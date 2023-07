Karlsruhe vor 20 Minuten

Sommerbaustellen in Karlsruhe: An was wird wo und wann gebaut?

Auch vor der Urlaubszeit machen die Baustellen in Karlsruhe keinen Halt. Welche Baustellen zu welchem Zeitpunkt in Karlsruhe starten, haben die Verkehrsbetriebe und das Tiefbauamt in einem Pressegespräch angekündigt.