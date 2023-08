Ein Tag auf dem Kruschtlmarkt in Durlach und danach direkt zum Schloss Karlsruhe und das alljährliche Lichterspektakel betrachten? Ihr habt über das kommende Wochenende vom 18. bis 20. August jede Menge Veranstaltungsangebote in Karlsruhe, die ihr in vollen Zügen genießen könnt.

Nichts für euch dabei? Dann schaut gerne einmal in die Event-Übersicht für den August.

16. August bis 17. September: Schlosslichtspiele

Am Mittwoch, 16. August, feierten die Schlosslichtspiele 2023 ihre Premiere. Dabei werden verschiedene Lichtershows an das Karlsruher Schlosses projiziert. Sogar ein Part der Kraftwerk-Lichtershow vom 12. August flimmert dann regelmäßig über die Fassade.

Die Elektropop-Band Kraftwerk im Karlsruhe. Die Schlossfassade diente dabei als Projektionsfläche für eine Multimedia-Show. | Bild: Uli Deck/dpa

Die Karlsruher Schlosslichtspiele beginnen um 21.15 Uhr. Ab dem 20. August um 21 Uhr, ab dem 27. August um 20.45 Uhr, ab dem 3. September ab 20.30 Uhr und ab dem 10. September ab 20.15 Uhr.

Karlsruher Schlosslichtspiele - Programm

Die einzelnen Projektionen wechseln bis zum Ende der Schlosslichtspiele regelmäßig durch. Das heißt: Die unten aufgeführte Reihenfolge bleibt nur in den ersten Tagen so bestehen.

Wir sind Daten (2023)

Bhinneka Express (2023)

AI + GA (2023)

80´s Flash (2023)

For headlights crave hindsight too (2023)

Hands-on (2018 & 2023)

Humanity (2023)

Kraftwerk (2023)

Generations (2022)

Evolution of Love (2019)

Object of the Mind (2018)

300 Fragments (2015)

Karlsruhe Schlosslichtspiele - Preise

Jeder kann sich die Schlosslichtspiele kostenlos anschauen.

18. und 19. August: Lichterfest im Karlsruher Zoo

Seit 1967 veranstaltet der Zoo Karlsruhe das Lichterfest. Dabei leuchtet das Gelände mithilfe von LED´s, Kerzen oder Lampions in verschiedenen Farben. Am 18. und 19. August findet es wieder auf dem Gelände des Zoologischen Gartens statt und hat nicht nur die Lichter, sondern auch ein breites Programm zu bieten. Während der Öffnungszeiten können Besucher natürlich wie gewohnt die Tiere besuchen.

Bild: Stadt Karlsruher, Zoologischer Stadtgarten, Timo Deible

Karlsruher Lichterfest - Öffnungszeiten

Das Lichterfest startet an beiden Tagen um 15 Uhr.

Karlsruher Lichterfest - Preise und Tickets

Die Preise für ein Tagesticket als Einzelperson kostet als Erwachsener zwischen 12 und 15 Euro. Je nachdem, ob die Besucher einen Euro an den Artenschutz spenden wollen oder nicht. Nachlass gibt es zum Beispiel für Rentner und Studenten.

Tickets für das Lichterfest im Zoo könnt Ihr vorab online kaufen.

Karlsruher Lichterfest - Programm

Ein breites Angebot mit Livebands, Kinder Zaubershows und Vorträgen über den Zoo finden auf der Seebühne, im Pavillon, Garten Baden-Baden sowie im Bereich der Schachspiele statt.

18. bis 21. August: Kerwe Neureut

Die Neureuter Kerwe findet "alljährlich am dritten Wochenende im August" statt und ist auch unter dem Namen "Nereter Kerwe" bekannt. Die kleine Schwester der Mess' Karlsruhe lockt mit verschiedenen Fahrgeschäften und Essenständen. Einzelne Sportvereine des Ortes helfen seit 2017 im Festzelt aus. Dazu gehören der TG Neureut, FV Fortuna Kirchfeld sowie der FC Germania Neureut.

Bild: Thomas Riedel

Kerwe Neureut - Veranstaltungsort

Sie findet auf dem Festplatz vor dem Adolf-Ehrmann-Bad statt.

Kerwe Neureut - Öffnungszeiten

Freitag (18. August): 14 bis 23.30 Uhr

Samstag (19. August): 14 bis 1 Uhr

Sonntag (20. August): 11 bis 22 Uhr

Montag (21. August): 11 bis 23 Uhr

Kerwe Neureut - Programm

Freitag

14 bis 18 Uhr: Cafeteria & alkoholfreie Getränke

17 bis 1 Uhr Festbetrieb

18 Uhr Fass-Anstich

ab 19.30 Uhr: Livemusik mit "The Moonlights"

Samstag

14 bis 18 Uhr: Cafeteria & alkoholfreie Getränke

17 bis 1 Uhr: Festbetrieb

ab 19.30 Uhr: Livemusik mit "Die Partyfürsten"

Sonntag

11 bis 18 Uhr: Cafeteria

10.30 bis 11 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Würfel

11 bis 13 Uhr Frühschoppen-Konzert mit dem Musikverein Neureut

11 bis 14 Uhr: Festbetrieb

14.30 Uhr: Vortrag zum Thema Energie & Geothermie mit Professor Doktor Schilling vom KIT

ab 19 Uhr: Livemusik mit "Bajazzo Bigband"

Montag

11 Uhr: Traditionelles Saueressen

11 bis 18 Uhr: Cafeteria

11 bis 24 Uhr: Festbetrieb

19 bis 23 Uhr: Livemusik mit "Vorsicht Vier"

Kerwe Neureut - Preise

Der Eintritt auf das Festgelände ist kostenfrei.

19. August: Kruschtelmarkt Durlach an der Karlsburg

Zum 154. Mal veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V. (ARGE) den Kruschtlmarkt. Die Besucher können dieses Jahr insgesamt sieben Mal "herumkruschteln". Die Einnahmen der Standgebühren kommen der Durlacher und Auer Kultur- und Vereinswelt zugute. Für eine Pause vom "Kruschtl-Trubel" stehen kühle Getränke und Snacks bereit. Für die Verpflegung sorgt ebenfalls die ARGE.

Bild: Pixabay

Wann findet der Kruschtlmarkt Durlach statt?

Die Veranstaltung startet am 19. August um 8 Uhr und endet um 16.15 Uhr.

Kruschtelmarkt Durlach - Preise

Wer sich gerne erst einmal nur umschauen und bei den verschiedenen Ständen nichts kaufen möchte, muss kein Geld zahlen. Die Preise der Waren legen die Verkäufern individuell fest.

Kruschtlmarkt - Was darf nicht verkauft werden?

Im Fokus des Krutschlmarktes stehen "gebrauchte Waren und Gegenstände", welche die Verkäufer anbieten.

Lebensmittel und Gebäck

Artikel des Wochenmarktes

Waffen und Kriegsspielzeuge

Motorfahrzeuge und deren Anhänger

Dienstleistungen

Pflanzen, Blumen und Gewächse

Tiere

Uniformen ab 1933

Modeschmuck, Kerzen, Wolle, Sonnenbrillen

19. und 20. August: Sommerfest am Tierheim Ettlingen

Ein Fest für Tierfreunde und diejenigen, die es noch werden wollen: Das Sommerfest im Tierheim in Ettlingen. Die Veranstalter des Festes wollen über den Tierschutz aufklären und bieten eine Führung durch die Räumlichkeiten der Anlage an. Zudem gibt es kleine Präsente wie selbstgebackene Hundekekse und Hundehalsbänder, welche die Besucher mit nach Hause nehmen können.

Bild: Rebecca Scholz/pixabay.de

Sommerfest des Tierheims Ettlingen - Öffnungszeiten

An beiden Tagen startet das Tierheim-Sommerfest um 12 und endet um 17 Uhr.

Wo findet das Sommerfest des Tierheims Ettlingen statt?

Das Tierheim Ettlingen befindet sich nahe dem Buchzig-See, zwischen Ettlingenweier und Oberweier. Adresse: Am Baggersee 5, 76275 Ettlingen.

Was genau erwartet mich auf dem Sommerfest des Tierheims Ettlingen?