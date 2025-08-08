Ein Tag am See: Badespaß rund um Karlsruhe!

Schwimmen, plantschen, Sonne genießen. Bei den hohen Temperaturen in Karlsruhe besuchen manche lieber einen Baggersee als ein Schwimmbad.

Der Vorteil: Häufig kosten die Seen keinen Eintritt. Inzwischen verfügen viele über öffentliche Toiletten, einen Biergarten oder ein Restaurant. Der Nachteil: Bei den Seen in und um Karlsruhe gilt zumeist die Devise "Baden auf eigene Gefahr" oder es ist gar nicht erst gestattet.

Icon vergrößern Nichts wie rein ins kühle Nass: Laut Gesundheitsministerium sind fast alle Seen im Land sauber genug, um bedenkenlos schwimmen und plantschen zu gehen. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nichts wie rein ins kühle Nass: Laut Gesundheitsministerium sind fast alle Seen im Land sauber genug, um bedenkenlos schwimmen und plantschen zu gehen. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa

Wo ihr in Karlsruhe aber trotzdem ins kühle Nasse springen könnt, und wo die Wasserqualität stimmt (Note "ausgezeichnet" und "gut"), gibt es hier im Überblick.

Mehr Informationen zu den einzelnen Seen erfahrt ihr auch in unserem ka-news.de Badeseen-Test. Kleiner Hinweis: Baggerseen, die Eintritt kosten, haben wir in diesem Artikel nicht berücksichtigt.

See in und um Karlsruhe: Epplesee in Forchheim

Der Epplesee, kurz "Epple", ist einer der beliebtesten Badeseen bei Karlsruhe.

Innerhalb von 20 Minuten gelangt man über die B36 zum kostenpflichtigen Parkplatz, auf dem das Auto für 6 Euro abgestellt werden kann. Dieses sollte über das Online-Portal gekauft werden, da bei großem Besucherandrang keine Tagestickets an der Parkkasse erhältlich sind.

Die Zufahrt zum Parkplatzgelände ist dann ausschließlich mit einem gültigen eTagesticket oder einem eSaisonticket möglich.

Icon vergrößern Blick über den Epplesee (Badesee) Foto: Carmele/TMC-Fotografie Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blick über den Epplesee (Badesee) Foto: Carmele/TMC-Fotografie

Das Besondere an dem See ist, dass es sowohl einen Textil- als auch einen FKK-Bereich gibt. Während die "Textiler" es sich auf der großen Liegewiese und am seitlichen Strand des Sees gemütlich machen können, befindet sich der FKK-Strand im hinteren Abschnitt des Baggersees.

Essen am Epplesee Forchheim

Der Epplesee verfügt über öffentliche Toiletten und über einen Biergarten namens "Seegugger" mit Panoramablick. Das Lokal ist ein Selbstbedienungsrestaurant. Gäste können hier zwischen Eis, warmen und kalten Speisen sowie Getränken entscheiden.

Im Bereich der Liegewiese gibt es einen Kiosk und Toiletten-Container.

Icon vergrößern Foto: Verena Müller-Witt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Verena Müller-Witt

Parken und Haltestelle am Epplesee

Der Epplesee in Forchheim verfügt im Norden über Parkplätze. Dafür braucht ihr Tickets !

Online kosten die Tickets 6 Euro , 7 Euro an der Parkkasse (EC-/Girocard, VISA, Mastercard).

Seit 2021 ist keine Barzahlung mehr an der Parkkasse möglich.

Wegen des großen Ansturms auf den Badesee wird am Epple intensiv nach Falschparkern kontrolliert .

Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reisen möchte, muss an der Haltestelle "Forchheim Bahnhof" oder "Forchheim Hauptstraße" aussteigen.

See in und um Karlsruhe: Streitköpflesee in Linkenheim-Hochstetten (BaLi)

Aktuell wegen Fäkal-Keimen gesperrt!

Ein großer Sandstrand und ein Paradies für Taucher. Der Baggersee "Streitköpflesee", der von den Bürgern kurz "BaLi" genannt wird, ist im Sommer einer der Lieblingsplätze der Karlsruher. Zirka 20 Minuten braucht man mit dem Auto von der Fächerstadt zum BaLi.

Der Streitköpflesee ist zu seiner Saisonzeit häufig überfüllt. Eine öffentliche Toilette und ein Kiosk sorgen für den nötigen Komfort. Hunde sind an dem See leider nicht gestattet.

Icon vergrößern Der Baggersee Streitköpfle im Südwesten von Linkenheim-Hochstetten Foto: Carmele/TMC-Fotografie Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Baggersee Streitköpfle im Südwesten von Linkenheim-Hochstetten Foto: Carmele/TMC-Fotografie

Achtung: Tauchen und Baden sind nur vom 1. April bis 30. September erlaubt. Außerdem dürfen nur Personen auf Tauchgang gehen, die im Besitz eines Tauchpasses sind.

Parken und Haltestelle am Baggersee Linkenheim-Hochstetten "Streitköpflesee"

Der See verfügt über einen gebührenpflichtigen Parkplatz.

Parkbewirtschaftung wird digital abgewickelt. Weitere Infos gibt es auf der Webseite .

Mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist die Reise zum BaLi nicht zu empfehlen. Die nächste Haltestelle "Linkenheim Rathaus" ist 2,3 Kilometer von dem See entfernt.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Giesen in Hochstetten

Ein weiterer Badesee bei Linkenheim-Hochstetten ist der Baggersee Giesen. Den gibt es gleich zweimal! Der Nachbarsee auf der Gemarkung Liedolsheim heißt auch "Giesen".

Icon vergrößern Baggersee Giesen Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baggersee Giesen Foto: Thomas Riedel

Während der nördliche Bereich des Sees den Anglern zur Verfügung steht, kommen im südlichen Bereich die Schwimmer auf ihre Kosten. Dort bietet der See Liegewiesen und einen abfallenden Sandstrand.

Parken am Baggersee Gießen

Parken am Fischerheim Liedolsheim und auf einem Parkplatz in der Nähe der Straße "am Gießen" .

Ein Besuch mit dem ÖPNV von Karlsruhe ist nicht empfehlenswert.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Grötzingen

Dieser beliebte See in Karlsruhe liegt idyllisch gelegen in einem Waldstück, zum Teil im Naturschutzgebiet. Hier gibt es neben einem kleinen FKK-Bereich einen Hundestrand und sogar einen Pferdeeinstieg. Für die nötige Infrastruktur sorgt unter anderem das Fischerheim. Um den See herum führt auch ein Weg, der gerne von Spaziergängern genutzt wird.

Icon vergrößern (Symbolbild) Foto: Paul Needham Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild) Foto: Paul Needham

Parken und Haltestelle am Baggersee Grötzingen

Der See verfügt über einen kostenlosen Parkplatz in der Bruchwaldstraße.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sollten Besucher sich auf einen rund 2 Kilometer langen Marsch einstellen. Die Haltestelle heißt "Grötzingen Nord" und wird von der Buslinie 21 angefahren.

Icon vergrößern (Symbolbild) Foto: Sarah Ball Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild) Foto: Sarah Ball

Baggersee Grötzingen Restaurant

Das Fischerheim mit Biergarten liegt direkt am See.

Wer nach dem Seebesuch noch etwas essen gehen möchte, findet in der Bruchwaldstraße das Restaurant "Delphi". Ein griechisches Lokal mit Außenbereich.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Kiesgrube Mittelgrund in Leopoldshafen

Der zweite Badesee der Gemeinde trägt den Namen "Mittelgrund" oder "Kiesgrube". An den ausgewiesenen Stellen darf gebadet und getaucht werden. Öffentliche Toiletten gibt es am Fischerheim.

Segeln und Windsurfen ist nur auf Anfrage bei den Vereinen erlaubt. Vor Ort gibt es einen Parkplatz. Wer mit den "Öffis" anreist, steigt bei "Leopoldshafen Frankfurter Straße" aus und läuft noch zirka 20 Minuten zu Fuß.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Untergrombach "Metzgerallmend"

Der Baggersee in Untergrombach, ein Ortsteil von Bruchsal, ist in zwei große Nutzungszonen unterteilt: Zwei Naturschutzzonen und ein Bereich zum Baden mit Liegewiese. Der See ist zirka 25 Meter tief, 20 Hektar groß und wird in der Hochsaison vom DLRG überwacht. Fun-Fact: Mit dem Kies aus dem See wurde unter anderem die A5 gebaut.

Achtung: Hunde sind während der Badesaison am See nicht erlaubt. Ein WC-Wagen ist am See vorhanden.

Icon vergrößern Baggersee Untergrombach Foto: Carmele/TMC-Fotografie Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baggersee Untergrombach Foto: Carmele/TMC-Fotografie

Parken und Haltestelle am Baggersee Untergrombach

Von Karlsruhe ist der Baggersee Untergrombach zirka 30 Minuten mit dem Auto entfernt.

Das Fahrzeug auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz an der Joß-Fritz-Straße abgestellt werden.

Mit der Bahn seid ihr zirka 30 bis 45 Minuten zur Haltestelle "Untergrombach" unterwegs. Anschließend sind es rund 15 Minuten Gehzeit bis zum See.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Stutensee-Staffort

Der kleine Badesee Stutensee-Staffort befindet sich in der gleichnamigen Kreisstadt und ist zirka 30 Minuten von Karlsruhe entfernt.

Icon vergrößern Baggersee Stutensee Staffort Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baggersee Stutensee Staffort Foto: Thomas Riedel

Badezone, angeln, tauchen: Beim Staffort-Baggersee wird strikt getrennt

Vom 1. April bis 31. Oktober ist vor Ort das Tauchen erlaubt. Dafür gibt es auf der nördlichen Seite des Sees (beim Fischerheim) sogar einen Tauchereinstieg. Daneben, im Osten, befindet sich die Badezone. Gegenüber die Laich- und Biotopzone, die nicht betreten werden darf.

Icon vergrößern Baggersee Stutensee Staffort Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baggersee Stutensee Staffort Foto: Thomas Riedel

Der südliche Teil ist den Anglern vorbehalten. Kurzum: Es herrscht eine strikte Trennung, die auch regelmäßig durch das Ordnungsamt kontrolliert wird.

Achtung: Öffentliche sanitäre Anlagen sind am Baggersee nicht vorhanden.

Parken und Haltestelle am Baggersee Stutensee-Staffort

Beim Baggersee Stutensee-Staffort sind keine öffentlichen Parkplätze vorhanden. Ein kleiner Parkplatz befindet sich am Fischerheim.

Der Besuch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nimmt rund eine Stunde in Anspruch. Nach der Ankunft an der Haltestelle "Staffort Weingartener Straße" sind es noch zirka 15 Minuten Fußmarsch.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Blankenloch

Der zweite Badesee in der Gemeinde Stutensee befindet sich im Stadtteil Blankenloch. Das Baden ist dort nur am Nordufer erlaubt. Hunde müssen das ganz Jahr über an die Leine und dürfen während der Hochsaison (Mai bis September) nicht an die Badezone.

Icon vergrößern Baggersee Blankenloch Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baggersee Blankenloch Foto: Thomas Riedel

Öffentliche Toiletten oder einen Kiosk gibt es am Baggersee Blankenloch nicht. Dafür bietet das "Bistro am See" eine umfangreiche Karte - von Schnitzel bis Salat - an.

Parken und Haltestelle am Baggersee Blankenloch

Der See liegt im Gewerbegebiet Blankenloch Nord.

Die Parksituation ist eher schwierig. Parkplätze gibt es zum Beispiel am Bistro oder entlang der Straße "a. See".

Mit dem Bus geht es zur Haltestelle "Blankenloch Nord" (20 Minuten Fußweg) oder "Blankenloch Stutensee-Center" (8 Minuten Fußweg)

See in und um Karlsruhe: Baggersee Fermasee in Rheinstetten-Neuburgweier

Laut Google-Bewertungen ist der Fermasee in der Nähe von Karlsruhe ein "schönes und ruhiges Erholungsgebiet" und gehört zum Naturschutzgebiet "Altrhein Neuburgweier". Teile des Sees sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen und darum für Badegäste gesperrt. Hunde müssen angeleint bleiben und dürfen nicht schwimmen gehen.

Icon vergrößern Fermasee Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fermasee Foto: Thomas Riedel

Parken und Haltestelle am Fermasee

Beim Fermasee ist ein entgeltpflichtiger Parkplatz auf der südlichen Seite vorhanden.

Ein Online-Tagesticket am Fermasee kostet 6 Euro . Eine Tageskarte vor Ort 7 Euro. Ein Saisonticket für den Parkplatz am Fermasee kostet 120 Euro.

Mit dem ÖPNV zum Fermasee ist es etwas umständlicher als zu seinem Nachbarn, dem Epplesee.

Zunächst muss der Besucher zirka eine Stunde zur Haltestelle "Neuburgweier Mitte" fahren, danach einen Fußweg von zirka 11 Minuten hinter sich bringen.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Weingarten

Liegewiese, Sandstrand, Spielplatz. Der beliebte Baggersee in Weingarten ist von Karlsruhe aus in zirka einer halben Stunde erreichbar. Öffentliche Toiletten, das Restaurant Fischers Fritz und das wachsame Auge der DLRG zur Hauptsaison runden das Badespaß-Erlebnis ab. Auch das Grillen ist dort erlaubt!

Wichtig: Der Kiesabbau ist nach wie vor in Betrieb.

Von Mai bis September sind Tiere jeglicher Art am See verboten.

Icon vergrößern Baggersee Weingarten Foto: Gemeinde Weingarten (Baden) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baggersee Weingarten Foto: Gemeinde Weingarten (Baden)

Parken und Haltestelle am Baggersee Weingarten

Am Badesee in Weingarten ist ein entgeltpflichtiger Parkplatz vorhanden. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der Gemeinde.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauchen Besucher zirka 42 bis 60 Minuten. Danach müssen Besucher rund 2,4 Kilometer zu Fuß zurücklegen.