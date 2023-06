Bei dem Gewässer handelt es sich um den Fuchs & Gros Baggersee in Eggenstein bei Karlsruhe. Die gute Nachricht ist: Das Baden ist laut Gesundheitsamt im See immer noch gestattet und unbedenklich.

"Sollte ein See nicht zum Baden geeignet sein, würde das Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ordnungsbehörden ein Badeverbot aussprechen", so das Gesundheitsamt auf Nachfrage von ka-news.de.Die Wasserqualität wurde als "ausreichend" eingestuft. Aber warum nur noch ausreichend?

Probenentnahme bis September

Laut der Badegewässerkarte vom Land Baden-Württemberg liegt der Wert der Kolibakterien aktuell bei 15 KBE auf 100 Milliliter. KBE nennt man die Indikation, wie viele lebenden Mikroorganismen in einer Flüssigkeit enthalten sind. Ob der See damit der "schmutzigste See" im Karlsruher Raum ist, lasse sich aus dieser Wertung jedoch nicht ableiten.

"Die Einstufung der Badewasserqualität durch das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg beruht auf einer rückblickenden Bewertung der Messungen beziehungsweise Befunde der letzten vier Jahre. Daraus lässt sich aber keine Aussage zur aktuellen Wasserqualität ableiten. Es kann aktuell in jedem der offiziellen EU-Badeseen im Landkreis uneingeschränkt gebadet werden", so das Gesundheitsamt weiter.

Messdaten Baggerseewasser Fuchs & Gros Jahr 2022 | Bild: screenshot@badegewaesserkarte.landbw.de/

Bedeutet: Der See wurde bereits in den vergangenen Jahren auffällig und musste bei rückwirkender Jahresbetrachtung herabgestuft werden. Alleine bei den Proben im Jahr 2022 wird deutlich, wie schwankend die Werte ausfallen können.

Die Werte des letzten Jahres und der Wert von Mitte Mai zeige laut Gesundheitsamt aber wieder deutlich bessere Werte. Jetzt bleibt abzuwarten, was für Werte weitere Proben ergeben. Denn die Untersuchungen laufen bis die Badesaison vorbei ist - bis September 2023.