Seit Herbst 2022 ist sie gesperrt und wird saniert. Damit gibt es kein Durchkommen mehr für Autos oder Radfahrer. Die Rede ist von der Brückenstraße im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld. Vorbei am Sportgelände des ASV verbindet sie, Hagsfeld mit dem Industriegebiet Storrenacker und mit Grötzingen. Auf den ersten Blick wohl keine dramatische Sperrung, schließlich handelt es sich hier um keine wichtige Verkehrsverbindung.

Die Realität ist offenbar eine andere, wie ein anonymer ka-Reporter gegenüber ka-news.de berichtet. Der Mann ist eigenen Angaben zufolge Busfahrer und würde deswegen jeden Tag die Situation vor Ort beobachten.

Baustelle sorgt für Verkehrschaos

"Durch die Baustelle entsteht fast jeden Tag ein wahres Verkehrschaos. Am schlimmsten ist es an der Kreuzung zur Elfmorgenbruchstraße", berichtet er. Die Autos würden sich hier über mehrere Hundert Meter stauen.

Und tatsächlich: Als sich ka-news.de an einem Nachmittag unter der Woche gegen 16.30 Uhr an der betroffenen Kreuzung selbst ein Bild vor Ort macht, stehen zahlreiche Autos Schlange. Betroffen sind die Straßen An der Tagweide, die Elfmorgenbruchstraße und Am Storrenacker.

Hinzu kommt: "Auf der Baustelle passiert seit gefühlten Monaten überhaupt nichts! Nie sehe ich einen Arbeiter oder ein Baustellenfahrzeug. Es ist wie ausgestorben", so der Busfahrer weiter.

Auch als sich ka-news.de-Fotograf und Reporter Thomas Riedel vor Ort begibt, um Bilder von der Baustelle zu schießen wird er angesprochen. Ein Passant bezeichnet die Baustelle ihm gegenüber als "Lost-Place." Auch er meint, dass er seit mehreren Wochen niemand mehr hätte arbeiten sehen.

Was ist also los in der Brückenstraße? Die Antwort: Die Bauarbeiten stehen still, weil die von der Stadt Karlsruhe beauftragte Baufirma Insolvenz anmelden musste. Die Stadt verkündete dies bereits via Pressemitteilung im Dezember 2022.

Nach Insolvenz müssen Arbeiten noch vergeben werden

"Der derzeitige Stand der Bauarbeiten lässt leider auch keine provisorische Freigabe der Vollsperrung für den Verkehr zu. Die Stadtverwaltung befindet sich jedoch mit dem Insolvenzverwalter in Abstimmung und bemüht sich um eine zügige Lösung zur Fertigstellung des Projekts", hieß es damals vonseiten der Stadt.

Heute - knapp drei Monate nach Erscheinen der Pressemitteilung - wurde noch keine neue Firma mit der weiteren Sanierung beauftragt, wie aus einem schriftlichen Statement der Stadt gegenüber ka-news.de hervorgeht.

"Die Bauleistung musste aufgrund des noch ausstehenden Leistungsumfangs erneut und getrennt nach Straßen- und Brückenbau ausgeschrieben werden. Für beide Bauleistungen wurden Angebote abgegeben und die Beauftragung des jeweils wirtschaftlichsten Bieters läuft derzeit", so die Stadt.

Fahrbahnbelag soll bald fertiggestellt werden

Bis zum Stillstand der Bauarbeiten wurden die Straßenbauarbeiten zwischen Hagsfeld und der Pfinzbrücke sowie die Erdbauarbeiten zwischen der Pfinzbrücke und dem Industriegebiet ausgeführt. Ebenso die Rückbauarbeiten des Brückenbelages.

"In den kommenden Wochen sollen die Leistungen zur Wiederherstellung des Brückenbelages sowie des Fahrbahnaufbaus der Straße einschließlich der Geh- und Radwege erbracht werden", heißt es weiter.

Bis Mai soll der Verkehr wieder fließen

Im Bereich der Fahrbahn sind die Erdarbeiten bereits abgeschlossen, die Entsorgung des Erdaushubs sowie die Wiederherstellung des Straßenaufbaus in der Fahrbahn sowie im Bereich der Geh- und Radwege stehe noch aus. Im Abschnitt der Pfinzbrücke sei bislang der Rückbau der Brückenabdichtung und des alten Fahrbahnaufbaus erfolgt, hier stehe die Herstellung des Brückenbelags aus.

Nach Angaben der Stadt sollen die Bauarbeiten voraussichtlich bis Mitte Mai 2023 beendet sein. Nach der Beendigung der Bauarbeiten wird die Straße wieder freigegeben werden.

