Nach den Osterferien geht es los: Ab dem 17. April wird im Karlsruher Westen an den Gleisen gebaut. Rund um den Entenfang, aber auch auf der westlichen Kaiserallee, kommt es daher im Fahrgastbetrieb und Individualverkehr zu Einschränkungen.

Karlsruhe Karlsruhe knackt 2023 Baustellen-Rekord: "Zum Haare raufen" Das könnte Sie auch interessieren

Damit ist aber noch lange nicht Schluss. Für das Jahr 2023 sind so einige Maßnahmen geplant, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe während einer Pressekonferenz am Mittwoch, 29. März, verkünden. Die meisten werden in den Schulferien umgesetzt.

An Pfingsten ist der Albtalbahnhof dran

Der nächste Baustellen-Brennpunkt wird der Albtalbahnhof sein. Dort wird während der Pfingstferien, vom 30. Mai bis zum 12. Juni, zunächst eine Betonplatte im Gleisbereich auf der Westseite erneuert. Ab dem 27. Juli finden dann umfangreiche Gleisbauarbeiten an diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt statt. Diese schließen auch Bereiche des Hauptbahnhofs-Vorplatzes mit ein.

Bild: Katherine Quinlan-Flatter

Das heißt: Da nicht nur der Albtalbahnhof, sondern auch die Ebertstraße zwischen der Karlstraße und dem Hauptbahnhof-Vorplatz gesperrt wird, muss auch der Autofahrer mit Einschränkungen während der Bauperiode rechnen. Die Strecke soll zum 10. September fertig werden.

Betriebskonzept wird noch ausgearbeitet

Ein ausführliches Betriebskonzept in Zusammenarbeite mit der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sei nach Angaben der VBK noch in Planung. Fest steht jedoch, dass während der Sperrung des Hauptbahnhofs Schienenersatzverkehr-Busse im Einsatz sein werden. Von der Kriegsstraße oder dem Kronenplatz aus kommend, werden die Busse auf ihrer Route den gesamten südlichen Bereich um den Hauptbahnhof abdecken.

Vorplatz des Hauptbahnhofs | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Ausgehend vom Albtalbahnhof sind die Straßenbahnlinien 2, 3 und 4 betroffen. Das Problem der gesperrten Streckenabschnitte, welche über die Karlstraße und Ebertstraße verlaufen, werden laut Aussage des Betriebsleiters Ralf Messerschmidt mit einem SEV im Ringverkehr-Prinzip gelöst.