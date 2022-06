Karlsruhe vor 1 Stunde

Karlsruher Corona-Portal wird eingestellt - ECE-Center führt Impfungen fort

Mit Blick auf den Herbst setzen die Impfteams im ECE Center auch im Juni ihre Arbeit fort. Das teilt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. An zwei Tagen pro Woche können sich die Karlsruher im Impfstützpunkt am Ettlinger Tor gegen das Coronavirus impfen lassen. Das nächste Mal wird am Donnerstag, 2. Juni, von 14 bis 19 Uhr, geimpft. Darüber hinaus informiert die Stadt darüber, dass das Corona-Informationsportal Ende Juni eingestellt wird.