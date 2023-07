Die meisten Baggerseen sind für Besucher mit Hunden nicht erlaubt, was bei besonders hohen Temperaturen ärgerlich sein kann. Wo gibt es also Baggerseen, die ohne Probleme auch mit dem besten Freund des Menschen zugänglich sind?

Baggersee in Grötzingen

Der Grötzinger Baggersee ist insgesamt 25 Hektar groß und liegt im Gebiet eines Bruchwaldes. Er hat eine eigene DLRG-Wachstation, sodass die Sicherheit der Besucher gewährleistet wird. Der See verfügt über einen eigenen Hundestrand, der sich etwas abseits der Liegefläche befindet.

Wo liegt der Hundestrand des Baggersees in Grötzingen?

Der Hundestrand liegt im südlichen Teil des Sees und ist nur eine Gehminute vom Parkplatz entfernt.

Wie ist die Wasserqualität des Baggersees in Grötzingen?

Die Wasserqualität des Baggersees in Grötzingen wird durch Proben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg regelmäßig überwacht. Der Grötzinger Badesee kann "ohne Einschränkungen genutzt werden", so das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg.

Wie komme ich zum Hundestrand am Baggersee in Grötzingen?

Adresse des Hundestrands: Bruchwaldstraße 79, 76229 Karlsruhe

Direkt am See gibt es kostenlose Parkplätze für die Autofahrer unter den Besuchern. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauert die Fahrt von der Innenstadt bis zum Hundestrand zirka 50 Minuten.

Der "Epplesee" in Rheinstetten Forchheim

Auch der Epplesee hat einen eigenen Hundestrand, an dem sich die Vierbeiner so richtig austoben können. Zudem gehört der "Epple" zu den beliebtesten Baggerseen in Karlsruhe.

An welcher Stelle kann der Hund ins Wasser?

Der Epplesee ist in vier Bereiche eingeteilt: die Familienwiese, Mixed-Zone sowie Hunde- und FKK-Strand. Am Hundestrand können die Vierbeiner ohne Leine frei herumlaufen und zur Abkühlung ins Wasser. Der Strand befindet sich von der Familienwiese aus kommend in Richtung Mixed-Zone.

Wie ist die Wasserqualität des Epplesees in Forchheim?

Ebenso wie am Grötzinger Baggersee verfügt der Epplesee über eine "ausgezeichnete" Wasserqualität.

Wie komme ich zum Hundestrand des Epplesees in Forchheim?

Adresse Parkplatz: Messekreisel, 76287 Karlsruhe

Vor Ort gibt es zahlreiche kostenpflichtige Parkplätze. Der Preis für ein Parkticket beträgt 7 Euro. Die Endhaltestelle "Forchheim" ist je nach Bahnverbindung ungefähr 45 Minuten von der Innenstadt entfernt.

Warum sind Hunde an Baggerseen oft nicht erlaubt?

Der Großteil der Baggerseen im Raum Karlsruhe ist für Hunde entweder an der Leine oder überhaupt nicht zugänglich.

Auf die Frage, wieso das so ist, zählen die Gemeinden verschiedene Faktoren auf.





Haustiere jeglicher Art sind an Seen nicht erlaubt.

Es gab bereits in der Vergangenheit Beschwerden von anderen Besuchern über Hunde am Strand.

Einige Hundebesitzer achten außerdem nicht darauf, den Strand sauber zu halten, wodurch zusätzliche Arbeit bei den Reinigungskräften anfällt.

An welchen Baggerseen ist das Baden für Hunde verboten?