Nicht nur des Trinkens wegen sitzt man in der Bar – und in Karlsruheist das Angebot vielfältig und spannend. In vielen Bars kann man auch speisen. Shisha, Sports-Bars, Pub Quiz, Live Musik und Biergarten stehen alle auf dem Programm. Und wer mag es nicht, bei einem guten Wein oder einem kühlen Bier etwas Unterhaltung zu genießen?

(Symbolbild) | Bild: bernadette

Wir haben uns einige Bars in der Innenstadt und den Stadtteilen angeschaut und sagen euch, wo man am längsten einen angenehmen Abend verbringen kann, vor allem am Wochenende.

Bars in Karlsruhe: Wie sind die Öffnungszeiten?

In der Regel machen die Bars erst am frühen Abend auf und schließen gegen Mitternacht. Die Bars in der Innenstadt, vor Allem in der Nähe des Europaplatzes, sind auch weit nach Mitternacht noch voller Leben und machen am Wochenende erst morgens um 3 Uhr ihre Türe zu. Unter der Woche ist zwischen 1 und 2 Uhr morgens meistens Schluss.

In den Stadtteilen wie Ost-, West- und Südstadt öffnen die Bars meistens zwischen 17 und 19 Uhr abends und schließen kurz nach Mitternacht. Ausnahmen sind die Bar Milano in der Südstadt, die an den meisten Tagen von 10 bis 2 Uhr nachts offen hat, oder Zum Rappen in Durlach, an fast jedem Tag in der Woche von 12 bis 3 Uhr morgens aktiv und die Shisha-Bar Rook in der Rüppurrer Straße, in der man am Wochenende bis morgens um 3 Uhr durchmachen kann.

Die Stimmung in den Bars, in denen es Live-Musik gibt, kann man am Wochenende bis 3 Uhr oder sogar bis 5 Uhr genießen. Die Café-Bar Zick Zack, mit ihrem schönen Biergarten, öffnet ihre Türen täglich von 10 Uhr morgens bis 3 oder 5 Uhr nachts, während das Hemingway Lounge sonntags und montags geschlossen hat und mittwochs bis freitags von 18 Uhr bis Mitternacht die Türen öffnet.

Bars in Karlsruhe: Corona

Die Corona-Pandemie hatte äußerst negative Auswirkungen auf den Gastronomiesektor. Auch in Karlsruhe haben mehrere Restaurants infolge der Pandemie ihre Türen schließen müssen.

Ein Zettel mit der Aufschrift "Wegen Lockdown geschlossen." (Symbolbild) | Bild: Arne Dedert/dpa

Zahlreiche kleinere Lokale haben unter dem Problem gelitten, dass ihr Personal während der Coronazeit sich eine andere Arbeit gesucht hat und jetzt – als die strengen Auflagen nicht mehr zutreffen – nicht mehr zurückkehren. Zurzeit gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich Corona-Auflagen in den Karlsruher Bars.

Bars in Karlsruhe: Innenstadt (Nähe Europaplatz)

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir vier Bars für euch in der Innenstadt, Nähe Europaplatz ausgesucht:

• uBu

Karlstraße 6, 76133 Karlsruhe

In der gemütlichen Bar mit angenehmer Atmosphäre und außergewöhnlich bemalten Wänden spielen lokale DJs stimmungsvolle Musik. Hier kann man auch leckere Cocktails genießen, an der Bar, im Sommer draußen oder in den schönen, bequemen Sitzplätzen an den großen Fensterbänken mit hübschen Kissen.

• Dreamz Bar

Kaiserstraße 156, 76133 Karlsruhe

Sehr beliebte Shisha-Bar mit schönem Ambiente direkt am Europaplatz. Leckere Getränke und freundliches Personal.

Dreamz Bar Karlsruhe | Bild: Katherine Quinlan-Flatter

• Guts & Glory

Hirschhof 5, 76133 Karlsruhe

Hier kann man den Beruf eines Bartenders lernen – die Bar bietet zweimal im Monat einen dreistündigen Cocktailkurs. Guts & Glory ist eine stylische, klassische Cocktailbar, die auch Catering für besondere Anlässe anbietet.

• Venus Bar

Kaiserstraße 134, 76133 Karlsruhe

Die unkonventionelle Bar im Herzen von Karlsruhe mit entspanntem Ambiente bietet neben Getränken auch Bingo, Ping-Pong und Musik.

Bars in Karlsruhe: Innenstadt (Nähe Marktplatz)

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Bars für euch in der Innenstadt, Nähe Marktplatz ausgesucht:

• Carlos CocktailBar

Markgrafenstraße 32, 76133 Karlsruhe

Sehr schöne Cocktails in einem kleinen Lokal mit gemütlichem Ambiente. Carlos CocktailBar bietet auch Catering an. Die Preise liegen in der oberen Kategorie.

• Sean O’Casey’s Irish Pub

Zähringer Straße 96, 76133 Karlsruhe

Der Pub ist fast eine Institution, der ältester Irish Pub in Karlsruhe. Hier gibt es unter anderem Whiskey, Guinness und Cider und zu Weihnachten bietet O’Casey’s Glühwein an ihrem Stand am Christkindlesmarkt an. Live Musik gibt es an ausgewählten Tagen und zu speziellen Anlässen.

• Sausalitos

Erbprinzenstraße 27, 76133 Karlsruhe

Im Sausalitos kann man ab Mittag lecker essen und hat dabei ein reiches Angebot an Cocktails und andere Getränken. Die Cocktailpreise liegen eher in der oberen Kategorie.

Bars in Karlsruhe: Oststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Bars für euch in der Oststadt ausgesucht:

• Hexenstüble

Georg-Friedrich 15, 76131Karlsruhe

Freundliche, gemütliche Kneipe mit gut gemischtem Publikum. Gutes Bier, Fußball kann man auch schauen. An der Decke gibt es Hexen.

• Kippe 23

Gottesauer Straße 23, 76131 Karlsruhe

Eine tolle Studentenbar. Die geräumige Bar bietet gut bürgerliches Essen zu sehr erschwinglichen Preisen an und schließt erst gegen Mitternacht oder am Wochenende morgens um 1 Uhr ihre Türe.

• Kap

Kapellenstraße 68, 76131 Karlsruhe

In dieser schönen Cocktailbar im Kaffeehaus-Stil mit hübschem Biergarten treffen sich Musiker, Studenten und Künstler in einem wunderschönen Ambiente. Speisen und Getränke gibt es zu erschwinglichen Preisen, auch vegane Optionen.

• Henderson’s Irish Pub

Karl-Wilhelm-Straße 10, 76131 Karlsruhe

Toller Irish Pub mit gemütlicher Atmosphäre. Hier kann man neben Sportübertragungen auch Live Musik und einen Pub Quiz genießen. Guinness, Kilkenny und Hop House 13 gibt es "on tap", außerdem diverse leckere Burger.

•Phono Craftbeer Bar

Karl-Wilhelm-Straße 6, 76131 Karlsruhe

Die stilvoll eingerichtete Retro-Bar bietet über 70 verschiedene Biere aus aller Welt. Gemütlich Atmosphäre mit Flammkuchen – auch mit veganer Option.

Bars in Karlsruhe: Weststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Bars für euch in der Weststadt ausgesucht:

• Otto

Yorckstraße 8, 76185 Karlsruhe

"Die kleine Weinkneipe", ist der Geheimtipp der Weststadt und bietet auch Biere und Cocktails bei guter Musik. Ein kreatives Ambiente mit sehr schöner Dekoration, innen und außen. "Wir versuchen es anders zu machen, als die anderen", sagt der Inhaber Tobias, der den Laden vor drei Jahren übernommen hat. "Wir haben zum Beispiel Gäste, keine Kundschaft.

Die Otto Bar in Karlsruhe. | Bild: Katherine Quinlan-Flatter

• Alex‘ Cocktails&Tapas

Weinbrennerstraße 6, 76135 Karlsruhe

Nette Cocktails und Tapas. Die Bar hat auch eine schöne Terrasse.

•The Door

Hirschstraße 17, 76133 Karlsruhe

The Door ist eine feine, kleine Cocktailbar mit künstlerischer Gestaltung in der Weststadt. Hier sind die Wände mit Vögeln bemalt und auch die kleine Terrasse ist hübsch dekoriert. Die nach Vögeln benannten Cocktails und Highballs sind Eigenkreationen.

• bar19hundert

Gutenbergplatz 45, 76135 Karlsruhe

Neu übernommene Bar auf dem Gutenbergplatz. Eine schöne Atmosphäre, hier kann man auch speisen. Essen und Getränke gibt es zu erschwinglichen Preisen.

• Vintage Lounge Karlsruhe

Kaiserallee 1, 76133 Karlsruhe

In dieser Shisha-Bar gibt es auch tolle Cocktails und Getränke zu fairen Preisen. Nette Bedienung und eine große Auswahl an Tabak.

Bars in Karlsruhe: Südstadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Bars für euch in der Südstadt ausgesucht:

• Bar Milano

Marienstraße 34, 76137 Karlsruhe

Das Kultlokal Bar Milano ist ein Raucherlokal, das Sportübertragungen anbietet. Hier kann man sowohl guten Kaffee als auch ein schönes Bier trinken. Das Publikum ist gemischt, die Atmosphäre freundlich.

• Café Bar Zick Zack

Morgenstraße 31, 76137 Karlsruhe

Urige schöne Kneipe mit Biergarten.

• Soul Bar

Marienstraße 18, 76137 Karlsruhe

Gemütliche kleine Kneipe mit schöner Musik, die Cocktails, Speisen und vegane Optionen bietet, alles zu fairen Preisen. Hier gibt es auch im Hinterhof eine schöne Terrasse. Die Bar ist in unmittelbarer Nähe des Schauburg-Kinos.

Soul Bar in Karlsruhe. | Bild: Katherine Quinlan-Flatter

• Fantastico

Augartenstraße 24, 76137 Karlsruhe

Schöne Kneipe mit Raucher- und Außenbereich und kostenlosem WLAN.

• iuno

Werderstraße 49, 76137 Karlsruhe

Eine schöne Bar mitten in der Südstadt auf dem Werderplatz mit gemischtem Publikum, eine tolle Cocktailkarte mit Eigenkreationen und guten Preisen.

Bars in Karlsruhe: Durlach

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Bars für euch in Durlach ausgesucht:

• Café Galerie

Karlsruher Allee 1, 76277 Karlsruhe

Ein historisches Lokal mit interessantem, stilvollem Dekor. Hier herrscht ein gemütliches Ambiente innen und außen im Biergarten. Neben Cocktails und Kaffee kann man auch von Frühstück bis Abendessen speisen, alles zu sehr fairen Preisen.

•369 Café Kitchen Bar

Zur Gießerei 29, 76277 Karlsruhe

Leckeres Essen und Getränke mit einer Mittagsküche und Salatbar. Mit einem Außenbereich und einem Raucherbereich kann das Café auf unterschiedliche Vorlieben eingehen. Freitags werden Café Apero und Cocktail Kreationen im "After Work Modus" angeboten. Zu bestimmten Events gibt es Live-Musik.

• The Curtain

Amalienbadstraße 16, 76227 Karlsruhe

Leckere Cocktails in der mittleren Preiskategorie bei einer tollen Atmosphäre im Hotel Der Blaue Reiter.

• Queens Pub

Pfinztalstraße 8, 76227 Karlsruhe

Schöne, elegant eingerichtete Bar mit freundlichem Personal und gemütlicher Atmosphäre und schöner Musik. Hier gibt es auch einen separaten Raucherbereich und kostenloses WLAN.

• Zum Rappen

Rappenstraße 2, 76227 Karlsruhe

Eine kultige Raucherkneipe in Durlach. Hier gibt es neben Drinks auch verschiedene Spielautomaten und einen großen Fernseher für Sportsendungen. Die Kneipe hat an allen Tagen bis auf sonntags bis 3 Uhr morgens geöffnet.

Bars in Karlsruhe: Waldstadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir drei Bars für euch in der Karlsruher-Waldstadt ausgesucht:

• Cin Cin Lounge & Event Location

Insterburger Straße 16a, 76139 Karlsruhe

In diesem schönen Ambiente kann man auch essen, sowohl im Raucher als auch im Nichtraucherbereich. Für diejenigen, die möchten, gibt es einen Spieletisch und zwei Dartautomaten. Für Sportübertragungen steht ein großer Fernseher zur Verfügung.

• Denkfabrik

Am Sportpark 3, 76131 Karlsruhe

Eine griechisch-mediterrane Bar, Café und Restaurant, wo man den ganzen Tag zu fairen Preisen essen und trinken kann. Im schönen Biergarten sitzt man ruhig bei einem angenehmen Ambiente.

• Cantina Majolika (Nähe Waldstadt)

Ahaweg 6-8, 76131 Karlsruhe

Die Bar bietet sowohl ausgesuchte regionale und überregionale Weine als auch verschiedene Gin- und Rumspezialitäten. In der Außenbar kann man nach einem anstrengenden Tag schön entspannen.

Bars in Karlsruhe: Nähe Hauptbahnhof/Südweststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir vier Bars für euch in der Nähe des Hauptbahnhofs ausgesucht:

•Le Chic

Gartenstraße 26, 76133 Karlsruhe

Café und Sportsbar mit einem interessanten Angebot an Cocktails. Hier darf man auch rauchen.

• Erlebnis Restaurant Bar Sockenschuss

Ettlinger Straße 33, 76137 Karlsruhe

Schönes Lokal mit einer guten Auswahl an (auch alkoholfreien) Cocktails zu fairen Preisen. Bei guter Musik und mit einem angenehmen Ambiente kann man auch im Sockenschuss sehr gut speisen.

• Erste Fracht Torfabrik

Bahnhofplatz 6, 76137 Karlsruhe

Auch in dieser Bar werden Sportsendungen ausgestrahlt, die man bei gutem Essen und einem schönen Ambiente genießen kann. Im Sommer kann man im Biergarten sitzen.

• Santo’s Cocktailbar

Karlstraße 69, 76137 Karlsruhe

Bei Santo’s gibt es mittwochs von 19 bis 22.30 Uhr Happy Hour – dann kosten die leckeren Cocktails nur die Hälfte. Das Ambiente ist sehr angenehm mit guter Musik und auch das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt. Diese beliebte Bar bietet zudem einen schönen Außenbereich.

Bars in Karlsruhe: Auf dem Dach

Hier haben wir für euch zwei Bars mit Dachterrasse ausgesucht:

• P10 Citybeach– Parkdeckzehn

Zähringerstraße 69, 76133 Karlsruhe

Im 10. Stock mitten in der City genießt man ein schönes Ambiente, eine einmalige Aussicht und entspannte Urlaubsstimmung. Die Location kann man auch für besondere Anlässe buchen. Hier gibt es eine tolle Auswahl an Getränken und Cocktails in einer schönen Atmosphäre. Zudem kann man Shisha bei guter Musik genießen.

• Rook

Rüppurrer Straße 1, 76137 Karlsruhe

Die Dachterrasse mitten in der City mit hochwertigen Cocktails ist einzigartig. Hier gibt es auch ein breites Angebot von Shishas. Rook bietet ein schönes Ambiente mit guter Musik und leckere Flammkuchen und Pizzas.

Bars in Karlsruhe: Bar und Club

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir vier Bars mit Musik und Tanzmöglichkeiten für euch ausgesucht:

• Die Minibar

Burgerstraße 10, 76133 Karlsruhe

Eine exklusive Bar mitten in Karlsruhe, die regulär geöffnet hat, aber oft für besondere Anlässe ganz gebucht wird. Entspannte Atmosphäre mit guten Cocktails und freundlichem Personal.

• Music Pub Bergbräu Stube

Schillerstraße 25, 76135 Karlsruhe

In diesem kleinen netten Raucher-Pub wird Musik aus den 70-er und 80-er gespielt. Hier herrscht eine schöne Atmosphäre und gute Stimmung.

• Hemingway Lounge Karlsruhe

Uhlandstraße 26, 76135 Karlsruhe

Schönes Restaurant und Bar mit angenehmem Ambiente und Live Musik, Cocktails und Snacks. Hier kann man gut entspannen. Kulinarisch bietet das Hemingway Lounge Cocktails, Gin-Spezialitäten, Longdrinks, diverse Biersorten und Speisen zu erschwinglichen Preisen.

• Scruffy’s Irish Pub

Karlstraße 4, 76133 Karlsruhe

Mit regelmäßiger Live Musik geht hier im Kultpub Scruffy’s die Party ab. Montags ist "Studentenabend" mit Ermäßigung für Studenten. Mittwochs spielt die Band The Krusty Moors und donnerstags und freitags gibt es Quiz Nights. Viele Karlsruher Musiker machen bei Scruffy’s ihr Debut. Bei gutem Kilkenny und Guinness vom Fass ist jeden Abend bei Scruffy’s gute Stimmung.