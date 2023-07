Erst kürzlich wurden die im Frühling gestarteten Bauarbeiten um den Entenfang und die westliche Kaiserallee abgeschlossen. Doch ab Donnerstag, 27. Juli, folgen schon die nächsten Projekte.

Denn die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und das Tiefbauamt konzentrieren sich über die Sommermonate auf Baustellenschwerpunkte im Gebiet Mühlburg/Knielingen und Albtalbahnhof.

"Einmal richtig, dann Ruhe"

Alle anstehenden Maßnahmen sollten möglichst gebündelt werden – "Einmal richtig, dann ist Ruhe", wie es Stefan Mayer, Unternehmensbereichsleiter Infrastruktur der VBK, beschreibt.

Für den öffentlichen Nahverkehr bedeutet das wieder einmal: Umleitung fahren! Der Liniennetzplan ändert sich in den sechs Ferienwochen gleich zweimal, eingeteilt in die Bauphasen vier (27. Juli bis 17. August) und fünf (17. August bis 10. September).

So fahren die Bahnen in den Sommerferien

Bis der Bahn- und Busbetrieb am 10. September wieder ihre regulären Fahrtwege aufnimmt, stehen folgende Veränderungen auf dem Liniennetzplan:

27. Juli bis 10. September (gesamter Ferienzeitraum)

S5/S51: Die Strecke zwischen Entenfang und Rheinbergstraße ist gesperrt, ein SEV ist eingerichtet (siehe unten). Von Wörth kommend enden die Züge an der Rheinbergstraße, von Söllingen kommend fahren die Züge der S5 ab Entenfang weiter zur Rheinstrandsiedlung

Die Strecke zwischen Entenfang und Rheinbergstraße ist gesperrt, ein SEV ist eingerichtet (siehe unten). Von Wörth kommend enden die Züge an der Rheinbergstraße, von Söllingen kommend fahren die Züge der S5 ab Entenfang weiter zur Rheinstrandsiedlung S2: Alle Fahrten mit Endhaltepunkt Rheinstrandsiedlung/Dornröschenweg werden nach Daxlanden verlegt und enden am Waidweg. Alle Fahrten nach Rheinstetten verkehren regulär, an Samstagen grundsätzlich im 20-Minuten-Takt.

27. Juli bis 17. August

Tram 5: Ab Weinbrennerplatz über Yorckstraße - Entenfang - Kühler Krug - Weinbrennerplatz (nur in Richtung Durlach Bahnhof, in Gegenrichtung Haltestelle Gartenstraße). Kein Verkehr zwischen Entenfang und Rheinhafen bis zum 10. August, danach wieder üblicher Betriebsweg. SEV ist eingerichtet (siehe unten).

Ab Weinbrennerplatz über Yorckstraße - Entenfang - Kühler Krug - Weinbrennerplatz (nur in Richtung Durlach Bahnhof, in Gegenrichtung Haltestelle Gartenstraße). Kein Verkehr zwischen Entenfang und Rheinhafen bis zum 10. August, danach wieder üblicher Betriebsweg. SEV ist eingerichtet (siehe unten). S12: Die Stadtbahnen verkehren ab der Mathystraße über Ettlinger Tor und Wolfartsweierer Straße zur Tullastraße.

Die Stadtbahnen verkehren ab der Mathystraße über Ettlinger Tor und Wolfartsweierer Straße zur Tullastraße. NL2: Die Nightliner fahren ab Durlach bis Augartenstraße auf dem normalen Fahrtweg. Ab dort setzen sie ihre Fahrt über Tivoli - Rüppurrer Tor - Ettlinger Tor - Karlstor zum Europaplatz und weiter über Weinbrennerplatz nach Oberreut fort (auch auf dem Rückweg).

Die Nightliner fahren ab Durlach bis Augartenstraße auf dem normalen Fahrtweg. Ab dort setzen sie ihre Fahrt über Tivoli - Rüppurrer Tor - Ettlinger Tor - Karlstor zum Europaplatz und weiter über Weinbrennerplatz nach Oberreut fort (auch auf dem Rückweg). Tram 10: Zwischen Marktplatz Pyramide - Ettlinger Tor - Kongresszentrum - Poststraße und Hauptbahnhof wird eine Pendelbahn eingesetzt.

Zwischen Marktplatz Pyramide - Ettlinger Tor - Kongresszentrum - Poststraße und Hauptbahnhof wird eine Pendelbahn eingesetzt. Tram 3E: Start Otto-Sachs-Straße (vorher Linie 2E), über Weinbrennerplatz (Haltestelle Gartenstraße) - Schillerstraße - Yorckstraße - Entenfang weiter Richtung Daxlanden bzw. Rappenwört.

Start Otto-Sachs-Straße (vorher Linie 2E), über Weinbrennerplatz (Haltestelle Gartenstraße) - Schillerstraße - Yorckstraße - Entenfang weiter Richtung Daxlanden bzw. Rappenwört. Tram 3: Start an Tivoli (vorher Linie 2), über Rüppurrer Tor -Kronenplatz - Karl-Wilhelm-Platz nach Rintheim.

17. August bis 10. September

S1/S11: Unterbrechung zwischen Hauptbahnhof und Ettlingen Stadt, SEV eingerichtet (siehe unten). Ab Ettlingen Stadt normaler Betriebsweg Richtung Bad Herrenalb bzw. Ittersbach. Von Neureut/Hochstetten aus kommend oberirdische Umleitung ab Hauptbahnhof über Mathystraße und ZKM. In der morgendlichen Hauptverkehrszeit entfallen einzelne Fahrten der S1 (5-Minuten-Taktverstärker).

S12 EILZUG: Entfällt ersatzlos

Entfällt ersatzlos S4: Die Stadtbahnen enden statt dem Albtalbahnhof an der Ebertstraße.

Die Stadtbahnen enden statt dem Albtalbahnhof an der Ebertstraße. S52: Fährt nicht bis zur Haltestelle Marktplatz (Pyramide). Aus Richtung Germersheim kommend endet die Linie am Albtalbahnhof.

Fährt nicht bis zur Haltestelle Marktplatz (Pyramide). Aus Richtung Germersheim kommend endet die Linie am Albtalbahnhof. S7/S8: Endstation am Hauptbahnhof (DB), keine innerstädtischen Haltestellen (Albtalbahnhof bis Tullastraße) werden angefahren.

SEV Mühlburg/Knielingen

Das Zeitfenster über die Sommerferien wurde bewusst ausgewählt, da unter anderem mehr Kapazität für Busse vorhanden sei, welche als Schienenersatzverkehr zum Einsatz kommen, so Nicolas Lutterbach, Sprecher der VBK.

Für Mühlburg und Knielingen verkehren als SEV zwischen dem 27. Juli, um 3.30 Uhr, und dem 10. September, um 1 Uhr, die Linie 14 zwischen dem Entenfang und dem Rheinhafen, sowie die Linie 15 zwischen dem Entenfang und Rheinbergstraße (Haltestelle Eggensteiner Straße wird nur in Richtung Entenfang bedient).

SEV Haupt- und Albtalbahnhof

Den Bereich um den Haupt- und Albtalbahnhof versorgt vom 27. Juli, um 3.30 Uhr, bis zum 17. August, um 3.30 Uhr, die SEV-Linie 12. Sie startet am Vorplatz und fährt über den Barbarossaplatz bis zum ZKM. Dort gelangt der SEV über die Lorenzstraße zur Lessingstraße und über die Brauerstraße wieder zurück.

Alternativ kann auch die Buslinie 55 (Kühler Krug - Hauptbahnhof) genutzt werden. Für den Nightliner-Verkehr gibt es auf dieser Strecke die Besonderheit, dass die Busse ab der Lessingstraße weiter zum Weinbrennerplatz fahren.

Für die Modernisierungsarbeiten auf dem südlichen Streckenast der Linie S1/S11 zwischen Ettlingen und dem Albtalbahnhof wird ein SEV zwischen dem Hauptbahnhof (Vorplatz) und Ettlingen Stadt eingerichtet. Die Haltestellen Poststraße, Hauptbahnhof und Albtalbahnhof werden nur in Fahrtrichtung Ettlingen bedient.

Alle weiteren Informationen sowie Umleitungspläne, Umgebungspläne, Fahrpläne finden Sie in den Flyern der VBK in diesem Artikel. Diese liegen außerdem ab Ende Juli unter anderem in den Kundenzentren des Karlsruher Verkehrsverbundes aus.