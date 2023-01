Auch wenn mit Eröffnung des Karoline-Luise-Tunnels die Kombilösung endgültig abgeschlossen ist, bleiben auch 2023 viele Baustellen in Karlsruhe. Unter anderem soll das Wildparkstadion fertig werden,das Badische Staatstheater wird saniert und der Umbau der Kaiserstraße soll starten.

Tunnel-Fertigstellung eigentlich für Ende 2022 geplant

Für Autofahrer in Karlsruhe ist derweil eine andere Baustelle ganz besonders interessant: der Edeltrudtunnel auf der Südtangente. Der 609 Meter lange Tunnel wird seit April 2021 saniert. Zuvor liefen seit März Vorarbeiten zur Sanierung. Geplante Fertigstellung zu Beginn war das Jahresende 2022.

Ostausfahrt des Edeltrudtunnel, hinter den Bahngleisen. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Aufgrund von Lieferengpässen wurde die Fertigstellung dann auf Frühjahr und schließlich auf Sommer 2023 verschoben. Stand jetzt soll dies aber die letzte Verschiebung gewesen sein.

Denn wie die Stadt Karlsruhe auf Anfrage von ka-news.de erklärt, soll in der aktuellen letzten Bauphase die Inbetriebnahme der neuen Technik ab Anfang Mai starten.

Bis Juli bleibt es aber weiterhin bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern. In der Nordröhre (Richtung Pfalz) bleibt der Standstreifen auch in dieser Phase gesperrt.

Anfang Mai wieder "normale" Verkehrsführung

"In diesen acht Wochen wird die Inbetriebnahme der Ausstattung in der Nordröhre durchgeführt. Planbare Spursperrungen oder Ähnliches werden höchstens in den Nachtstunden oder an Sonn- und Feiertagen erfolgen", schreibt die Stadt in ihrer Antwort an die Redaktion.

Die Inbetriebnahme der Südröhre soll bereits bis Anfang Mai abgeschlossen werden. Danach wird der Verkehr wieder wie gewohnt mit zwei Fahrstreifen je Röhre geführt.

Die Einfahrt des Edeltrudtunnel vor der Sanierung. (Archiv: Januar 2018) | Bild: Anya Barros

Wenn dann alle technischen Bauteile in Betrieb sind, soll im Sommer der sogenannte Einfahrbetrieb starten, welcher vier Wochen dauern soll. In dieser Zeit wird die Geschwindigkeitsbegrenzung dann wieder auf die gewohnten 80 Stundenkilometer angehoben.

Techniker soll in dieser Zeit die Automatisierungstechnik vor Ort überwachen und eventuelle Störungen und Fehler möglichst schnell beheben.

Was passiert aktuell im Edeltrudtunnel?

Noch ist es aber noch nicht so weit. Aktuell wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Durlach noch in die Nordröhre übergeleitet.

Der Edeltrudtunnel, Westeinfahrt Südtangente, wird untertunnelt von der Bulacher-Str. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

"In der Südröhre wird hinter der Trennwand die alte Ausrüstung des Tunnels demontiert und die gesamte neue Sicherheitsausstattung montiert. Dies sind Elektro- und Steuerkabel, Strahlventilatoren, LED-Leuchten, Lautsprecher, Kameras, Sensoren und Hinweisleuchten", so die Stadt.

Sind diese Bauteile montiert, startet die Inbetriebnahme. Zwar seien laut Stadt die Lieferzeiten aktuell deutlich länger als üblich. "Aufgrund der langen Bauzeit für die Erneuerung der Betriebstechnik sind aber bisher trotzdem alle Bauteile rechtzeitig auf der Baustelle gewesen", heißt es abschließend.