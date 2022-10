12:06 Liveticker beendet - die Eröffnung zum Nachlesen

Damit beenden wir an dieser Stelle unseren Liveticker. Alle Infos und O-Töne rund um die Eröffnung des neuen Karoline-Luise-Tunnels gibt es hier zum Nachlesen.

11:54 Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup: "Ein super gutes Gefühl"

"Es ist ein super, gutes Gefühl", meint Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup gegenüber ka-news.de über die vollzogene Eröffnung des Autotunnels. Ergänzt aber: "Nach der Anstrengung ist vor der Anstrengung."

"Das ein oder andere kleine Teilproblem kann sich im Betrieb immer ergeben, das Tunnelbauwerk an sich wird aber gut funktionieren. Bauschmerzen habe ich keine", so Mentrup weiter.

Das gesamte Interview mit dem Karlsruher Stadtoberhaupt gibt es hier im Video:

11:48 Alexander Pischon im Interview

"Da ist schon eine große Erleichterung das Projekt jetzt mit einiger Verzögerung abgeschlossen zu haben, es fällt einem schon ein Stein vom Herzen", sagt Alexander Pischon, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe im Interview mit ka-news.de.

"Nach den Tests wurde uns klar: 'Safety first' und jetzt können wir mit ruhigen Gewissen einen sicheren Tunnel in Betrieb werden", so Pischon weiter.

Das gesamte Interview mit dem Kasig- und VBK-Chef gibt es hier als Video:

11:03 Fenrich: "Ein emotionaler Moment"

"Für mich ist es heute ein emotionaler Moment", sagt Karlsruhes Ex-Oberbürgermeister Heinz Fenrich im Gespräch mit ka-news.de. "Nach vielen Jahren der Planung und des Bauens ist jetzt auch der Autotunnel da. Die alte Bausünde Kriegsstraße wurde beseitigt und damit alle Ziele erreicht. Sowas macht einen schon stolz, wenn man Vater eines solchen Projekts ist", so Fenrich.

Laut Fenrich würde sich die Karlsruher Bevölkerung sehr schnell an den neuen Tunnel gewöhnen und werde auch dadurch geprägt sein, dass die Baustellen bedingten Stockungen beseitigt sind.

10:48 Jungfernfahrt durch den Tunnel

Es folgt nun die erste offizielle Fahrt durch den Karoline-Luise-Tunnel. Mit einem Bus geht es für OB, Stadträte und die Presse in Richtung Mendelssohnplatz. Ab 12 Uhr soll der Tunnel dann für die Bevölkerung freigegeben werden.

10:41 Vorteile des Tunnels

Während seiner Rede ging OB Mentrup unter anderem auf die Vorteile für Karlsruhe die durch den neuen Tunnel entstehen würden ein. So sei die Kriegsstraße weiterhin eine leistungsfähige Ost-West-Achse, gleichzeitig werde aber die trennende Wirkung der Kriegsstraße überwunden.

Radfahrer hätten nun eine Spur auf dem Boulevard. Der Zugang zum Nymphengarten werde neu sortiert und durch Sanierungen oder Neubauten entstehe eine attraktivere Achse. "Alle diese Maßnahmen führen zusammen mit dem Tunnel zu erheblichen Verbesserungen der städtebaulichen Achse", so Mentrup.

10:25 Rote Band wird durchschnitten - Tunnel ist eröffnet

"In den nächsten 48 bis 72 Stunden würden nun die Autofahrer den Tunnel für sich entdeckt und erkannt haben", beendet Mentrup seine Rede und schreitet gemeinsam mit Tiefbauamt-Chef Martin Kissel, VBK-Chef Frank Nenninger, Ex-OB Heinz Fenrich, und VBK-Chef Alexander Pischon an das vorbereitete rote Band, um es gemeinsam zu zerschneiden.

10:23 Mentrup mit Kritik am Land

Kritik gibt es von Mentrup am Land, mit dem man Probleme in der Nachprüfung des Autotunnels gehabt hätte. Mentrup nennt es "keine gute Kommunikationskultur."

10:19 "Ein Angebot mit Grenzen"

"Der Tunnel ist keine unter die Erde gelegte Autobahn, sondern ein Angebot mit Begrenztheit - denn überall wo man zu große Straßenangebote macht, werden sie auch gefüllt. Das hier ist ein guter Kompromiss", meint das Karlsruher Stadtoberhaupt in Hinblick auf die künftige Attraktivität des neuen oberirdischen Boulevards, auf dem künftig auch Radfahrer ihren Platz finden.

Der OB bedankt sich beim ehemaligen Oberbürgermeister Heinz Fenrich und dem damaligen Gemeinderat der das Projekt in den schwierigen Anfangszeiten begleitet hat und spricht die "tiefen Gräben" an, die dieses Projekt bei den Bürgern aufgerissen hätte.

"Es war wichtig, dass man sich so ausführlich und umfassend gestritten hat, um später zu einer nachvollziehbaren Entscheidung zu kommen."

10:13 Mentrup blickt zurück und voraus

"Als ich ins Amt kam, wurde ich angesprochen, ob es nicht möglich wäre auf den Kriegsstraßentunnel zu verzichten", sagt Mentrup. Es hätte sich aber auch gezeigt: Die existentiell wichtige Ost-West-Achse muss verkehrlich neu gestaltet werden.

"Es ist keine rasant schnelle, aber eine zügige und störungsfreie Verbindung", so Mentrup weiter. Der Tunnel sei weiterhin eine Möglichkeit für die Gestaltung der Innenstadt. Gebäude würden von den Abgasen und Durchgangsverkehr entlastet - so entstehe auch eine "Chance für den Einzelhandel." Am Nymphengarten werden noch Umgestaltungen vorgenommen und auch mit dem neuen Motel One, welches 2023 fertig sein soll, erhofft man sich neue Strahlkraft für die Innenstadt.

"Es ist heute nicht nur wichtig die Eröffnung des Tunnels gemeinsam zu feiern und zu zelebrieren, sondern es geht auch darum, über das Gesamtprojekt Rechenschaft abzulegen. Es ist Teil vom Wandel der Innenstadt, der nie abgeschlossen ist und sein sollte, so der OB.

10:07 Es geht los - OB Frank Mentrup spricht

"Was lange währt, wird endlich gut, es ist ein historischer Moment. Der Karoline-Luise-Tunnel wird endlich eröffnet", sagt Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup im Autotunnel.

Ebenfalls vor Ort ist Karlsruhes ehemaliger OB Heinz Fenrich, er hatte im Jahr 2010 den Spatenstich für die Kombilösung gesetzt.

09:59 ka-news.de live vor Ort

Noch ist es auf ruhig an der Tunnelrampe auf Höhe der Karlstraße. Noch sind die Schranken unten. In wenigen Momenten dürfte es mit der Eröffnung aber losgehen.

09:39 Heute geht es los

Es ist soweit! Heute um 10 Uhr wird der neue Karoline-Luise-Tunnel unter der Kriegsstraße eröffnet. ka-news.de begleitet die Eröffnung im Liveticker. Hier verpasst ihr nichts! Die wichtigsten Fakten zum neuen Tunnel gibt es hier.