Im Sommer ins kühle Nass springen, das macht wohl jeder gerne! Aber bei all den Menschen, Pflanzen und Tieren im und am Baggersee fragt man sich: Ist da das Wasser auch wirklich sauber? Aufschluss darüber gibt die Badegewässerkarte vom Land Baden-Württemberg. Verantwortlich für die Untersuchung der Gewässer ist das Gesundheitsamt.

Mindestens fünf Proben pro Jahr

Von Juni bis September, also zur Saisonzeit, werden fünf Proben pro See entnommen, etwa 30 bis 40 Zentimeter vom Strand entfernt. Warum? "Weil das Wasser dort den größeren Schwankungen ausgesetzt ist und somit auch am anfälligsten für Keime und Bakterien ist", heißt es gegenüber ka-news.de. Sind die Werte schlecht, wird die Anzahl der Probeentnahmen erhöht.

Fast alle Seen im Karlsruher Raum haben Top-Wertungen. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Die Hygieneinspektoren untersuchen im Raum Karlsruhe 15 Badeseen. Hinzu kommen noch einige Seen im Raum Bruchsal. Bei den Untersuchungen werden vor allem die Werte von Kolibakterien und Enterokokken, ursprünglich Streptokokken, des Badewassers unter die Lupe genommen.

Laut Webseite des Landratsamtes Karlsruhe gehören diese Baggerseen zum Karlsruher Bereich:

Dettenheim-Liedolsheim - Baggersee

Dettenheim-Rußheim - Baggersee "Pfander"

Eggenstein-Leopoldshafen - Baggersee

Eggenstein-Leopoldshafen - Baggersee "Giesen"

Ettlingen-Bruchhausen - Baggersee "Buchtzig"

Karlsruhe - Baggersee Grötzingen

Linkenheim-Hochstetten - Baggersee "Streitköpflesee"

Linkenheim-Hochstetten - Baggersee

Philippsburg-Huttenheim - Hardtsee "Bruhrain"

Rheinstetten-Forchheim - Baggersee "Epplesee"

Rheinstetten-Neuburgweier - Baggersee "Ferma See"

Stutensee-Blankenloch - Baggersee

Stutensee-Spöck - Baggersee

Stutensee-Staffort - Baggersee

Weingarten - Baggersee

Baggerseen, an denen das Baden nur geduldet oder gar verboten ist, werden nicht vom Gesundheitsamt untersucht!

Fast alle Seen erhalten die Wertung "Ausgezeichnet"

Die gute Nachricht vorweg. Bis auf der Baggersee Fuchs & Gros in Eggenstein und der Baggersee Giesen bei Linkenheim-Hochstetten haben alle eine "Ausgezeichnet" Wertung erhalten. Lässt sich dennoch herausfinden, welcher der übrigen Seen als der sauberste beziehungsweise reinste See von Karlsruhe gilt?

Video: Anya Barros

So leicht ist das nicht. "Ein Ranking nimmt das Gesundheitsamt nicht", teilt man der Redaktion auf Nachfrage mit. Dennoch lässt sich anhand der Badegewässerkarte herauslesen, welche Seen bei der letzten Wertung am 15. Mai keine der oben genannten Bakterien, gemessen an einem Wert von 0 KBE auf 100 Milliliter, aufwiesen. KBE nennt man die Indikation, wie viele lebenden Mikroorganismen in einer Flüssigkeit enthalten sind. Ein Problem mit Blaualgen besteht bei keinem See.

Die saubersten Seen in und um Karlsruhe sind:

Staffort Baggersee

Blankenloch Baggersee

Liedolsheim Baggersee

Kiesgrube Baggersee Eggenstein-Leopoldshafen

Baggersee Weingarten

Anmerkung der Redaktion: Die Seen im Raum Bruchsal werden gegebenenfalls ein anderes Mal genauer beleuchtet.