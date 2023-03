In der Nacht vom 6. auf den 7. März soll die Sperrung in Fahrtrichtung Landau erfolgen. Der Verkehr wird am Schwarzwaldkreuz ausgeleitet und über die Ebertstraße zum Bulacher Kreuz geführt. In der darauffolgenden Nacht vom 7. auf den 8. März wird die Sperrung in die Fahrtrichtung Durlach eingerichtet. Für die Dauer der Sperrung wird ebenfalls eine Umleitung über die Ebertstraße ausgeschildert.

"In beiden Nächten dauert die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn von zirka 22 Uhr bis 5 Uhr. Für Vorarbeiten werden am Schwarzwaldkreuz bereits vor Beginn der Vollsperrung einzelne Auffahrtsrampen auf die Südtangente gesperrt. Im Zuge der Sperrung werden die zukünftigen Schrankenstandorte, welche teilweise vor den Baustellenüberfahrten liegen, eingerichtet. Das Bauende für die derzeit eingerichtete Bauphase des Edeltrudtunnels ist für Mai geplant.