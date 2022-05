von ka-news.de

Seit der ersten Corona-Infektion in Karlsruhe hat sich in Sachen Pandemiegeschehen einiges verändert. Die Mund-Nasen-Maske ist ein ständiger Begleiter geworden, Corona-Schnelltests oder PCR-Tests sind mittlerweile Standard und gegen den Corona-Virus gibt es in Europa aktuell fünf zugelassene Impfstoffe.

Wie hoch ist das Risiko an Corona zu erkranken?

Eine Sache hat sich in nun fast zwei Jahren Corona-Pandemie nicht verändert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist federführend bei der Informationsbereitstellung rund um den Erreger SARS-CoV-2. Das RKI veröffentlicht regelmäßig eine Risikoeinschätzung zur weiteren Ausbreitung des Corona-Virus.

Die aktuelle Risikoeinschätzung des RKI (Stand: 05. Mai 2022):

"Das Robert Koch-Institut schätzt die derzeitige Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als hoch ein." Hier geht es zur Corona-Risikoeinschätzung des RKI.

Welche Einschränkungen gibt es gerade wegen Corona?

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Aktuell gelten die meisten Corona-Regeln als aufgehoben. Betriebe können allerdings von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und einen 3G-Nachweis verlangen. Des Weiteren gilt an vereinzelten Orten noch die Maskenpflicht. Zu einer Übersicht über die aktuellen Corona-Regeln in Baden-Württemberg geht es hier.

Anpassung Corona-Regeln ab 2. Mai

Für den 2. Mai wurde in Baden-Württemberg erneut die Corona-Verordnung angepasst. Demnach wurden folgende Änderungen beschlossen:

Verlängerung der Verordnung bis zum 30. Mai 2022.

Aufhebung der Maskenpflicht in Zahnarztpraxen

Ordnungsamt stellt ab dem 3. Mai keine Absonderungsbescheinigungen mehr aus

Corona-Regeln ab 3. April

Bund und Länder peilen an, sämtliche Alltagsbeschränkungen zum 20. März aufzuheben. Denn: Zum 19. März laufen die Corona-Regeln aus. Dennoch sollen auf Bund und Länderebene weiterhin das Erlassen von Schutzmaßnahmen möglich sein, um ein mögliches Aufflammen von Corona zu unterbinden. Das wurde beim letzten Corona-Gipfel im Februar durch die Einführung eines dreistufigen Öffnungsplans beschlossen.

Zum 3. April fallen nach über zwei Jahren Corona-Regeln nahezu alle Schutzmaßnahmen weg. Diese beinhaltet auch die Maskenpflicht in Innenräumen. Darauf hat sich das Land Baden-Württemberg am Dienstag, den, 29. März 2022, verständigt. Die sogenannte Hotspot-Regelung will das Land ebenfalls nicht umsetzen. Das heißt: Masken- und Testpflicht sind nur noch zum Beispiel in medizinischen Einrichtungen und im Öpnv zu beachten.

Diese Vorkehrungen sollen voraussichtlich noch bis Anfang Mai gelten.

Corona positiv: Wie lange muss ich in Quarantäne?

Ab dem 1. Mai soll die Isolations- und Quarantäne Regelung einen Kompromiss finden. Nur noch bei Eigeninfektion wird eine offizielle Aufforderung des Gesundheitsamtes zur Kontaktvermeidung herausgegeben. Außerdem hat das Land nun beschlossen, dass Corona-Infizierte nicht mehr 10 Tage, sondern nur noch fünf Tage in Quarantäne müssen.

Ab Anfang Mai soll im Südwesten zudem ein abschließendes Freitesten nach fünf Tagen für die meisten Menschen nicht mehr nötig sein, sofern sie zwei Tage lang keine Symptome mehr hatten. Ausnahmen gibt es für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen.

Für Infizierte und Kontaktpersonen gilt: Ohne Test ist die Quarantäne nach fünf Tagen beendet.

Regeln für Infizierte:

Generell: Entlassung nach fünf Tagen mit negativen PCR- oder Schnelltest

Für Personal von Krankenhäusern oder ähnlichem: Entlassung nach fünf Tagen, wenn 48 Stunden ohne Symptome und mit negativem PCR-Testergebnis. Seit dem 4. März kann auch ein negativer Schnelltest ausreichend sein, sofern die Versorgung von betreuungsbedürftigen Personen nicht mehr gewährleistet ist.

Kinder, Jugendliche: Entlassung nach fünf Tagen mit negativen PCR- oder Schnelltest

Regeln für Kontaktpersonen:

Eine Quarantäne für Kontaktpersonen von Infizierten soll ab dem 1. Mai freiwillig werden

2G, 2G plus, 3G - Was bedeuten die verschiedene "G-Regeln"?

3G - geimpft, genesen, getestet (PCR-Test)

2G - geimpft oder genesen

2G plus - geimpft oder genesen und zusätzlich ein negativer Antigentest

genesen zusätzlich ein negativer Antigentest Test-Ausnahmen: Wer nachweisen kann, dass eine vollständige Corona-Impfung oder eine Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegt, braucht sich in der Alarmstufe II nicht zusätzlich testen lassen. Dasselbe gilt für Personen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben. Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind, sind ebenfalls befreit.

Personen, für die es keine Impfempfehlung der Stiko gibt, und Personen, die sich nicht impfen lassen können, müssen einen negativen Antigentest vorweisen. Dasselbe gilt für Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.

Wo erhalte ich mehr Infos zur aktuellen Corona-Lage?

Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html

Bundesgesundheitsministerium: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

Städtisches Klinikum Karlsruhe zur aktuellen Lage: https://www.klinikum-karlsruhe.de

ViDia-Kliniken Karlsruhe zur aktuellen Lage: https://www.vidia-kliniken.de/corona-virus

Podcast des NDR mit Prof. Dr. Christian Drosten und Sandra Ciesek - neue Folgen immer dienstags, alle 14 Tage: https://www.ndr.de/

Stadt Karlsruhe: www.karlsruhe.de/corona

Landkreis Karlsruhe: https://www.landkreis-karlsruhe.de/coronavirus

Land Baden-Württemberg: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/

Tägliche Berichte des Landesgesundheitsamtes (LGA) Baden-Württemberg: https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/

Was sind wichtige Parameter in der Corona-Pandemie?

Als einer der wichtigsten Parameter in der Corona-Pandemie hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz etabliert. Sie gibt an, wie viele Menschen einer/eines Stadt/Gemeinde/Bundeslandes/Landes pro 100.000 Einwohner sich in den letzten sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben.

Beispiel: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 100 haben sich in den vergangenen sieben Tagen 100 von 100.000 Bewohnern infiziert. Macht bei einer Million Einwohner, 1.000 Infizierte. Die meisten anderen Kennzahlen wie die Hospitalisierungsinzidenz sind von der Sieben-Tage-Inzidenz abgeleitet. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an wie viele Menschen pro 100.000 in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kamen.

Ein weiterer Indikator für die Corona-Situation ist die Belegung der Intensivbetten. Diese wird in absoluten Zahlen angegeben und ist der wichtigste Indikator im Stufenmodell der baden-württembergischen Landesregierung.

Das Stufenmodell der Landesregierung wurde infolge der neuen Corona Verordnung vom 19. März aufgehoben.

Zuvor hat sich dieses folgendermaßen untergliedert:

Basisstufe : Hospitalisierungsinzidenz unter 4,0 oder weniger als 249 Corona-Intensivpatienten

: Hospitalisierungsinzidenz unter 4,0 oder weniger als 249 Corona-Intensivpatienten Warnstufe : Hospitalisierungsinzidenz über 4,0 oder mehr als 250 Corona-Intensivpatienten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen

: Hospitalisierungsinzidenz über 4,0 oder mehr als 250 Corona-Intensivpatienten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen Alarmstufe: Hospitalisierungsinzidenz über 15,0 und mehr als 390 Corona-Intensivpatienten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen

Wo gibt es aktuelle Corona-Zahlen für Karlsruhe?

Auf den folgenden Portalen können die jeweils tagesaktuellen Zahlen abgerufen werden. Achtung: Aufgrund von Meldeverzögerungen, Wochenende oder Feiertagen kann es zu Unterschieden bei den verschiedenen Portalen kommen.

Corona-Portal der Stadt Karlsruhe: https://corona.karlsruhe.de/aktuelle-fallzahlen

Tägliche Berichte des Landesgesundheitsamtes (LGA) Baden-Württemberg: https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19/

RKI-Dashboard: https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4

Wie ist die Corona-Lage in Karlsruhe?

Die aktuelle Lage in Karlsruhe ist angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 506,8 im Stadtkreis und bei 560,6 im Landkreis (Stand: 09. Mai, 16 Uhr).

Verlauf der Sieben-Tage-Inzidenz in Karlsruhe:

Montag, 02. Mai: 640,3 im Stadtkreis und 732,9 im Landkreis

Donnerstag, 28. April: 760 im Stadtkreis und 917,1 im Landkreis

Sonntag, 24. April: 798,2 im Stadtkreis und bei 998,8 im Landkreis

Dienstag, 12. April: 1046,9 im Stadtkreis und 1.282,3 im Landkreis

Montag, 11. April: 969,1 im Stadtkreis und bei 1.144,9 im Landkreis

Dienstag, 5. April: 1.265,4 im Stadtkreis und 1.464,7 im Landkreis

Im Städtischen Klinikum Karlsruhe werden aktuell 24 Personen wegen einer Corona-Infektion behandelt (Stand: 9. Mai). 18 Personen sind auf der Corona-Allgemeinstation, drei Personen auf der Intensivstation. Hinzu kommen Verdachts- oder Quarantänefälle und drei Fälle in der Pädiatrie. Hier geht es direkt zur Übersicht der Patientenzahlen.

Verlauf der Corona-Intensivpatienten in Baden-Württemberg:

Montag: 09. Mai, um 16 Uhr: 124

Dienstag: 02. Mai, um 16 Uhr: 147

Donnerstag: 28. April, um 16 Uhr: 161

Sonntag: 24. April, um 16 Uhr: 171

Mittwoch: 13. April, um 16 Uhr: 197

Dienstag: 12. April, um 16 Uhr: 202

Montag: 11. April, um 16 Uhr: 206

Die Corona Impfung

Aktuell sind in Europa fünf Impfstoffe gegen das Corona-Virus zugelassen. Zwei mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna, zwei Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und von Johnson und Johnson und seit dem 20. Dezember der Proteinimpfstoff von Novavax. Experten raten dringend zu einer Impfung, da diese das Risiko einer Infektion und eines schweren Verlaufs erheblich reduziert. Auf den folgenden Portalen gibt es ausführliche und seriöse Informationen zur Corona-Schutzimpfung.

Mit den Impfstoffen von Pfizer und Moderna werden derweil auch Booster-Impfungen angeboten. Ein an Omikron angepasster Impfstoff sollte im April 2022 auf den Markt gebracht werden, doch dies scheint sich nun zu verzögern.

Informationsseite des RKI zur Corona-Impfung: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/COVID-19.html;jsessionid=3A9FB206208034A180ACE4A5783BE9F5.internet101

Informationsseite des Bundesgesundheitsministeriums: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html

Informationsseite des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI): https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html

Web-App der Ständigen Impfkommission (STIKO): https://www.stiko-web-app.de/home/

Seit dem 19. Januar gelten Personen, die sich mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson haben impfen lassen, erst als grundimmunisiert, wenn sie eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten haben. Mehr Details zur Regelung gibt es hier.

Seit dem 8. Februar werden auch die Apotheken bei den Corona-Impfungen mit eingebunden. Welche Apotheken in Karlsruhe und Umgebung impfen, erfahrt ihr hier. Seit dem 16. März 2022 besteht außerdem eine Teil-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Eine allgemeine Corona-Impfpflicht ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand vom Tisch.

Wo kann ich mich in Karlsruhe gegen Corona impfen lassen?

Die Impfkampagne begann in Deutschland in speziell dafür ins Leben gerufenen Impfzentren. Diese haben mittlerweile geschlossen. Generell ist es nun möglich, sich bei verschiedenen Impfstützpunkten, Hausärzten oder bei verschiedenen Impfaktionen impfen zu lassen.

Die folgenden Links verweisen auf verschiedene Übersichten zu Impfstellen in Karlsruhe. Über gesonderte Impfaktionen informieren wir regelmäßig auf ka-news.de. Wenn Sie unsicher sind, ob ihr Hausarzt gegen Corona impft, setzen Sie sich direkt mit ihm in Verbindung.

Bitte beachten: Wir stellen hier lediglich die Information und Weiterleitung zu Impfterminen zur Verfügung. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob und wie viele Termine jeweils verfügbar sind. Die Termine werden regelmäßig von der entsprechenden Stelle eingestellt oder aktualisiert.

Impfungen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe: https://lraka.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ad5af68b07e34750ab712ad78e12827b

Übersicht zu mobilen Impfaktionen in Karlsruhe: https://www.impfen-ka.de/#/desktop-view

Impftermine am Medizinischen Versorgungszentrum im Städtischen Klinikum Karlsruhe: https://www.impfen-skk.de/#/desktop-view

Ich habe keine Beschwerden, aber spezifische Fragen zu Corona in meinem Stadt- und Landkreis - wen kann ich anrufen?

Städtische Hotline 0721/133 33 33 montags bis samstags von 8 bis 16 Uhr

Kassenärztliche Vereinigung: 116 117 rund um die Uhr

Landesgesundheitsamt: 0711/904 39 555 montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr

Psychosoziale Hotline: 0721/133 13 13 montags bis samstags von 9 bis 16 Uhr

Sie haben einen Fehler entdeckt oder finden, dass eine wichtige Information fehlt? Wenden Sie sich in diesem Fall gerne per Mail direkt an die Redaktion. Die Adresse lautet redaktion@ka-news.de.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.