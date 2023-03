Während im vergangenen Jahr 526 Anmeldungen bei der Stadt eingingen, sind es mit 600 an der Stückzahl für das Jahr 2023 deutlich mehr. Davon werden 351 Baumaßnahmen als "verkehrlich relevant eingestuft".

Freie Strecken zu den Stadtfesten

Das heißt, bei diesen Baustellen ist mit Einschränkungen und Sperrungen zu rechnen. "Das ist höchstes Niveau", wie Bürgermeister Daniel Fluhrer am Montag, 6. März, auf einer Pressekonferenz betont. Jürgen Lohmeyer, Baustellenkoordinator beim Tiefbauamt, meint sogar, die Koordination der ganzen Baustellen für das Jahresprogramm 2023 sei "zum Haare raufen".

Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. | Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ausschlaggebend für die vielen neuen Anmeldungen sei vor allem der voranschreitenden Glasfaserausbau. Doch auch die Erneuerung der Kaiserstraße, die Maßnahmen am Edeltrudtunnel und die Untersuchung eines sogenannten Blindgängerverdachtspunktes haben die Anzahl weiter hochgetrieben. Die einzelnen Baustellen in Karlsruhe und Umgebung können auf dem Mobilitätsportal der Stadt Karlsruhe eingesehen werden.

Aber: Pünktlich zu den Karlsruher Festen - wie beispielsweise das Fest der Sinne - sollen die Strecken soweit wieder frei sein.

Karlsruhe Baustellen 2023: B3, A5, Südtangente

B3

Elektroversorgung bei Durlach sorgt für Verkehrsbehinderungen auf Höhe der Badener Straße. Bauzeit: Mitte Februar bis Ende April.

Fahrbahndeckenerneuerungen bei Ettlingen zwischen Anschluss Runder Plom und Bulacher Straße/Ettlingen. Der Verkehr wird mit Überleitung auf die Gegenfahrbahn geführt. Bauzeit: Ende Februar bis Anfang Mai

A5/ A8

Fahrbahndeckenerneuerung auf A5 bei Rüppurr, zwischen Dreieck-Karlsruhe und Anschlussstelle Karlsruhe-Ettlingen. Bauzeit: 02. Mai bis 31. Oktober

Fahrbahndeckenerneuerung der A5 bei Ettlingen in Fahrtrichtung Basel. Adaptive Zuführung der A8 geplant. Weitere Informationen durch Pressemitteilungen der Autobahn GmbH des Bundes werden folgen. Bauzeit: Beginn ab Mai

Südtangente

In Richtung Durlach einstreifig, Ettlinger Allee (stadtauswärts) Zufahrt Südtangente Richtung Durlach gesperrt - Ettlinger Allee (stadtauswärts) Zufahrt Südtangente Richtung Rheinhafen gesperrt, Ettlinger Allee (stadteinwärts) Zufahrt Südtangente Richtung Rheinhafen gesperrt. Bauzeit: 18. Juni bis 12. Juli

Karlsruhe Baustellen 2023: Edeltrudtunnel und Schwarzwaldkreuz

Eine der großen Baustellen wird die Sanierung des Edeltrudtunnels darstellen. Dort laufen schon seit Januar 2022 die Bauarbeiten, was bereits in der vergangenen Jahresbauprogramm-Pressekonferenz kommuniziert wurde. Im Mai 2023 sollen die Bauarbeiten an der Tunneltechnik abgeschlossen sein.

Der Edeltrudtunnel unmittelbar vor Beginn der Sanierung. | Bild: Sabine Steffler, Stadt Karlsruhe

Allerdings gibt es eine Neuheit: Im Bereich des Schwarzwaldkreuzes muss voraussichtlich vom 30. Juni bis 02. Juli, ab 20 Uhr, die Südtangente in beide Richtungen gesperrt werden. Grund dafür ist der Verdacht auf einen möglichen Blindgänger. Eine Evakuierung in einem Radius zwischen 300 und 500 Metern ist möglich. Erst wenn der Kampfmittelbeseitigungsdienst grünes Licht gibt, darf die Strecke wieder befahren werden.

Die Freilegung des "Blindgängers" erfolgt im Rahmen der Abnahmephasen des Edeltrudtunnels. Darum finden die Grabungen beim Schwarzwaldkreuz auch erst im Juni statt. Weitere Informationsveranstaltungen dazu werden noch folgen.

Karlsruhe Baustellen 2023: Kriegsstraße und Kaiserstraße

Kriegsstraße

Verschiedene Arbeiten an der Straßenoberfläche und Arbeiten für eine künftige Fernwärmeversorgung stehen im Vordergrund. Hier sind Sperrungen in eine Fahrtrichtung zwischen der Karlstraße, der Hirschstraße und Ritterstraße geplant. Eine Vollsperrung erfolgt einmal nachts zwischen der Hirschstraße und der Henriette-Obermüller-Straße.

Bauzeit (einseitige Sperrung, Nordfahrbahn): 6. März bis 27. März

Bauzeit (einseitige Sperrung, Südfahrbahn): 27. März bis 15. Mai

Bauzeit (Vollsperrung): 16. Oktober bis 20. Oktober

Bild: Theresa Thiem

Kaiserstraße

Die Innenstadt wird im Jahr 2023 maßgeblich durch die Neugestaltung der Kaiserstraße geprägt. Das Tiefbauamt warnt vor "beengten Verhältnissen" für Fußgänger.

Radfahrer müssen sich darauf einstellen, dass weder die Kaiserstraße noch die Querungen wie die Ritterstraße, die Lammstraße, der Marktplatz noch die Kreuzstraße für den Zeitraum befahrbar sind. Auch Einzelprojekte wie die Baustelle bei Peek&Cloppenburg tragen zu dieser Situation bei. Radfahrer werden gebeten, Ausweichrouten wie zum Beispiel über die Erbprinzenstraße zu wählen.

Bauzeit: Mitte April bis Mitte 2025

Ettlinger Straße

An der Baumeisterstraße, zwischen Finterstraße und Ettlinger Straße stehen Erneuerungen der Wasserleitungen an. Bauzeit: März bis Mai

Karlsruhe Baustellen 2023: Radrouten und Aras

Im Rahmen der Baumaßnahmen plant das Tiefbauamt insgesamt 50 aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS) an speziellen Knotenpunkten einzurichten. Darunter werden zum Beispiel dickere Markierungen oder angepasste Lichtsignalanlagen verstanden. 17 davon konnten inzwischen fertiggestellt werden, 10 bis 12 Stück sollen pro Jahr realisiert werden.

Hier werden Aras umgesetzt:

Auerstraße, Ernst-Friedrich-Straße

Killisfeldstraße

Engesserstraße, Adenauerring

Durlacher Allee, Georg-Friedrich-Straße, Wolfartsweierer Straße

Hinterm Hauptbahnhof, Ettlinger Straße

Karlstraße, Jollystraße

Tullastraße, Haid-und-Neu-Straße

Zeppelinstraße, Fritz-Haber-Straße, Hardeckstraße

Radprojekte ARAS – Aufgeweitete Radaufstellstreifen | Bild: Stadt Karlsruhe

Hans-Thoma-Straße / Radroute 12

Bei der Hans-Thoma-Straße ist eine einseitige Verkehrsführung in beide Fahrtrichtungen und eine vorübergehende Sperrung in Fahrtrichtung Zentrum geplant. Bauzeit: Ende Mai bis März 2024

In der Moltkestraße kommt es zwischen der Wörthstraße und der Hans-Thoma-Straße zur Vollsperrung. Bauzeit: Ende Mai bis Mitte September

Bei der Bismarckstraße und der Stephanienstraße wird die Einmündung zur Hans-Thoma-Straße gesperrt

Einige Gebäude werden entlang der Moltkestraße und der Hans-Thoma-Straße saniert. Bauzeit: Bis Mitte 2024

Haid-und-Neu-Straße / Radroute 15

Zwischen Forststraße und Hirtenweg werden die Richtungsfahrstreifen entfallen, der Geh und Radweg wird umgeleitet. Außerdem werden Baumpflanzungen vorgenommen. Bauzeit: 23. Januar bis Ende März

In der Elfmorgenstraße wird im Spätjahr eine Querungshilfe errichtet.

Brückenstraße / Radroute 17

Die Baustelle an der Brückenstraße wird voraussichtlich wieder im März 2023 aufgenommen. Grund für die Unterbrechung war die Insolvenzanmeldung der Baufirma. Bauzeit: Voraussichtlich Mai 2023 vollendet

Karlsruhe Baustelle 2023: Mühlburg und Umgebung

Im Stadtteil Mühlburg müssen Anwohner mit gleich mehreren Baustellen rechnen. Hier wird "von allen Beteiligten wird eine sehr hohe Disziplin in der termintreuen Abwicklung gefordert", betont das Tiefbauamt. Dazu zählen unter anderem Gleisbauarbeiten am Entenfang und Straßensperrungen bei der Honsellstraße.

Entenfang Gleisbauarbeiten: Kreuzungsbereich Am Entenfang / Lameystraße. Fahrtrichtungssperrung Lameystraße Fahrtrichtungssperrung Rheinstraße. Bauzeit: Mitte April bis Ende Mai

Vollsperrung Ludwig-Haas-Straße. Bauzeit: Anfang März bis Ende Juli

Fahrtrichtungssperrung bei der Seldeneckstraße wegen Kanalbau. Bauzeit: Mitte Mai

Gleisbau in der Honsellstraße: Richtung B36 gesperrt, Sperrung der Abfahrt B10 zur B36. Bauzeit: Pfingstferien, voraussichtlich fünf Arbeitstage

Haltstellenbau Starckstraße: Entfall des Rechtsabbiegestreifens aus der westlichen Rheinstraße in die Starckstraße. Bauzeit: 27. Juli bis 30. September

Fernwärme-Ausbau zwischen Marktstraße und Rheinstraße kann vorerst nicht ausgeführt werden, da es zu Überlagerungen mit einer anderen Baustelle kommt.

Karlsruhe Baustelle 2023: Hauptbahnhof

Ebenfalls sind im Bereich rund um den Hauptbahnof wieder zahlreichen Baumaßnahmen geplant. Neben der vorhin genannten Freilegung des "Blindgängers" ist vor allem der Albtalbahnhof betroffen.

