Der Winter ist vorbei - und mit den wärmeren Monaten fokussiert sich die VBK zunehmend auf den Ausbau der Bahn-Infrastruktur in der Region von Karlsruhe. Zum einen soll über einen längeren Zeitraum hinweg verstärkt grundsaniert werden, aber auch Engpässe sowie Kapazitätsprobleme beseitigt und der Netzplan in neuen Gebieten angepasst werden.

"Größere Geschichten geplant"

"Wir haben größere Geschichten geplant, die vom Aufwand her nicht unerheblich sind", äußert sich Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer der VBK.

Stefan Mayer, Unternehmensbereichsleiter Infrastruktur VBK.

Stefan Mayer, Unternehmensbereichsleiter der Infrastruktur ergänzt: "Bei allen Vorhaben sind wir im stetigen Austausch mit den Bauarbeiten im Individualverkehr. In Absprache mit den Stadtwerken und dem Tiefbauamt schauen wir uns Abschnitte an, die integriert und kombiniert werden können."

Baumaßnahmen in den Ferien

Besonders die Fahrgäste müssten bei den Planungen im Blick behalten werden, so Mayer: "Die Bauarbeiten richten sich daher größtenteils nach den Schulferien und werden in Einzelmaßnahmen gebündelt. Damit versuchen wir, die Einschränkungen so klein wie möglich zu halten."

Die größten Baumaßnahmen sind im Folgenden zusammengefasst. Aber Achtung: Bei den Zeitfenstern handelt es sich um den Zeitraum der eigentlichen Baumaßnahme! Das heißt es kann auch davor oder danach zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen.

Westliche Kaiserallee

Auf dem Abschnitt zwischen Yorck- und Händelstraße werden die Gleise erneuert. In Zukunft wird es statt eines eingepflasterten Gleises ein Rasengleis geben.

Bauzeit: 17. April bis 27. Mai

Entenfang

Am Entenfang wird der Gleisbogen an der kleinen Rheinstraße in Richtung Lameyplatz sowie die Gleisanlage erneuert.

Bauzeit: 17. April bis 27. Mai

Lameyplatz

Gleiserneuerung am Bahnübergang Südtangente/Honsellstraße. Außerdem wird die Haltestelle Starckstraße barrierefrei. Insgesamt sind bereits zwei Drittel aller 150 Haltestellen barrierefrei.

Bauzeit: 5. Juni bis 16. Juni

Gleiserneuerung am Gleisdreieck

Bauzeit: 7. Juni bis 16. Juni, Fortsetzung 27. Juli bis 9. August

Albtalbahnhof

Die Betonplatte am Gleisdreieck des Albtalbahnhofs wird erneuert.

Bauzeit: 30. Mai bis 12. Juni

Das Gleisdreieck an der Ostseite wird erneuert.

Bauzeit: 27. Juli bis 17. August

Erneuerung des Gleisdreiecks auf der Südseite.

Bauzeit: 18. August bis 10. September

Hauptbahnhof

Erneuerung des Gleisbogens an der Ostseite des Vorplatzes.

Bauzeit: 27. Juli bis 17. August

Knielingen

Gleiserneuerung am Bahnübergang Saarlandstraße sowie zwischen dem Bahnübergang Herweghstraße und Eggensteiner Straße.

Bauzeit: 27. Juli bis 10. September

Kronenplatz

Gleisbauarbeiten Ecke Fritz-Erler-Straße/Kaiserstraße.

Bauzeit: 25. September bis 27. Oktober

Alle Baustellen in Karlsruhe und Umgebung können auf dem Mobilitätsportal der Stadt eingesehen werden.