2022: Karten und Tische

Der Vorverkauf für das Malscher Oktoberfest startet ab dem 1. September. Achtung: Sollten im Vorverkauf bereits alle Tickets verkauft worden sein, gibt es an den Festtagen keine Abendkasse! Kostenpunkt: 10 Euro pro Karte.

An folgenden Stellen können Tickets für das Oktoberfest in Malsch gekauft werden:

AXA Geschäftsstelle Kühn & Kollegen GmbH

Jamas – Sportgaststätte FV Malsch

Balzers GeNussecke

Hausbrauerei Alter Bahnhof Malsch

per Mail unter gerald.huck@fv-malsch.de

Die Veranstalter machen außerdem darauf aufmerksam, dass eine Einlassgarantie nur bis 20 Uhr bestehe. Darüber hinaus verliert die Karte beim Verlassen der Halle ihre Gültigkeit

Tischreservierungen können erst ab einem Kauf von mindestens 6 Karten vorgenommen werden. Die Tische sind dann bis 18.30 Uhr reserviert. Tischreservierungen gehen an gerald.huck@fv-malsch.de

Oktoberfest Malsch 2022: Adresse

Federbachhalle, Dieter-Süss-Str. 35 - 76316 Malsch

Euch fallen noch weitere Oktoberfeste in der Nähe von Karlsruhe ein? Dann schreibt uns gerne an redaktion@ka-news.de.